El capitán de Uruguay sobre el incidente posterior al partido: "Fue un desastre"

(CNN En Español) - El capitán de Uruguay, José María Giménez, dijo tras el partido que los jugadores intentaban defender a sus familias y calificó de "desastre" el incidente con los aficionados.

"Déjenme decirles algo: deberían haber tenido cuidado porque hay familias en la tribuna", dijo Giménez a la cadena oficial en español.

"Y si cae una avalancha sobre nuestras familias, las de los hinchas de cierto sector de Colombia. Y no me dejan hablar de esto por el micrófono, pero lo voy a decir ahora porque sé que puedo, si no te cortan antes. Esto es un desastre.

"Esto es un desastre. Nuestras familias estaban en peligro. Tuvimos que ir a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos que llevaban pequeños recién nacidos. Un desastre. No hubo ni un solo policía en toda la media hora. Un desastre. Y nosotros éramos los que dábamos la cara por nuestros seres queridos. Esperemos que la gente que organiza esto tenga un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios, que es un desastre".

"Porque todos los partidos son iguales. Nuestras familias están sufriendo por culpa de gente que bebe dos copas de alcohol, no sabe beber y se comporta como niños y no sabe ser decente. Espero que tengan cuidado el próximo partido y esto no vuelva a ocurrir porque es un desastre"

Según Reuters, el organismo rector del fútbol sudamericano - CONMEBOL, dice que está investigando el incidente posterior al partido que involucró a jugadores y aficionados de Uruguay después de su derrota por 1-0 ante Colombia en la semifinal de la Copa América en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte, según Reuters.

CNN se ha puesto en contacto con la CONMEBOL, la Asociación Uruguaya de Fútbol (UFA) y el Departamento de Policía de Charlotte para hacer comentarios.