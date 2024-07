Biden habló con Trump tras el tiroteo y asegura que “no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia; es enfermizo”

"Es enfermizo", así reacciona Biden al atentado de Trump 1:37

(CNN) -- El presidente Joe Biden habló con Donald Trump después del tiroteo. Biden dijo anteriormente que estaba agradecido de que Trump estuviera a salvo.

Biden ha sido “minuciosamente informado” el sábado, dijo a los periodistas que viajaban con él en Rehoboth Beach, Delaware, y contactó al expresidente Donald Trump.

“Todas las agencias y el gobierno federal me han informado detalladamente sobre esta situación, según lo que sabemos ahora”, dijo a los periodistas el sábado.

Minuto a minuto: Servicio Secreto mata a atacante de Trump; investigan intento de asesinato

Biden criticó la violencia política y dijo a los periodistas: “No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia; es enfermiza, es enfermiza, es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”.

Y agradeció a las fuerzas del orden, incluido el Servicio Secreto y las agencias estatales que actuaron para responder inmediatamente al tiroteo en Pensilvania.

“La conclusión es que el mitin de Trump es un evento que debería haberse llevado a cabo pacíficamente y sin ningún problema”, lamentó Biden. “Pero la idea, la idea de que hay violencia política o violencia en Estados Unidos... es simplemente inaudita, simplemente no es apropiada. Todo el mundo, todo el mundo debe condenarlo, todo el mundo”.