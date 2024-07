Un hombre negro consiguió una entrevista de trabajo tras cambiar su nombre en el currículum. Ahora demanda por discriminación

Dwight Jackson. (Cortesía de Dwight Jackson)

(CNN) -- Un hombre negro presentó una demanda por discriminación laboral contra un hotel de Detroit, Michigan, alegando que el establecimiento solo le ofreció una entrevista de trabajo después de que cambiara el nombre de su currículum, según una copia de la demanda obtenida por CNN.

Dwight Jackson presentó la demanda contra el Hotel Shinola el 3 de julio, en la que alega que se le denegó un puesto de trabajo cuando se presentó como "Dwight Jackson", pero posteriormente se le ofreció una entrevista cuando cambió su nombre por el de "John Jebrowski".

La demanda alega que a Jackson se le negó un puesto de trabajo en "violación de la Ley de Derechos Civiles Elliott Larsen de Michigan".

Entre enero y abril de 2024, Jackson, un hombre negro de 27 años, solicitó varios puestos en el Hotel Shinola, en el centro de Detroit, incluido un puesto en recepción, según la demanda. En su página web, el Hotel Shinola dice que es un hotel de "lujo".

El abogado de Jackson, Jon Marko, facilitó a CNN una copia del currículum vitae de Jackson, en el que se detallan empleos constantes, incluidas funciones anteriores como "agente de recepción" en el Marriott Westin Book Cadillac y el David Whitney Hotel de Detroit, que utilizan las palabras "luxury" (lujo) y "luxurious" (lujoso) para describir sus respectivos hoteles.

publicidad

"El señor Jackson solicitó un puesto de trabajo para el que estaba eminentemente cualificado", declaró a CNN Marko, abogado especializado en derechos civiles. Sin embargo, el Hotel Shinola no ofreció a Jackson una entrevista.

Tras no obtener respuesta a sus primeras solicitudes de empleo, en abril de 2024 Jackson volvió a presentarse, pero con un cambio significativo en su solicitud: su nombre.

De acuerdo con la demanda, Jackson se presentó al Hotel Shinola "dos veces para puestos similares con un nombre caucásico más aparente, con el alias 'John Jebrowski'", utilizando currículums casi idénticos. Los CV tienen diferentes fechas de empleos anteriores.

Según la demanda, se le ofrecieron varias entrevistas en la misma semana.

La demanda alega que "Jackson demostró que la consideración de los candidatos por parte del demandado se basaba en la apariencia racial del nombre del solicitante".

"Que te nieguen un trabajo en 2024 en tu ciudad natal, por el color de tu piel, va más allá de los dólares y los centavos. Entra en la psique de una persona", dijo Marko.

Sage Hospitality Group es el socio operador del Hotel Shinola. Anna Stancioff, directora corporativa de Relaciones Públicas y Comunicación de Marca de Sage Hospitality y portavoz del hotel, declaró el martes en un correo electrónico: "Nos tomamos muy en serio esta acusación y no toleramos ningún tipo de discriminación. Nos comprometemos a fomentar un lugar de trabajo integrador en el que todos tengan la oportunidad de triunfar y nos dedicamos a crear una plantilla diversa que refleje la comunidad".

Según Marko, Jackson acudió a la entrevista de trabajo y se enfrentó al entrevistador en el Hotel Shinola. Reveló su verdadera identidad y expresó su creencia de que no se le concedió una entrevista inicialmente porque su nombre parecía más tradicionalmente afroamericano.

"Poco después de que Jackson se sometiera al proceso de entrevista, se le informó que ya no era un candidato viable para el puesto", señala la demanda.

Marko dijo que la discriminación en el empleo no es inusual. Añadió que, como abogado de derechos civiles, "hemos visto mucha discriminación en la contratación, especialmente cuando se trata de la exclusión de minorías e individuos que tienen nombres que suenan a minoría."

Un estudio reciente publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica descubrió que el sesgo por el nombre es un problema frecuente en el proceso de contratación. Los investigadores enviaron currículums idénticos a 108 empleadores estadounidenses para analizar si la raza y el sexo afectaban a las tasas de devolución de las solicitudes de empleo. Los CV con nombres de hombre negro y mujer negra fueron los que recibieron menos devoluciones.

Sin embargo, según Marko, demostrar la parcialidad de los nombres es muy difícil, y la mayoría de estos casos no llegan a prosperar por falta de pruebas.

El caso de Jackson es diferente, dijo, porque se presentó dos veces a puestos similares con casi el mismo currículum y obtuvo resultados diferentes cuando utilizó el alias.

Marko dijo que Jackson "quiere arrojar luz sobre este problema que no es solo aislado en el Hotel Shinola, no solo aislado en Detroit o Michigan, sino en todo el país. Quiere asegurarse de que no le ocurra a nadie más".