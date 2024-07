ANÁLISIS | Así es como se podría reemplazar a Biden, según las normas de los demócratas

¿Cómo reemplazarían los demócratas a Biden? 2:35

(CNN) -- Un pequeño grupo de demócratas pide al presidente Joe Biden que se haga a un lado en la contienda de 2024, pero un número incalculable de ellos parece esperar que eche un vistazo a las encuestas que sugieren que tiene muchas posibilidades de perder las elecciones generales y cambie de opinión.



Una entrevista el jueves con el representante Gerry Connolly, el veterano demócrata de Virginia, fue reveladora. Connolly no tenía ningún interés en pedir a Biden que dimitiera y expresó su preocupación por que fuera tratado con dignidad y respeto. Pero cuando Manu Raju, de CNN, le preguntó si Biden sería el candidato demócrata la próxima semana, Connolly respondió lo siguiente:

"No lo sé. Los acontecimientos se desarrollan muy, muy deprisa. Quiero dejar espacio para que el presidente y la Casa Blanca tomen una decisión cuidadosa, reflexiva y patriótica".

Comentarios como éste dan la impresión de que los demócratas intentan suavemente llevar a su viejo toro a la conclusión de que debe abandonar la carrera.

¿Qué pasa si Biden decide abandonar? Hablé con Elaine Kamarck, investigadora de la Brookings Institution, que ha escrito mucho sobre el proceso de primarias y está muy implicada en el Partido Demócrata, donde forma parte de la comisión de normas y estatutos. Me explicó cómo funcionaría el proceso de sustitución de Biden, teniendo en cuenta que casi todos los 3.949 delegados de la convención se han comprometido a apoyarlo.

Lo que sigue son extractos de una conversación telefónica más amplia.

¿Es inaudito que un presidente se enfrente a este tipo de desafío?

KAMARCK: No, no es algo sin precedentes. Ya ocurrió con (Jimmy) Carter. Un presidente en el cargo que todo el mundo pensaba que iba a perder, por lo que se le hizo un jaque (por parte del senador Edward Kennedy en la Convención Nacional Demócrata de 1980). Ciertamente, LBJ (Lyndon B. Johnson, en 1968) se vio obligado a retirarse, o pensó que se veía obligado a hacerlo, por su mala actuación en las primarias de Nueva Hampshire y su incapacidad para ganarse la confianza del movimiento antibélico. Así que, sí, los presidentes han tenido problemas antes. Nunca han tenido problemas por esta razón, y nunca tan tarde en el proceso.

¿Es demasiado tarde para sustituir a Biden?

KAMARCK: No, no es demasiado tarde para reemplazarlo. Legalmente, según las reglas del partido, podría ser reemplazado en cualquier momento hasta la votación nominal en la convención. Políticamente, es muy difícil reemplazarlo, porque con la excepción de su vicepresidente, ninguna de las personas mencionadas ha alcanzado relevancia nacional. Y su capacidad para hablar con los delegados de Alabama, así como con los delegados de Maine, así como con los delegados de Utah, está muy truncada. Y no tienen tiempo para desarrollarla. Se nos acaba el tiempo.

(Nota: gobernadores como Gretchen Whitmer de Michigan, Wes Moore de Maryland y Gavin Newsom de California son populares en sus estados y vistos como posibles futuros candidatos presidenciales).

¿Crees que la única alternativa viable es la vicepresidenta Kamala Harris?

KAMARCK: Así es. Eso no es por las reglas ni nada, pero siendo realistas... piensa en quiénes son estas 4.000 personas.

En primer lugar, todos son muy leales a Biden. Así que esto requeriría que Biden se retire. En segundo lugar, dado que es la vicepresidenta, los conoce, ¿verdad? Mi conjetura es que, de esas 4.000 personas, ella ha conocido a muchos de ellos. Ese no es el caso de nadie más que haya sido mencionado.

El grupo de 2028 es muy fuerte, lo que es bueno para el partido, pero ninguno de ellos ha salido de sus estados todavía.

¿Quiénes son los delegados del Comité Nacional Demócrata que eligen al candidato del partido?

KAMARCK: En la mayoría de los estados, son elegidos en convenciones de distrito del Congreso, que siguen a las primarias. Se presentan como delegados y luego acuden a un instituto o a algún lugar de su distrito con tantos amigos, colegas y simpatizantes como puedan. Son nominados y se presentan a las elecciones de delegados. Todos son elegidos. Y esto es muy importante, porque hay un montón de mierda por ahí diciendo que es un grupo de élites. Estas personas son el profesor de estudios sociales que es un miembro activo del sindicato. Estas personas son un líder en el movimiento a favor del aborto, o son un comisionado del condado o un delegado estatal o algo así. Estas personas suelen ser notables a nivel local y suelen ser muy astutas y activas políticamente, porque tienen que presentarse y salir elegidas.

(Nota: También hay un grupo mucho más pequeño de superdelegados, o "delegados automáticos", que obtienen el estatus de delegado debido a su posición en el partido, pero que no votan al candidato presidencial en la primera votación de la convención a menos que haya un candidato de consenso).

¿Hasta qué punto es fuerte la promesa o el compromiso de los 3.949 delegados con Joe Biden?

KAMARCK: La regla dice --y la regla ha estado en efecto desde la convención de 1984, así que es histórica-- que los delegados deben, y las palabras operativas son, "en buena conciencia votar por la persona que fueron seleccionados para representar". Nunca se ha puesto a prueba. No hay antecedentes legales de lo que significa "en buena conciencia". ¿Significa que de repente no te gusta el tipo? Creo que probablemente no.

¿Significa que crees que va a perder y que el partido perderá? En realidad no sabemos lo que significa porque, desde que se incluyó en el reglamento y desapareció la "regla del robot", esto nunca ha ocurrido. Nunca hemos tenido una convención en la que mucha gente haya votado en contra de la persona con la que salió elegida.

(Nota: Kamarck escribe más para Brookings Thursday sobre la "cláusula de buena conciencia" y lo que la precedió, la llamada "regla del robot", por la que se esperaba que los delegados actuaran, esencialmente, como robots a favor del candidato que ganara las primarias de su estado).

¿Cuándo fueron las disputas más recientes en la convención?

KAMARCK: Puede remontarse a 1980. La lucha Carter-Kennedy fue una gran pelea. Fue una verdadera pelea. Fue amarga. Fue furiosa. Kennedy puso muchas cosas sobre la mesa. Al final, Carter prevaleció, pero luchó. En 1976, con los republicanos, Reagan desafió al presidente Ford. Fue una gran lucha. Estuvieron muy cerca en delegados, y Reagan perdió por poco y luego se rindió. Esos son los dos grandes. No hay que remontarse muy atrás en la historia para ver convenciones en las que hubo lucha por la nominación.

¿Deberían los demócratas estar discutiendo todo esto ahora?

KAMARCK: Creo que tenemos que hablar de esto. Y creo que tenemos que estar mirándolo con cuidado... Ninguno de nosotros puede ver al presidente todos los días, así que es muy, muy difícil, y por eso creo que los demócratas se están tomando su tiempo para pensarlo. Fui al retiro demócrata del Congreso en febrero, me senté a seis metros del presidente y lo vi responder a las preguntas de los miembros demócratas de la Cámara. Estuvo fantástico. No vi ningún signo de fatiga mental, niebla ni nada por el estilo. Me pareció fantástico.

El mismo día que estuve allí, salió el informe Hur. Fue una experiencia muy surrealista ver ese informe en mi teléfono y observar al hombre que estaba al mando de todo. Creo que hay un elemento humano en todo esto que todo el mundo está pasando por alto, y es que estas cosas pueden desarrollarse rápidamente. Es muy difícil saber cuán grave es cuando no estás con él todos los días. Así que la gente está siendo cautelosa.

¿Cómo sería la votación nominal?

De momento no está claro cómo será la votación nominal de los demócratas. El Partido Demócrata está considerando una propuesta para realizar una votación nominal virtual semanas antes de que comience la convención de Chicago. Ese plan se ideó originalmente como una forma de cumplir con un plazo de acceso anticipado a las papeletas en Ohio. Entretanto, Ohio aprobó una ley que flexibiliza ese plazo. Es posible que los líderes del partido sigan adelante con el plan como forma de acallar las preguntas sobre Biden.

Los demócratas que forman parte de varias comisiones tomarán esas decisiones en las reuniones de las próximas semanas. El proceso para las votaciones nominales se detalla en un documento, la Convocatoria para la Convención, que detalla las reglas técnicas que no parecen importantes a menos que Biden abandone y se dispute la candidatura. Los candidatos a la presidencia deben ser designados, por ejemplo, por entre 300 y 600 delegados, aunque no más de 50 por estado. Los superdelegados no pueden votar en la primera vuelta, pero sólo si no hay un candidato de consenso. Una mayoría simple de delegados puede elegir al candidato. Etcétera.

Cabe señalar, sin embargo, que cualquiera de estas normas puede ser modificada por una mayoría de la convención.

KAMARCK: El hecho es que estas personas llegarán a Chicago alrededor del 19 de agosto y comenzará la convención. Y todo lo que ocurra de aquí a entonces es simple y llanamente política.