Los residentes del área de Houston luchan sin electricidad ni agua mientras persiste un calor insoportable

Video relacionado: Destrucción y cortes de electricidad en Houston por Beryl 1:27

(CNN) -- Es posible que medio millón de hogares y empresas del área de Houston no vuelvan a tener suministro eléctrico hasta la semana que viene, en medio de un sofocante calor estival, mientras muchos habitantes de la región luchan por acceder a alimentos frescos, aire acondicionado y agua potable.

Más de un millón de clientes del sureste de Texas -principalmente entre Galveston y el norte de Houston- siguen sin suministro eléctrico tras el paso del huracán Beryl por la costa del Golfo este lunes, que causó al menos 10 muertos en Texas y uno en Luisiana.

Los cortes debilitaron las infraestructuras de toda la región, incluidos hospitales, residencias asistidas y plantas de tratamiento de agua, lo que provocó una creciente frustración entre los residentes por el hecho de que CenterPoint Energy, la principal empresa de servicios públicos de Houston, no estuviera más preparada para la tormenta.

Aunque la empresa se está apresurando a realizar reparaciones, un ejecutivo de CenterPoint dijo que no se restablecerá el suministro eléctrico a unos 500.000 clientes hasta la semana que viene.

Las dificultades llegan incluso cuando muchos residentes se enfrentan a reparaciones sustanciales de viviendas dañadas o destruidas por el huracán Beryl y las desastrosas inundaciones que provocó a lo largo de la costa. Este jueves, las aguas seguían retirándose de algunas comunidades costeras y carreteras, según declaró en rueda de prensa el Jefe de Gestión de Emergencias de Texas, Nim Kidd.

Frankie Thibideaux, residente en el área de Houston, dijo que su casa permaneció inundada de agua durante días y se enmoheció con el calor. Al cabo de dos días, esta mujer de 57 años no soportó más permanecer allí y abandonó el edificio residencial de Missouri City para alojarse en un hotel.

"No podemos vivir en un sitio así", dijo. "Ni siquiera dejaré que mi perro viva como esa gente".

Las condiciones han tenido consecuencias mortales. Una mujer de 71 años murió cerca de Crystal Beach después de que su máquina de oxígeno se quedara sin batería y su generador se apagara. Y al menos dos personas murieron por intoxicación de monóxido de carbono en el condado de Harris, donde los departamentos de bomberos han respondido a más de 200 llamadas de intoxicación por monóxido de carbono de personas que intentaban utilizar generadores.

Decenas de hogares tampoco tienen agua potable, ya que los daños causados por la tormenta y los cortes de electricidad han dejado 135 plantas de tratamiento de aguas residuales fuera de servicio, según Kidd. Kidd añadió que se están distribuyendo avisos de agua hirviendo en ocho condados de las zonas de Houston y Galveston.

A la angustia de los residentes se suman las temperaturas de 32 grados Celsius que calentaron la zona todos los días de esta semana y continuarán hasta la próxima. El índice de calor -una medida de cómo se siente el cuerpo bajo el calor y la humedad- podría alcanzar los 41 grados Celsius en algunas zonas este viernes, un escenario potencialmente mortal para las personas sin refrigeración adecuada.

Las tensiones aumentan a medida que la gente se desespera por encontrar alivio

El sheriff del condado de Fort Bend, Eric Fagan, hizo un llamamiento a la calma después de que el departamento recibiera un informe de que un hombre apuntó con un arma a un trabajador de CenterPoint Energy, un comportamiento que la oficina del sheriff "no tolerará".

Una docena de hospitales del área de Houston se encuentran en un estado de "desastre interno" y más de 40 clínicas de diálisis están luchando con los apagones, dijo Kidd.

Las autoridades municipales están trabajando para trasladar a los pacientes de diálisis a otros lugares y distribuir generadores a los centros que lo necesiten "lo más rápido posible", añadió.

Después de que los hospitales de la zona de Houston determinaran que no sería seguro dar el alta a los pacientes en los hogares sin electricidad, varios lugares se quedaron atascados, lo que llevó a las autoridades municipales a organizar camas de desbordamiento en un estadio deportivo cubierto, dijo este martes el vicegobernador de Texas, Dan Patrick.

Los residentes de edad avanzada o que sufren enfermedades crónicas están especialmente expuestos al riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el calor, lo que crea una situación desesperada para la red de residencias de ancianos y centros de vida asistida que siguen sin suministro eléctrico en la zona de Houston.

Algunos de estos centros dependen de un improvisado mosaico de aire acondicionado portátil y generadores para proteger a sus residentes más vulnerables, algunos de los cuales dependen de dispositivos médicos electrónicos para vivir.

"Cada día parece empeorar y empeorar y empeorar", dijo Matthew Marchetti, cofundador de CrowdSource Rescue, una organización sin fines de lucro fundada durante el huracán Harvey que sirve principalmente como un grupo de búsqueda y rescate.

El grupo de voluntarios de Marchetti ayudó a entregar generadores y suministros a 16 centros de vida independiente para personas mayores, pero han identificado unos 120 centros que necesitan ayuda.

"Toda la ciudad está sufriendo. Eso es lo que parece ahora mismo, desde mi punto de vista", afirma. "Pero creo que las personas mayores se están llevando la peor parte. Así que estamos intentando hacer todo lo que podemos".

Martin Cominsky, Presidente y Director General de Interfaith Ministries for Greater Houston, supervisa el programa Meals on Wheels de la zona, que sirve comidas calientes todos los días a 4.500 personas mayores de 60 años. Dijo que la mayoría de sus clientes no tienen electricidad en este momento, y el personal que entrega la comida está ofreciendo sus propios teléfonos celulares para ayudar a los ancianos a conectarse con sus seres queridos, ya que muchos de sus teléfonos están muertos.

"Volvemos día tras día", afirma. "Ningún trabajo es demasiado pequeño o demasiado duro en tiempos como estos".

Un aluvión de críticas

CenterPoint Energy, la principal empresa de servicios públicos de Houston, es responsable de la mayoría de los cortes y se enfrenta a la creciente frustración de los residentes y funcionarios locales que dicen que la empresa debería haber estado más preparada para la tormenta.

Aunque la empresa declaró haber restablecido el servicio a más de 1,3 millones de clientes este jueves por la noche, unos 500.000 seguirán a oscuras hasta la semana que viene, según un ejecutivo de CenterPoint Energy que habló este jueves ante la Comisión de Servicios Públicos de Texas.

Según Jason Ryan, uno de los vicepresidentes ejecutivos de la empresa, los hogares y empresas más afectados por el apagón son los que sufrieron daños masivos en la infraestructura eléctrica a causa del huracán Beryl, incluida la zona sur de Houston y hasta el corredor de la interestatal 45. "Sabemos que aún nos queda mucho trabajo por hacer", dijo Ryan. "Sé que los clientes están frustrados".

El gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó una investigación sobre cómo CenterPoint y otras compañías eléctricas respondieron al huracán Beryl, dijo Patrick, el vicegobernador, este jueves.

Algunos residentes sequejaron de la falta de comunicación por parte de la compañía eléctrica, que ha dejado a la gente con poca idea de cuándo volverán a tener electricidad.

La empresa respondió a las quejas de los clientes de que su mapa de cortes muestra zonas con electricidad cuando, en realidad, no es así.

"Estamos trabajando en la precisión en este momento", dijo el vicepresidente de operaciones de CenterPoint, Darin Carroll, a KHOU, afiliada de CNN. "Hacemos un seguimiento constante. Estamos haciendo ajustes en el mapa mientras hablamos. La otra cosa que quiero que los clientes sepan es que incluso si usted se ve en ese verde en el mapa, no se preocupe; sabemos que usted está sin energía, y vamos a llegar a usted."

Ryan, el ejecutivo de CenterPoint Energy, dijo que la empresa empezó a hacer un seguimiento del huracán Beryl nueve días antes de que la tormenta tocara tierra.

Justo después del 4 de julio, días antes de que la tormenta azotara la costa de Texas, la empresa hizo su primera petición de 3.000 trabajadores de "asistencia mutua" para preposicionarlos antes de la tormenta. Cuando la trayectoria de la tormenta se acercó a la zona de Houston antes de tocar tierra, CenterPoint aumentó la solicitud a 10.000 trabajadores.

En respuesta al creciente enfado con CenterPoint, varios miembros de la Comisión de Servicios Públicos de Texas instaron a la dirección de la empresa a mejorar su comunicación y "reconstruir la confianza" con los clientes de las zonas dañadas por el huracán.

"Las infraestructuras se van a romper. Van a ocurrir cosas. Pero si la gente tiene la sensación de que se está comunicando eficazmente con ellos, es mucho más fácil superarlo. Así que yo diría que salgan a la comunidad y vayan a hablar con sus clientes", declaró el Presidente de la Comisión, Thomas Gleeson.

El verano abrasador no da señales de detenerse

Texas no es el único estado que sufre un verano brutalmente caluroso. Estados Unidos está viviendo un verano históricamente caluroso y mortífero, y los días más calurosos están aún por llegar.

Este ha sido hasta ahora el verano más caluroso registrado en un centenar de ciudades estadounidenses, desde Maine hasta California, y se sospecha que el calor causó la muerte de al menos 37 personas solo en julio. Es probable que esta cifra sea una subestimación, dado el tiempo que se tarda en atribuir una muerte a la forma más mortífera de clima extremo de la naturaleza.

Muchas de las muertes se produjeron en el Oeste, donde las ciudades batieron récords históricos de temperaturas durante una larga ola de calor sin precedentes, exactamente el tipo de condiciones que los científicos esperan en un mundo que se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles.

El calor está siendo investigado en la muerte de al menos 19 personas solo en el condado de Santa Clara, California, según informó a CNN la oficina del médico forense del condado.

Todo el mundo es vulnerable al calor, pero algunos corren más riesgo que otros. Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas con problemas cardiacos o de presión arterial, los trabajadores al aire libre o cualquier persona sin acceso a un sistema de refrigeración fiable tienen más probabilidades que otros de sucumbir a enfermedades relacionadas con el calor.

Al menos tres de las personas que pueden haber sucumbido al calor en el condado de Santa Clara estaban sin vivienda y sin acceso adecuado a refrigeración. Nueve tenían más de 65 años, según declaró a CNN el forense del condado.

Los niveles extremos de calor en el Oeste empezarán a remitir este fin de semana, marcando el comienzo de un lento retorno a temperaturas veraniegas cercanas o ligeramente superiores a las normales. Incluso sin alcanzar temperaturas diarias récord, la región es bastante calurosa en julio.

El calor será un compañero constante para muchos estadounidenses hasta finales de julio, ya que es probable que las temperaturas sean superiores a la media hasta finales de mes y al menos hasta principios de agosto, según el Centro de Predicción del Clima.

Mary Gilbert, Robert Shackelford, Raja Razek y Sarah Dewberry de CNN han contribuido a este reportaje.