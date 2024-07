Biden promete no abandonar la carrera electoral y "seguir adelante", pero vuelve a equivocarse

Encuesta: la contienda presidencial sigue reñida 1:54

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió seguir en la carrera presidencial el jueves, diciendo que "seguirá adelante" mientras una creciente lista de funcionarios demócratas y aliados le han pedido que se haga a un lado.

"Creo que soy la persona mejor calificada para presentarme a la presidencia. Le gané una vez y le volveré a ganar", dijo Biden en una inusual rueda de prensa en solitario al término de la Cumbre de la OTAN en Washington.

Y continuó: "Queda mucho camino por recorrer en esta campaña, así que voy a seguir adelante".

Biden comenzó su respuesta a la pregunta con una metida de pata al confundir a la vicepresidenta Kamala Harris con el "vicepresidente Trump".

"No habría elegido a la vicepresidenta Trump si no pensara que está calificada para ser presidenta", dijo.

Las declaraciones de Biden se producen en un momento en el que sus asesores y aliados le han pedido que participe en más compromisos improvisados para combatir las inquietudes sobre su edad y su capacidad de seriedad, pero aún no está claro si la conferencia de prensa de alto nivel tendrá el efecto deseado.

14 congresistas demócratas, entre ellos un senador, Peter Welch, de Vermont, han pedido a Biden que se haga a un lado.

Sin embargo, Biden dijo a los periodistas el jueves que está comprometido a permanecer en la carrera que se avecina, pero reconoció que tiene que exponer sus argumentos ante los detractores y los votantes estadounidenses preocupados por su aptitud para el cargo luego de un desastroso desempeño en el debate.

"Estoy decidido a postularme, pero creo que es importante disipar los temores viendo, dejando que me vean", dijo Biden.

Citó su sólida agenda de viajes en los días posteriores al debate, señalando "más de 20 eventos importantes, desde Wisconsin y Carolina del Norte", y enfatizó que está "yendo a áreas donde podemos persuadir a la gente para que se mueva en nuestra dirección o donde ya hay gente allí".

“Voy a andar defendiendo las cosas que creo que tenemos que terminar y cómo no podemos darnos el lujo de perder lo que hemos hecho”, dijo, citando los esfuerzos de su Gobierno.

Biden dice a los periodistas que "no estoy en esto por mi legado"

El presidente Joe Biden dijo a los periodistas el jueves que no está en la carrera presidencial de 2024 por su legado, respondiendo a las preguntas sobre su aptitud para el cargo y su futuro político.

El presidente fue cuestionado sobre si ha pensado en su legado tras su actuación en el debate.

"No estoy en esto por mi legado. Estoy aquí para completar el trabajo que empecé", dijo Biden.

Biden defiende su actuación y sus errores el jueves en la OTAN

El presidente Joe Biden afirmó que no estaba perjudicando la posición de Estados Unidos en el mundo y justificó su error de expresión y su actuación en la escena mundial el jueves, diciendo que se dio cuenta inmediatamente cuando se refirió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como "presidente Putin" en un acto de la OTAN a primera hora de la tarde.

"Estaba hablando de Putin y dije, y ahora, al final. Dije aquí quiero decir, Putin. Dije, No, lo siento. Zelensky", dijo Biden a un periodista que le preguntó por el error. "Y luego añadí otros cinco nombres".

A la pregunta de si estaba perjudicando la posición de Estados Unidos en el mundo, Biden respondió: "¿Vieron algún daño a nuestro prestigio en mi liderazgo de esta conferencia? ¿Vieron la conferencia más exitosa? ¿Qué opinan?"

"¿Cuántas veces escuchó en esa conferencia, no quiero sonar demasiado interesado, a otros líderes, jefes de Estado, darme las gracias diciendo que la razón por la que estamos juntos es por Biden, porque Biden hizo lo siguiente?", preguntó. "Miren, amigos, esto es -- bueno de todos modos, pensé, supongo que una conferencia exitosa a la que he asistido mucho tiempo y encuéntrenme un líder mundial que no pensara que lo era".