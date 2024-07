Hollywood le da la espalda a Biden y sus partidarios y recaudadores de fondos le piden que desista de la carrera

¿Podrá Biden revertir su mala imagen? Especialista responde 3:26

Nueva York (CNN) -- Joe Biden está perdiendo un grupo de apoyo especialmente influyente: Hollywood.



El miércoles, George Clooney se convirtió en el último, y quizás el más notable, miembro de la élite de Hollywood en expresar públicamente sus reservas sobre la candidatura de Biden, pidiendo al asediado presidente que abandone la carrera para 2024.

"Amo a Joe Biden. Como senador. Como vicepresidente y como presidente. Lo considero un amigo y creo en él", escribió Clooney en un contundente artículo para The New York Times. "Creo en su carácter. Creo en su moral. En los últimos cuatro años, ha ganado muchas de las batallas a las que se ha enfrentado".

"Pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede", añadió Clooney. "Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe 'big F-ing deal' Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate".

Clooney, un importante donante demócrata y uno de los partidarios más destacados de Biden, concluyó su artículo escribiendo: "Joe Biden es un héroe; salvó la democracia en 2020. Necesitamos que lo haga de nuevo en 2024".

La opinión sin reservas de Clooney añadió aún más presión sobre Biden para que se retire de la carrera. Y lo que es más importante, la sincera valoración de Clooney es un reflejo de la creciente presión a la que se enfrenta Biden en el oeste, donde su importantísimo y acaudalado apoyo en Hollywood se está erosionando rápidamente.

La posible pérdida de Hollywood supone un grave problema para el presidente, que no sólo ha contado con la Ciudad de los Ángeles por los buenos sustitutos que le ha ofrecido, sino también por la capacidad de la industria cinematográfica para recaudar millones de dólares para impulsar su campaña. De hecho, la recaudación de fondos en Hollywood que Clooney encabezó el mes pasado y a la que hace referencia en su artículo, recaudó la asombrosa cifra de US$ 30 millones, más que cualquier otra recaudación de fondos demócrata en la historia.

Ahora ese apoyo crucial está en peligro. Desde la difícil actuación de Biden en el debate de CNN, varias voces influyentes de Hollywood han hecho pública su preocupación por su candidatura, y muchos han pedido al presidente que abandone la carrera.

El director Rob Reiner compartió el artículo de opinión de Clooney el miércoles en X, escribiendo que "la democracia se enfrenta a una amenaza existencial" y que Biden "debe hacerse a un lado" para dejar paso a "alguien más joven que luche" contra Donald Trump. El cofundador de Netflix, Reed Hastings, dijo a The New York Times la semana pasada que Biden necesita "hacerse a un lado". El creador de "LOST" Damon Lindelof escribió un artículo para Deadline, diciendo que Biden "tiene que irse" e instando a sus compañeros de Hollywood a dejar de firmar cheques hasta que se nombre a un nuevo candidato. La heredera de Disney, Abigail Disney, también afirmó que retendría sus donaciones hasta que Biden sea sustituido. Y el jefe de Endeavor, Ari Emanuel, dijo en una conferencia que estaba "molesto con los padres fundadores" por no haber puesto nunca un límite de edad a la presidencia.

"Donald Trump dijo: 'Soy el único'. ¿Verdad? 'Yo solo puedo hacer que todos estos problemas desaparezcan'. Y ahora Biden dice: 'Soy el único que puede vencer a Trump'. Parece que aquí es bastante parecido, {pero} tenemos un gran banquillo en el Partido Demócrata", dijo Emanuel la semana pasada. "Estamos ante un hombre que está diciendo que el otro es un mentiroso, ¡y nos está diciendo sandeces!".

Hacer cambiar la corriente en Hollywood será un reto difícil para Biden, que está luchando simultáneamente para evitar que los miembros demócratas del Congreso y los gobernadores expresen su preocupación sobre su capacidad para derrotar a Trump y servir otro mandato en el cargo. Me han dicho que la campaña de Biden ha estado haciendo activamente llamadas telefónicas a los partidarios de Hollywood, trabajando para mantener su apoyo en este momento turbulento.

En cuanto a Clooney, un alto asesor de la campaña de Biden me dijo: "POTUS no se sentará en primera fila en 'Oceans 14'". Pero, añadió, Biden está "animado por el fuerte apoyo popular que estamos viendo y está decidido a ganarse todos los votos y ganar estas elecciones".