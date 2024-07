Qué pasó en el tiroteo en que Trump fue herido durante mitin. Esto sabemos

Ataque a Trump durante mitin deja muertos a un asistente y al atacante 2:26

(CNN Español) -- El expresidente Donald Trump salió del escenario con la cara ensangrentada mientras estaba en un mitin este sábado en Butler, Pensilvania. Esto es lo que sabemos.

Donald Trump se encontraba dando un discurso cuando se escucharon estallidos de disparos y cayó al suelo. Fue sacado inmediatamente del escenario con sangre en la oreja y la cara.

Mientras le ayudaban a levantarse, Trump agitó el puño dirigiéndose a la multitud. Lo llevaron cargando hacia un vehículo fuera del escenario.

Un asistente al mitin murió y dos están gravemente heridos, dijo el Servicio Secreto.

Horas más tarde, la campaña de Donald Trump dijo en un comunicado que el expresidente se encontraba “bien”.

Tres fuentes policiales confirmaron que el atacante estaba fuera del lugar del mitin de Trump en Pensilvania. Dos de esas fuentes afirmaron que el atacante estaba en un techo. Múltiples fuentes policiales se han referido a este individuo como un francotirador, aunque no están claros detalles adicionales al respecto.

El atacante disparó múltiples tiros desde una "posición elevada" fuera del mitin de Trump, dijo el Servicio Secreto.

El Servicio Secreto mató al atacante en el mitin de Trump, según una fuente del organismo de seguridad.

Agentes del Servicio Secreto sacan a Trump del escenario. Anna Moneymaker/Getty Images

Fuentes policiales afirman que el atacante estaba situado en la azotea de un edificio a las afueras de la manifestación. Un video de BBC muestra al presunto atacante con lo que parece ser un rifle y tirado sobre el techo.

Tras salir del hospital, Donald Trump dijo que recibió un disparo y una bala en la parte superior de su oreja derecha. En un comunicado de Truth Social dijo: “Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel”.

La Convención Nacional Republicana se desarrollará según lo previsto, según un funcionario-

El Departamento de Seguridad Nacional está "tomando todas las medidas" para garantizar la seguridad de Biden y Trump, dice Mayorkas.

Se espera que haya una conferencia de prensa desde Butler, Pensilvania, donde ocurrieron los hechos.

Reacciones tras ataque a Trump

Joe Biden: el presidente de EE.UU. expresó en un comunicado: "Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información".

Javier Milei: "La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", dijo Milei según un comunicado de la presidencia de Argentina publicado en X.

publicidad

Barack Obama: el expresidente de EE.UU. condenó el tiroteo, publicó un comunicado en el que dijo:

"No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido. Michelle y yo le deseamos una rápida recuperación".

Elon Musk: "Respaldo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación", tuiteó Musk. Musk, director de SpaceX, Tesla y X, ha hecho que el apoyo a causas de derecha (y al extremismo, en algunas situaciones) sea cada vez más central en su identidad.

Benjamin Netanyahu: el primer ministro de Israel dijo: “Sara y yo quedamos impactados por el aparente ataque al presidente Trump. Rezamos por su seguridad y prontitud”.

Xiomara Castro de Zelaya: la presidenta de Honduras externó: “La violencia genera más violencia. Lamento lo que está pasando en el proceso electoral de Estados Unidos. Mi solidaridad con @realDonaldTrump”.

Tori B. Powell, Shania Shelton, Matt Meyer, Isabelle D'Antonio, Emma Tucker, Jessie Yeung y Dalia Faheid, de CNN, contribuyeron a este informe.