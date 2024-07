Opinión | Soy auxiliar de vuelo. Por favor no te quites el #@$%&! cinturón de seguridad

Avión de Air Europa aterriza de emergencia en Brasil 2:25

(CNN) -- Como auxiliar de vuelo desde hace más de 28 años tuve mi buena ración de viajes accidentados. Tambiénconocí a muchos pasajeros temerosos que me dicen que su mayor preocupación son las turbulencias. Bueno, eso y morir, que parecen estar conectados en sus mentes.

Pasé mucho tiempo diciéndoles que no sería azafata si pensara que volar no es seguro. Luego les recuerdo que lleven abrochados los cinturones de seguridad, aunque la señal no esté encendida.

Sin embargo, incluso con la reciente oleada de noticias impactantes relacionadas con las turbulencias, me sigue sorprendiendo ver tantos cinturones desabrochados cuando paso por el pasillo.

El mes pasado, en un vuelo de cercanías, mientras estaba atada a mi asiento el avión en el que viajaba se desplomó de repente de la nada. Más tarde me enteré de que estábamos sobre las Montañas Rocosas y me dijeron que era normal, aunque nunca había experimentado una caída tan drástica en mis casi tres décadas de vuelo.

Vi a un puñado de personas luchar por volver a su fila. Una madre con un bebé atado al pecho me miró mientras prácticamente se arrastraba hasta su asiento.

Esto ocurrió unos días después del incidente de Singapore Airlines, por lo que me sorprendió un poco el número de personas que estaban de pie en la cabina estirando las piernas o visitando a otros pasajeros cuando ocurrió.

Lesiones de espalda para toda la vida

¿Son más frecuentes las turbulencias? No lo sé, pero me parece que estamos viendo más casos extremos en las noticias y un mayor número de auxiliares de vuelo y pasajeros que sufren lesiones durante estos incidentes.

Últimamente me di cuenta de que los auxiliares de vuelo son más rápidos a la hora de detener el servicio cuando empezamos a experimentar ligeras turbulencias. En una página de trabajo de Facebook, un auxiliar de vuelo escribió que tienen un vaso de agua en el mostrador y que si el agua va y viene no van al pasillo a hacer el servicio, comprobar los cinturones de seguridad o responder a las luces de llamada.

No es difícil entender por qué. Cuando compartí en las redes sociales que estaba escribiendo un artículo sobre las turbulencias, varios exmiembros de la tripulación contaron historias sobre lesiones causadas por turbulencias que pusieron fin a sus carreras como pilotos. Algunos han sufrido lesiones de espalda de por vida.

Siempre me doy cuenta cuando trabajo con un auxiliar de vuelo que se lesionó en una turbulencia, ya que es el primero en sentarse y abrocharse el cinturón en cuanto empieza a haber baches.

Tipos de turbulencias

No todas las turbulencias son iguales. Hay cuatro tipos: ligera, moderada, grave y extrema. Las turbulencias ligeras provocan un bache ligero, rápido y algo rítmico, sin cambios apreciables de altitud o actitud. Es el tipo de turbulencia que duerme a los bebés (y tal vez a algunos auxiliares de vuelo con exceso de trabajo). Puede que se encienda la señal del cinturón de seguridad, pero los auxiliares de vuelo siguen pudiendo llevar a cabo el servicio de comida sin apenas dificultad.

Las turbulencias moderadas son un poco más intensas. Provocan sacudidas rápidas sin cambios en la altitud del avión. Los pasajeros notarán la tensión en sus asientos. Los objetos que no estén bien sujetos en la cocina pueden desprenderse. Resulta difícil llevar a cabo un servicio de comida o comprobar que los pasajeros se abrochan el cinturón de seguridad.

Las turbulencias intensas provocan cambios de altitud grandes o bruscos. El avión puede sentirse momentáneamente fuera de control. Los pasajeros son forzados violentamente contra sus asientos. Es imposible caminar. Si los auxiliares de vuelo no se atarron ya a sus asientos, es posible que no podamos hacerlo y tengamos que agarrar el asiento de pasajero disponible más cercano. Si no hay ninguno libre, nos sentaremos sobre un pasajero, cualquiera servirá. Asegúrate de sujetarnos bien.

Las turbulencias extremas rara vez ocurren, pero cuando lo hacen sacuden violentamente el avión, haciéndolo difícil de controlar. Es posible que se produzcan daños estructurales. Probablemente haya algunos pilotos nerviosos que quieran saber lo rara que es la turbulencia extrema. Te lo diré de esta manera: un piloto que conozco nunca la experimentó en sus 26 años trabajando para una gran compañía aérea de Estados Unidos. En toda mi carrera, todavía no la experimenté.

Dicho esto, un vuelo de Nueva York a Los Ángeles se volvió tan agitado en el descenso que tuve que sujetar a una compañera de trabajo que no podía llegar a su asiento de salto. Un carrito de bebidas se cayó en la cocina. Gaseosas, tazas de café, servilletas y azúcar se desparramaron por el suelo. Cuando todo terminó, la cocina parecía haber sido arrasada por un tornado. Tenía los brazos tan apretados alrededor de la cintura de mi compañera de vuelo que, cuando por fin tocamos tierra, apenas podía soltarme de ella. Tenía los dedos agarrotados y mi compañera tenía moretones.

El asiento es importante

Durante las turbulencias, hay tanta diferencia entre la parte delantera y la trasera del avión que he tenido que llamar a algunos pilotos para avisarles de que tienen que encender la señal del cinturón de seguridad. Nos balanceamos y rodamos en la parte trasera, derramando líquidos por todas partes, y los pilotos a veces no tienen ni idea.

Sin la señal del cinturón de seguridad encendida, no puedo sugerir a mamá y papá que sería una buena idea levantar a su bebé dormido sin ofenderlos. Siempre me sorprende la cantidad de padres que son reacios a sentar a un niño y abrochárselo por miedo a despertarlo cuando se encienda la señal del cinturón de seguridad.

Lo peor son los pasajeros que deciden levantarse y meterse en los compartimentos superiores llenos de equipaje pesado en cuanto se enciende la señal del cinturón de seguridad. Ahora, en lugar de ponerse en peligro ellos mismos, han incluido a cualquier otra persona sentada cerca.

Debido a este tipo de comportamiento, conozco a un capitán que rara vez apaga la señal. Afirma que no siempre sabe cuándo va a estar agitado, y cree que hay demasiada gente en los pasillos como para mantenerlo apagado.

Otra cosa. No entiendo por qué tantos pasajeros piden bebidas calientes cuando hay turbulencias. No las recibo de vuelta si las estas empeoran.

¡Abróchense los cinturones, amigos!

Recordatorio: el avión cae durante las turbulencias, es decir, aterrizarás sobre tu cabeza si no te lo has abrochado, así que abróchate el cinturón y no te lo quites, aunque la luz del cinturón de seguridad esté apagada. Incluso un cinturón poco abrochado evitará que te golpees la cabeza con los compartimentos superiores.

Si eres un pasajero miedoso y tienes ansiedad, díselo a un auxiliar de vuelo, y haremos todo lo posible por comprobar cómo estás si las cosas se ponen feas. Aplicaciones como MyRadar también pueden desmitificar lo que hay en el cielo. La falta de sensación de control es lo que más temen los aviadores temerosos.

Y una vez más, señoras y señores, un amable recordatorio de su azafata: Mantengan su #@$%&! cinturón de seguridad ajustado. Gracias. Que tengan un buen día.

Nota del editor: Heather Poole es azafata de vuelo de una importante aerolínea de Estados Unidos y autora de "Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama and Crazy Passengers at 30.000 Feet". Las opiniones expresadas en este comentario son las suyas. Leer más artículos de opinión en CNNE/Opinión.