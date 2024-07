El jugador de la MLB Wander Franco es acusado formalmente de explotación sexual y comercial de una menor en República Dominicana

Las medidas de restricción judicial que recibió Wander Franco 1:26

(CNN) -- El jugador de los Tampa Bay Rays Wander Franco ha sido acusado formalmente de explotación sexual y comercial de una menor en la República Dominicana, informó el lunes el Ministerio Público del país en un comunicado.



Franco --que está de baja administrativa en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) desde que salieron a la luz las acusaciones en agosto de 2023-- fue detenido el pasado enero en Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana, después de que se presentara ante las autoridades para responder a las acusaciones del Ministerio Público sobre las denuncias de haber mantenido una relación con una menor.

El jugador de béisbol no se refirió a las acusaciones hasta agosto en un video de Instagram. Pareció desviar esas acusaciones, diciendo que estaba enfocado en mejorarse a sí mismo.

CNN ha intentado ponerse en contacto con el abogado de Franco para que haga comentarios. Jay Reisinger, abogado de Franco en Estados Unidos, dijo a The Associated Press que no podía hacer comentarios porque Franco no había recibido notificación formal de ningún cargo.