Conclusiones de la conferencia de prensa de Biden sobre la OTAN

Biden llamó “Putin” a Zelensky por error 0:21

Washington (CNN) –– El presidente de Estados Unidos Joe Biden participó este jueves en la conferencia de prensa de mayor importancia de su carrera política al margen de la cumbre de la OTAN, con el objetivo de convencer a sus detractores y seguidores de que es capaz de cumplir otros cuatro años en el cargo.

Biden habló durante poco menos de una hora, invitó a 11 periodistas y respondió 19 preguntas.

A continuación se presentan algunas conclusiones de la conferencia de prensa.

Su presentación sirve como un test de Rorschach para los demócratas nerviosos

Es probable que la actuación de Biden no cambie la opinión de muchas personas: los demócratas que quieren que Biden renuncie pueden aprovecharse de una notable metedura de pata verbal que cometió al comienzo de la conferencia de prensa, mientras que los partidarios de Biden señalarán que respondió hábilmente a una variedad de preguntas sobre política exterior.

Al comienzo de la sesión de preguntas y respuestas, Biden se refirió por error a la vicepresidenta Kamala Harris como el expresidente Donald Trump. Fue exactamente el tipo de desliz que la Casa Blanca y la campaña de Biden presumiblemente habrían temido en medio de crecientes dudas sobre su agudeza mental.

"No habría elegido al vicepresidente Trump como vicepresidenta si pensara que no está calificada para ser presidenta", dijo.

El presidente no se corrigió. Había cometido un error similar ese mismo día, cuando llamó accidentalmente al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky “presidente Putin” al presentarlo durante un evento de la OTAN.

Pero Biden pasó rápidamente a otro tema y el resto de la conferencia de prensa lanzó análisis detallados sobre cuestiones que incluían Rusia, Israel y su economía, y ofreció respuestas profundas sobre cómo lidiar con China y la política estadounidense en torno a la lucha en Ucrania.

Biden se enfrenta con entusiasmo a Trump

Parte del problema de Biden en el debate del mes pasado es que no pudo contrarrestar eficazmente a Trump, denunciar las mentiras del expresidente y distinguirse de su predecesor mientras estaba a pocos metros de él.

No tuvo el mismo problema el jueves, arremetiendo contra el historial de Trump y su falta de eventos públicos desde el debate.

“Mi agenda ha estado a tope. ¿Dónde ha estado Trump? ¿Montando en su carrito de golf y completando su tarjeta de puntos antes de golpear la pelota? Quiero decir, no ha hecho prácticamente nada”, dijo Biden.

Pero Trump no ha tenido que hacer nada desde entonces. Con la mayor parte de la atención nacional puesta en Biden y sus errores, Trump y su campaña han adoptado la decisión estratégica de dejar que el presidente siga cavando su tumba.

Durante múltiples respuestas, Biden centró la atención en su oponente e incluso lo enfrentó durante la declaración de apertura de la conferencia de prensa. Gran parte del enfoque de Biden en la cumbre de la OTAN fue promover cómo había unido la alianza después de que Trump hiciera mucho para dividirla durante su mandato.

Biden dijo a los periodistas que los líderes extranjeros que conoció en la conferencia no habían expresado preocupaciones sobre su aptitud para el cargo, sino que expresaron preocupación por la perspectiva de un segundo mandato de Trump.

"Creo que puedo decir esto sin parecer demasiado egoísta: ninguno de mis aliados europeos se me ha acercado y me ha dicho: 'Joe, no te postules'", dijo. "Lo que les oigo decir es que hay que ganar; no se puede permitir que este tipo se postule, sería un desastre, sería un desastre".

Biden le restó importancia a las preocupaciones sobre su campaña: "Simplemente seguiré adelante"

Biden desestimó las preocupaciones sobre su candidatura al decirles a los periodistas que es la persona más calificada para postularse a la presidencia.

"Creo que soy la persona más calificada para postularme a la presidencia. Lo derroté una vez y lo volveré a derrotar", dijo Biden, refiriéndose a Trump.

Continuó: “Hay un largo camino por recorrer en esta campaña y por eso voy a seguir adelante”.

La extensión del currículum de Biden nunca estuvo en duda. El presidente tiene más experiencia política que cualquier otro que haya ocupado o se haya postulado para el cargo. Pero lo que preocupa a quienes piden que se haga a un lado no son sus calificaciones, sino su capacidad para gobernar durante otro mandato.

15 demócratas de la Cámara de Representantes le pidieron a Biden que se haga a un lado, cuatro de ellos sólo este jueves. Pero eso todavía representa menos del 10% del bloque demócrata de la Cámara de Representantes.

Ya no es solo el 'Señor Todopoderoso' quien podría convencer a Biden de que abandone la contienda

Hace una semana, Biden rechazó desafiantemente cualquier idea de que abandonaría la carrera y le dijo a George Stephanopoulos de ABC que solo el “Señor Todopoderoso” podría convencerlo de que se retirara de la lista.

Biden se mostró más mesurado el jueves.

Reiteró su creencia de que es el mejor calificado para ganar en noviembre, aunque admitió que otros demócratas podrían derrotar a Trump. Biden dijo que su ventaja frente a esos demócratas es que no tendrán que empezar una campaña nacional desde cero.

“Creo que soy el mejor calificado para gobernar. Y creo que soy el mejor calificado para ganar. Pero hay otras personas que también podrían vencer a Trump. Pero es tremendamente difícil empezar de cero. Y ya sabes, hablamos de dinero recaudado, no lo estamos haciendo mal. Pondremos US$ 220 millones en el banco. Estamos bien”, dijo.

Cuando se le preguntó si podría reconsiderar su postura si se le mostraran datos que indicaran que Harris tuvo un mejor desempeño contra Trump, ofreció cierta apertura a esa posibilidad.

“No, a menos que regresaran y dijeran que no hay manera de ganar”, dijo Biden. Esa es una respuesta muy diferente a la de la semana pasada y muestra las intensas conversaciones que Biden ha estado teniendo con sus principales asesores desde la entrevista de ABC.

El presidente también dijo que los delegados en la Convención Nacional Demócrata del próximo mes podrían votar a conciencia por otro candidato si así lo desean. Pero reiteró su creencia de que tal escenario no sucedería.

Reconoció que los demócratas en las votaciones negativas podrían seguir desautorizando su nombre en la parte superior de la boleta mientras enfrentan duras batallas por la reelección.

“Si creen que postularse con Biden en la cima les va a perjudicar, entonces huirán”, dijo Biden. "Lo entiendo".

La conferencia de prensa no detiene la hemorragia mientras más demócratas abandonan a Biden

Si la conferencia de prensa tenía como objetivo evitar que los legisladores abandonaran al presidente, no tuvo éxito.

El principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Jim Himes, pidió a Biden que dimitiera casi en el momento exacto en que terminaba la conferencia de prensa. Fue el primer demócrata de la Cámara de Representantes que pidió al presidente que abandonara la contienda después de la conferencia de prensa, pero no el último.

“Es por esos rasgos y, en consideración a ese legado, que espero que el presidente Biden se aleje de la campaña presidencial”, dijo en X.

No mucho después de Himes, el representante demócrata de California Scott Peters se convirtió en el decimosexto demócrata en el Capitolio en pedir a Biden que retirara su candidatura. Peters es un demócrata destacado entre el centro izquierda.

“Hoy le pido al presidente Biden que se retire de la campaña presidencial”, escribió el demócrata de San Diego en un comunicado compartido con CNN.