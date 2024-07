¿Quién es el verdadero "hombre de los 1.000 hijos" que inspiró la nueva docuserie de Netflix?

Jonathan Jacob Miler, el hombre que inspiró la docuserie de Netflix "El hombre de los 1000 hijos".

(CNN Español) – “¿Y si te dijera que hay un hombre vivo que quizá haya engendrado más de mil niños?”

Así comienza la nueva docuserie de Netflix “The man with 1000 kids” (El hombre de los 1.000 hijos) que cuenta los testimonios de padres que se enteraron de que el donante de esperma de sus hijos hizo múltiples donaciones para procrear a unos 550 niños en varios países, según sus propios cálculos y cifras de la Fundación Donorkind.

Ese hombre es Jonathan Jacob Meijer, un músico y YouTuber neerlandés que inspiró la reciente producción de esta serie, que calificó como “una historia sensacionalista muy barata”, en un correo electrónico enviado a CNN.

En “El hombre de los 1000 hijos” se afirma que algunos de los padres se sintieron engañados, indignados y defraudados al enterarse de la cantidad de donaciones que hizo Meijer, pero él se defiende diciendo que su único objetivo era ayudarlos a hacer realidad su sueño de tener hijos.

Meijer contó a CNN que decidió convertirse en donante de esperma cuando un amigo de la universidad le contó que era infértil y eso le impactó mucho.

El musico donó su esperma al menos a 13 clínicas de Países Bajos y a otras naciones, y utilizó otras plataformas y redes sociales para acercarse a posibles padres que buscaran un donante para una inseminación artificial, según la Fundación holandesa Donorkind , que representa los intereses de los hijos de donantes.

Meijer aseguró que fue “uno de los mejores donantes que los padres pudieron encontrar” debido a que solo cobraba los gastos de viaje, les daba el mejor esperma y se realizaba pruebas de enfermedades de transmisión sexual de forma mensual.

Según sus palabras, Meijer “se preocupó por el bienestar de los niños” y estaba abierto a que cualquiera de los menores lo contactara. “Por eso tantos padres me querían como donante”, indicó.

“Nunca pensé en tener tantos hijos”

Aunque el nombre de la serie apunta a que Meijer donó su esperma para procrear a 1.000 niños en varios países, los datos de Donorkind y él mismo señalan que se trató de 550. Las directrices clínicas en Países Bajos señalan que un donante puede donar para un máximo de 25 niños o 12 familias para evitar la endogamia, incesto y problemas psicológicos de los hijos de los donantes, señala la fundación.

En otros países, como Estados Unidos, no existe un límite nacional obligatorio, pero la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva recomienda un máximo por donante de 25 nacimientos en un área de población de 800.000 habitantes

Las donaciones masivas de Meijer se dieron a conocer por primera vez en 2017, por lo que se le prohibió donar a clínicas en Países Bajos, según Reuters.

Pero continúo haciéndolo y en 2023 una madre y la fundación Donorkind presentaron una demanda civil contra Meijer, acusándolo de mentir sobre la cantidad de niños que nacieron como resultado de sus donaciones de esperma y solicitaban que se prohibiera a Meijer realizar nuevas donaciones, dejar de comunicarse con los futuros padres y escribir a las clínicas que almacenaban su esperma para que fuera destruido.

Meijer aseguró en un video en YouTube que nunca mintió a los padres y que, según los lineamientos de los bancos de esperma, no se informa a los padres sobre la descendencia que tienen como producto de sus donaciones.

El Tribunal de Distrito de la Haya le prohibió donar esperma a futuros padres y se le ordenó escribir a clínicas en el extranjero para que destruyeran todo el semen que tuvieran, excepto las dosis reservadas para padres que utilizaron su esperma para tener hijos, reportó Reuters.

“Nunca pensé en tener tanto hijos cuando era joven, cuando me convertí en donante y noté cuántos padres estaban contentos con mi ayuda y me querían como donante, todo fue muy rápido y me di cuenta de que podría llegar a un gran número de niños”, aseguró.

Meijer señaló a CNN que la docuserie “tiene una mala narrativa que deja fuera lo bueno de ser donante” y cuestiona el hecho de que solo cuente con los testimonios de cinco parejas. “Me alegro de no haber participado en eso”, indicó.

CNN solicitó comentarios de Netflix sobre los señalamientos y está buscando a AJH Films, casa productora de la docuserie.

Más allá de los casos individuales que aborda, “El hombre de los 1.000 hijos”, plantea preguntas sobre la industria de la fertilidad y su regulación, poniendo sobre la mesa las preocupaciones éticas y logísticas sobre el tema.