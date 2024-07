Muere a los 75 años Shelley Duvall, actriz de "El resplandor"

La actriz Shelley Duvall en una escena de la película '3 Women', 1977. (Stanley Bielecki Movie Collectio/Getty Images)

(CNN) -- Shelley Duvall, conocida por su papel en "El resplandor" ("The Shining" en inglés) y varias de las películas aclamadas de Robert Altman, falleció, publicó este jueves The Hollywood Reporter, citando a su pareja de toda la vida.

Tenía 75 años.

Duvall murió mientras dormía en su casa en Blanco, Texas, por complicaciones de la diabetes, dijo a la publicación Dan Gilroy, su compañero de vida.

"Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos ha dejado", dijo Gilroy. "Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley".

Conocida por su físico delgado, ojos grandes y expresivos y actuaciones poderosas, Duvall se destacó junto a Jack Nicholson en la película de terror "The Shining" y a Robin Williams en la comedia "Popeye".

Pero los fanáticos incondicionales del cine también le reconocen su asociación profesional con el aclamado cineasta Altman, quien la eligió por primera vez en la película de 1970 "Brewster McCloud".

A partir de entonces, Duvall interpretaría papeles memorables en algunas de sus otras películas, incluida la película coral de 1975 "Nashville" y "3 Women" de 1977, que le valió el Premio a la Mejor Actriz en Cannes.

En un artículo de Boca Raton News publicado en 1977, Altman elogia a la actriz por ser capaz de "hacer girar todos los lados del péndulo: encantadora, torpe, sofisticada, patética e incluso hermosa".

Otros trabajos notables de Duvall incluyen sus actuaciones en "Annie Hall" y "McCabe & Mrs. Miller", además de trabajar durante décadas antes de que llegaran los tiempos difíciles.

En 2016, Duvall apareció en el programa de entrevistas diurno del Dr. Phil en una entrevista titulada "El descenso de una estrella de Hollywood a la enfermedad mental: Salvando a Shelley Duvall de El resplandor".

La actriz hizo varias declaraciones preocupantes, afirmando que su coprotagonista de "Popeye" Robin Williams, fallecido en 2014, seguía vivo y era un cambiaformas.

"Estoy muy enferma", le dijo entonces al doctor Phil. "Necesito ayuda".

Hubo reacciones en contra después de la emisión del episodio, ya que muchos se quejaron de que Duvall había sido explotada.

En abril, Duvall, que no actuaba desde la película de 2002 "Manna from Heaven", concedió una rara entrevista al New York Times en la que reflexionó sobre su carrera y su reciente ausencia de proyectos cinematográficos y televisivos.

"Fui una estrella; tuve papeles protagonistas", dijo. "La gente cree que es el envejecimiento, pero no es así. Es violencia".

"¿Cómo te sentirías si la gente fuera muy amable y, de repente, en un abrir y cerrar de ojos... se volvieran contra ti?", añadió. "Nunca lo creerías a menos que te ocurriera a ti. Por eso te sientes herido, porque no puedes creer que sea verdad".

Por aquel entonces, Gilroy y ella vivían en una casa "aislada pero serena" de una sola planta en Texas Hill Country.

Con el paso de los años, Duvall conservó una gran base de seguidores. Volvió a las pantallas y en 2023 para la película de terror "The Forrest Hills".

"Quería volver a actuar. Y entonces este tipo siguió llamando, así que acabé haciéndolo", bromeó Duvall en su entrevista con el Times. "Si alguna vez haces una película de terror, otras películas de terror van a venir a ti, hagas lo que hagas".