Últimas noticias de Donald Trump tras ser herido en un tiroteo durante mitin, en vivo

Funcionario de la Casa Blanca describe la conmoción entre la administración: "Es realmente horrible"

El ambiente dentro de la Casa Blanca es de “conmoción” cuando los funcionarios respondieron al tiroteo en el mitin del expresidente Donald Trump este sábado por la tarde, según un alto funcionario de la administración.

"Es realmente horrible", dijo el funcionario, añadiendo que las autoridades intentaron "ser receptivas y serias".

“Eso nunca debería suceder. Es inadmisible”, dijeron a CNN.

Hablando desde Rehoboth Beach, Delaware, el sábado por la noche, el presidente Joe Biden criticó la violencia política y dijo a los periodistas: “No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo, es enfermizo, es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”.

Biden dijo que ha estado intentando ponerse en contacto con Trump.

CNN informó anteriormente que solo unos minutos después del tiroteo, los funcionarios de la campaña de Biden se reunieron y decidieron cesar las comunicaciones salientes y retirar los anuncios de televisión.