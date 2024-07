La ONU considera "muy probable" que un misil de crucero ruso haya alcanzado el principal hospital infantil de Ucrania

Caos tras el ataque ruso al hospital infantil ucraniano más importante 3:47

(CNN) -- El mayor hospital infantil de Ucrania recibió probablemente el impacto directo de un misil ruso este lunes, según una evaluación de las Naciones Unidas, mientras la OTAN acordaba reforzar las defensas aéreas de Kyiv tras el ataque.

Rusia ha negado reiteradamente haber atacado el hospital de Kyivy ha alegado, sin pruebas, que la explosión fue causada por un misil antiaéreo ucraniano. Pero un funcionario de derechos humanos de la ONU dijo que las pruebas sugerían que las fuerzas de Moscú eran responsables del mortífero ataque.

"El análisis de las imágenes de video y la evaluación realizada en el lugar del incidente indican una alta probabilidad de que el hospital infantil sufriera un impacto directo en lugar de recibir daños debidos a un sistema de armas interceptado", declaró este martes a la prensa Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Bell explicó que el ataque dañó las salas de cuidados intensivos, cirugía y oncología del hospital Okhmatdyt de Kyiv, que ha sido vital para el cuidado de algunos de los niños más enfermos de todo el país, y añadió que las autoridades ucranianas han trasladado desde entonces a 600 niños a otros hospitales.

"Este terrible ataque demuestra que ningún lugar es seguro en Ucrania", añadió Bell.

Dos adultos murieron en el ataque y otras 16 personas -entre ellas siete niños- resultaron heridas, según las autoridades ucranianas, mientras Rusia lanzaba un descarado ataque aéreo diurno contra objetivos en ciudades de toda Ucrania durante la hora punta de la mañana, matando al menos a 43 personas en total.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó "enérgicamente" los ataques en Ucrania, mientras que el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, pidió "investigaciones rápidas, exhaustivas e independientes" sobre los ataques.

Los ataques rusos se produjeron mientras los líderes de la OTAN se reunían en Washington, donde Estados Unidos y los aliados de la OTAN acordaron entregar a Ucrania más baterías Patriot y sistemas adicionales para reforzar las defensas aéreas de Kyiv, según informaron el martes los miembros de la alianza de defensa en un comunicado conjunto.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció planes para suministrar nuevas defensas aéreas a Ucrania en un discurso de apertura de la cumbre de la OTAN, lo que supone un apoyo muy necesario para el país en un momento crítico de su defensa contra la invasión rusa.

Durante su discurso del martes, Biden prometió que "Estados Unidos se asegurará de que cuando exportemos interceptores de defensa aérea críticos, Ucrania vaya en primera línea".

Ataque selectivo de Rusia

Imágenes y videos de las secuelas del ataque al hospital de Kyiv muestran a niños con cáncer recibiendo tratamiento fuera de las instalaciones y a un niño pequeño herido con sangre en la cara y los brazos.

Un equipo de la CNN que se encontraba este martes en el lugar de los hechos señaló que el nivel de destrucción mostraba la fuerza que debió de tener la explosión. Se podía ver una pila de escombros en el lugar donde una vez estuvo una parte de las instalaciones, mientras que debajo de una sección del suelo yacían los restos de un coche que quedó completamente aplastado cuando el edificio se vino abajo.

La misión de observación de la ONU declaró que era probable que un misil de crucero KH-101 lanzado por Rusia hubiera impactado contra el hospital infantil. La misión tomó esta decisión "basándose en las imágenes de video, que muestran las especificaciones técnicas del tipo de arma utilizada" y que "muestran que el arma impactó directamente en el hospital en lugar de ser interceptada en el aire", declaró Bell.

Un experto militar que visitó el lugar tras la explosión dijo que los daños son "consistentes con un impacto directo", según Bell.

La evaluación de la misión de la ONU coincide con el análisis de expertos en armamento que declararon a la CNN que las imágenes del ataque al hospital corresponden a un misil de crucero y no a un misil de defensa antiaérea ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el martes en Washington que "Rusia siempre sabe dónde impactan sus misiles. Siempre".

Este martes, el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, reiteró la negación de Moscú de haber atacado el hospital infantil.

"No hemos bombardeado el hospital infantil", dijo Nebenzia en una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) convocada tras el ataque. "Si hubiera sido un ataque ruso, no habría quedado absolutamente nada del edificio. Todos los niños y la mayoría de los adultos habrían muerto, no habrían resultado heridos".

Pero Estados Unidos también culpó a Rusia del ataque al hospital. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, declaró en la reunión del CSNU que el "ataque ruso deja bien claro que a Putin no le interesa la paz".

Kyivdescribió el ataque como un "ataque selectivo de Rusia", y el Servicio de Seguridad del Estado ucraniano (SBU) afirmó que un misil de crucero ruso de largo alcance impactó contra la instalación.

"Ya se han encontrado pruebas relevantes en el lugar de la tragedia: en particular, fragmentos de la parte trasera del misil Kh-101 con un número de serie y parte del volante del mismo misil", dijo el SBU.

El jefe del SBU, Vasyl Maliuk, prometió que el organismo respondería a lo que calificó de crímenes de guerra rusos.

"Esta retribución será tanto legal como moral", afirmó.