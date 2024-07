CNN verifica: las afirmaciones falsas y engañosas de Biden en una rueda de prensa de alto nivel

Biden aclara dudas sobre pruebas cognitivas 2:42

(CNN) -- El presidente Joe Biden dio una conferencia de prensa en solitario este jueves después de una cumbre de la OTAN en Washington, tratando de tranquilizar a los votantes preocupados por su capacidad para servir y a los funcionarios demócratas preocupados por su capacidad para derrotar al expresidente Donald Trump en las elecciones de 2024.

Los comentarios de Biden incluyeron algunas afirmaciones falsas y engañosas. He aquí una comprobación de los hechos.

La metida de pata de Biden al confundir a Putin y Zelensky

Biden restó importancia a la metedura de pata que cometió este jueves en un acto en el que presentó por error al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky como "presidente Putin", antes de corregirse a sí mismo instantes después. Biden dijo en la rueda de prensa: "Dije: 'No, lo siento, Zelensky'. Y luego añadí otros cinco nombres".

Los hechos primero: La última afirmación de Biden era falsa. No pronunció "otros cinco nombres" después de corregir la confusión Putin-Zelensky. De hecho, después de que Biden se corrigiera, Zelensky dijo que él es "mejor" que Putin, Biden estuvo de acuerdo y, a continuación, Zelensky pronunció unas palabras mientras Biden permanecía en silencio a su lado.

Biden llamó “Putin” a Zelensky por error 0:21

Los viajes de Biden

Biden habló de la necesidad de "marcar un ritmo" en sus actividades. Dijo: "En el próximo debate, no voy a estar viajando 15 husos horarios una semana antes". En fin. De eso se trataba".

Los hechos primero: Esto es engañoso. Biden no viajó al extranjero "una semana antes" del debate presidencial de la CNN del 27 de junio, en el que tuvo una mala actuación. De hecho, regresó a Estados Unidos desde Europa 12 días antes de ese debate, el 15 de junio.

publicidad

Biden asistió a un acto de recaudación de fondos en Los Ángeles el 15 de junio, regresó a la Casa Blanca el 16 de junio y se trasladó a Camp David el 20 de junio para preparar intensamente el debate. Permaneció en Camp David hasta el día del debate presidencial de la CNN contra Trump, que se celebró en Atlanta.

Lo que dijo Trump sobre la OTAN

Criticando la posición de Trump sobre la alianza militar OTAN, Biden dijo: "Creo que dijo en uno de sus mítines, esto es un estimado, recientemente, donde, 'OTAN - acabo de saber sobre la OTAN', o algo por el estilo. La política exterior nunca fue su punto fuerte".

Los hechos primero: La descripción que hizo Biden del comentario de Trump era, en efecto, inexacta. Trump no dijo en un mitin reciente que "acabo de enterarme de lo de la OTAN". Más bien, Trump dijo en el mitin que no sabía lo que era la OTAN, "demasiado", antes de asistir a su primera cumbre de la alianza como presidente en 2017.

Trump dijo en su mitin del martes en Florida: "No quería ser odioso porque sentía, ya saben, que era la primera vez que hacía esto. Fui; antes ni siquiera sabía qué demonios era la OTAN, pero no tardé mucho en darme cuenta. Como unos dos minutos. Y lo primero que descubrí fue que no estaban pagando". (Trump continuó haciendo sus habituales afirmaciones falsas sobre la estructura de financiación de la OTAN).

Biden tiene derecho a criticar a Trump por esta profesión de ignorancia previa sobre la OTAN o por su continua inexactitud sobre la OTAN, pero los comentarios de Biden hicieron que sonara como si Trump hubiera reconocido que acababa de enterarse de la OTAN ahora y no hace siete años.

Hamas y la Ribera Occidental

Hablando de la guerra entre Israel y Hamas, Biden dijo este jueves: "Hay un creciente descontento en, en la Ribera Occidental por parte de los palestinos sobre Hamas. Hamas no es popular ahora".

Los hechos primero: Los escasos sondeos de opinión pública disponibles sugieren que la afirmación de que "Hamas no es popular ahora" en la Ribera Occidental no es cierta, y que la popularidad de Hamas ha aumentado allí desde su ataque a Israel el pasado octubre.

Una encuesta realizada a finales de mayo y principios de junio por un conocido encuestador con sede en la Ribera Occidental, el Palestinian Center for Policy and Survey Research, reveló que el 73% de los encuestados en Ribera Occidental apoyaban el ataque de octubre de Hamas, que el 82% de los encuestados en Ribera Occidental estaban satisfechos con la actuación de Hamas en la actual guerra con Israel y que el 71% de los encuestados en la Ribera Occidental preferían que Hamas controlara la Franja de Gaza después de la guerra. Hamas obtuvo mejores resultados en todas esas preguntas entre los encuestados de la Ribera Occidental que entre los encuestados de Gaza.

Además, Hamas contaba con el apoyo de aproximadamente la mitad de los encuestados de la Ribera Occidental que dijeron que votarían en unas hipotéticas elecciones parlamentarias, el doble de su nivel de apoyo en una encuesta realizada nueve meses antes y más del doble del apoyo de los encuestados de la Ribera Occidental en la última encuesta a su rival más moderado, Fatah.

El apoyo de Biden a United Auto Workers

Cuando un periodista le dijo a Biden que Reuters había informado este jueves que la dirección del sindicato United Auto Workers estaba preocupada por la capacidad de Biden para ganar las elecciones, Biden respondió: "UAW acaba de respaldarme, pero adelante".

Los hechos primero: La afirmación de Biden de que la UAW "acaba" de respaldarle es, como poco, engañosa. En realidad, la UAW anunció su apoyo a Biden el 24 de enero, hace más de cinco meses.

En otras palabras, Biden trató de ignorar las preocupaciones del presidente de la UAW, Shawn Fain, tras el debate, insinuando que el sindicato de Fain había tomado recientemente la decisión de apoyar a Biden. Pero en realidad el apoyo se produjo mucho antes del debate y de la consiguiente crisis de confianza entre algunos de los partidarios de Biden antes del debate.