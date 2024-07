Estrellas invitadas, alta costura y palacios: el gusto de la India por las megabodas

¿Cómo será la boda del hijo del hombre más rico de Asia? 1:11

(CNN) -- Cuando se trata de nupcias elaboradas, pocas pueden rivalizar con las megabodas de los megaricos de la India.

Las miradas ahora están puestas en la celebración entre el multimillonario heredero Anant Ambani y Radhika Merchant, que festejan este fin de semana en un fastuoso evento en el que se espera miles de invitados.

El revuelo no se veía desde 2018, cuando Isha Ambani (hermana de Anant, ambos hijos del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani) se casó con Anand Piramal, hijo de otro multimillonario, quienes hasta disfrutaron de un show privado de Beyoncé. Por la misma época, se dio una inusual unión entre Bollywood y Hollywood, con la boda entre Priyanka Chopra y Nick Jonas.

Pero no se trata solo de las élites de la India. En un país donde se celebran hasta 12 millones de bodas al año, las crecientes clases medias organizan cada vez más ceremonias lujosas para enfatizar su estatus.

Fuentes del sector estimaban en 2019 que la industria de las bodas del país vale entre US$ 40.000 millones y US$ 50.000 millones, lo que representa un crecimiento significativo con respecto a la cifra ampliamente citada de US$ 25.500 millones reportada en 2012. Alrededor de la mitad del oro que se compra en el país cada año es para artículos utilizados en ceremonias nupciales.

Si bien las bodas pueden ser un asunto costoso en cualquier país, en la India son especialmente importantes como símbolos de fuerza y ​​estatus, según el sociólogo Parul Bhandari, académico visitante del St. Edmund's College de la Universidad de Cambridge, que investiga las culturas nupciales, las tendencias matrimoniales, Género y clase social.

"Para muchas sociedades, particularmente la India, los matrimonios son más que una simple unión entre dos personas", dijo en una entrevista telefónica. “Un matrimonio marca la unión de dos familias, linajes y, en ocasiones, grupos más grandes, como pueblos o comunidades enteras... El matrimonio es un importante rito de paso que señala el estatus de un individuo y su familia: económico, social, político, real. .

“Superar los límites económicos en una boda puede, por supuesto, verse como un intento de alcanzar un mayor estatus social y respeto dentro de la comunidad en general".

Según Bhandari, el aumento de las ceremonias extravagantes está vinculado a una “inclinación creciente por el consumismo y la influencia de Bollywood”.

Para aquellos que pueden permitirse el lujo de hospedar en un palacio espectacular, el estado indio de Rajasthan, famoso por su herencia real, ha demostrado ser un destino de bodas muy solicitado, según Bhavnesh Sawhney, director de la organización de planificación de bodas Wedniksha, con sede en Mumbai.

"Se sabe que Rajasthan mantiene muchas tradiciones antiguas", dijo Sawhney. "Y la grandeza de sus fuertes y palacios reales no sólo sirven como un hermoso telón de fondo sino que también dan un auténtico toque cultural a una ceremonia".

Campaña oficial

El año pasado, el Ministerio de Turismo lanzó una campaña para impulsar el potencial de la industria de bodas de la India, promoviendo al país como un destino para que las parejas celebren allí su unión.

"Invito a parejas de todo el mundo a explorar los encantadores destinos de bodas de ensueño en nuestra increíble nación", dijo en agosto G. Kishan Reddy, el entonces ministro de Turismo.

Según detalló, la campaña busca a atraer "a parejas de todo el mundo a embarcarse en un viaje extraordinario para celebrar su día especial en la India", con la promoción de 25 destinos clave en todo el país.

"Desde paisajes impresionantes hasta tradiciones sagradas, desde tentadoras delicias culinarias hasta infraestructura de vanguardia, esta campaña captura la esencia de la grandeza de la India, invitando a las parejas a decir 'Sí, quiero' en un contexto que trasciende la imaginación", destaca la campaña, que promueve la "fusión de la herencia antigua de la India con la elegancia moderna".

Calidad antes que cantidad

“La gente ahora busca calidad en lugar de cantidad”, dijo Priyanka Gupta, planificadora principal de bodas en My Shaadi Wale Wedding, una empresa de planificación de bodas con sede en Bangalore.

"Antes, podías tener hasta 1.000 invitados, ahora la gente está reduciendo a 200 o 250 de sus más cercanos (amigos y familiares) y celebrando bodas de destino (en su lugar)".

Gupta calcula el monto promedio gastado por una familia de clase alta en US$ 400 por huésped y por día. Según especula, las bodas más caras pueden llegar hasta los US$ 2.000 por invitado, por día.

Rituales complejos

Independientemente del estatus social de una pareja, las bodas indias suelen durar varios días, según Sawhney. Es el “orgullo cultural de la India el que da origen a una planificación intrincada”, afirmó.

"Estas lujosas y grandes bodas indias nunca son un asunto de un día", añadió. "La mayoría de las bodas abarcan desde un par de días hasta una celebración de diez días".

Esto se debe en parte a las diversas costumbres involucradas. Si bien las bodas de celebridades han sido noticia por su extravagancia, todas estuvieron impregnadas de la tradición hindú. Para las boda Ambani-Piramal en 2018, la leyenda de Bollywood Amitabh Bachchan asumió el papel de maestro de ceremonias, explicando las numerosas costumbres a los invitados extranjeros.

Las bodas hindúes representan alrededor del 80% de las ceremonias matrimoniales en la India, y las nupcias sij, musulmanas y cristianas representan gran parte del resto. Si bien existen variaciones regionales, una serie de rituales elaborados se han vuelto comunes en casi todas las bodas hindúes en todo el país.

Por ejemplo, las celebraciones previas a la boda suelen incluir una ceremonia “mehndi” (henna), que se lleva a cabo el día antes de la boda, durante la cual las manos y los pies de la novia se decoran con intrincados patrones. E incluso si no puedes permitirte tanto lujo, un “sangeet” (una velada de música y baile) es ahora una norma entre las parejas indias.

En la mañana de la boda, los novios se aplican "haldi" (cúrcuma, que se mezcla con leche hasta formar una pasta) en las manos y la cara para protegerse de los malos espíritus. La ceremonia nupcial en sí suele tener lugar bajo un “mandap”, un pabellón adornado con opulentas cortinas y decoraciones. Aquí es donde los novios hacen sus votos (conocidos como “saat phere”, o siete círculos) alrededor del “agni”, un fuego sagrado considerado testigo de la ceremonia.

En el ritual, la pareja camina alrededor del fuego siete veces recitando las promesas hindúes del matrimonio que abordan la fuerza, la prosperidad, la sabiduría, la salud, la descendencia y la amistad, después de lo cual el matrimonio se vuelve vinculante.

Al final del ritual, el novio aplica “sindoor” (polvo rojo bermellón) a lo largo de la raya del cabello de su novia y ata un “mangalsutra” (un collar nupcial) alrededor de su cuello para indicar que es una mujer casada.

Las mujeres hindúes suelen optar por un sari bordado con patrones intrincados, o una “lehenga” (un tipo de falda larga) combinada con una blusa a juego y una “dupatta” (una bufanda larga parecida a un chal que cubre la cabeza y los hombros).

En términos más generales, el rojo es el favorito de las novias, especialmente en las ceremonias hindúes. El color simboliza la fertilidad y la prosperidad, además de representar a Marte, el planeta del matrimonio en la astrología hindú (aunque un número significativo de novias ahora usan crema, un color comúnmente usado por las novias occidentales, lo que refleja una creciente tendencia moderna por tonos pastel más claros).

El calendario de las ceremonias también refleja las tendencias nacionales: la temporada de bodas de invierno, que normalmente va de noviembre a febrero, se considera un período auspicioso en el calendario hindú. Las parejas suelen recurrir a las estrellas y a sus signos del zodíaco para elegir una fecha que asegure un matrimonio largo y feliz.

Espectáculos públicos

Las megabodas en la India desde hace años provocan oleadas de reacciones en las redes sociales, tanto dentro como fuera del país.

Bhandari señala que ponen a la India como "un lugar de lujo, opulencia y grandeza" en el mapa mundial. "Parecía recuperar tendencias largamente olvidadas de las fiestas de bodas reales, y al hacerlo podría verse como un poco fuera de lugar e incluso 'exagerado'".

En medio de la fascinación pública, las ceremonias también han generado críticas por ser demasiado ostentosas. Estas muestras de exceso contrastan marcadamente con la pobreza y las malas condiciones de vida que se encuentran en lugares de toda la India.

"Lamentablemente, las elites de hoy parecen más dispuestas a mostrar su poder a través de una aceptación descarada de sus privilegios y estatus", dijo Bhandari.

Esto, a su vez, genera emulación, dijo: "Algunos segmentos de la sociedad ven las tendencias establecidas por las élites como las formas 'auténticas' y 'reales' de ser indio, o creen que al participar en estas celebraciones extravagantes ellos también pueden reclamar un estatus de élite".