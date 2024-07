Trump transformó el poder judicial federal. Podría empujar a los tribunales más a la derecha en un segundo mandato

Video relacionado: Trump insulta a Biden y Kamala Harris en un posible video filtrado 1:30

(CNN) -- Partidarios y detractores del expresidente Donald Trump coinciden en que el logro más importante de su primer mandato seguirá moldeando el panorama jurídico y político estadounidense durante décadas.

"Transformé totalmente el poder judicial federal", se jactó Trump en una cumbre organizada por el grupo derechista Moms for Liberty el verano pasado. "Muchos presidentes nunca tienen la oportunidad de nombrar a un juez del Tribunal Supremo. Yo tuve tres, y son de oro".

Esa afirmación, según muestran las cifras, no es una hipérbole. Como presidente, Trump nombró a 234 nominados judiciales para ocupar asientos en los bancos más críticos de todo el país, incluidos 54 que remodelaron la composición ideológica de los tribunales federales de apelaciones y tres que impulsaron un cambio generacional en el más alto tribunal del país.

Pero mientras Trump avanza hacia un posible segundo mandato, una cosa está clara: acaba de empezar. Es una realidad que entusiasma a sus partidarios y que infunde temor incluso entre algunos juristas de derechas.

"Me temo que en un segundo mandato, se podría ver a un presidente Trump reelegido imponiendo más de una prueba política a los posibles jueces y buscando personas que sean más leales a él personalmente o al Partido Republicano en general", dijo a CNN Gregg Nunziata, director ejecutivo de la conservadora Sociedad para el Estado de Derecho y exasesor del Comité Judicial del Senado.

Es un temor que el Presidente Joe Biden dijo que era una de las principales preocupaciones de cara a noviembre.

"Es una de las partes más aterradoras", dijo en una recaudación de fondos llena de estrellas en Los Ángeles el mes pasado en respuesta a una pregunta sobre los posibles nominados de Trump a la Corte. "Mira, el Tribunal Supremo nunca ha estado tan desajustado como hoy".

Funcionarios de la campaña de Trump y sus aliados han dejado claro que la victoria en noviembre, unida a lo que ven como un cada vez más probable vuelco republicano del Senado, sentaría las bases para un sello renovado -y mucho más trumpiano- en los tribunales.

"Una vez más, nombraré a jueces conservadores sólidos como una roca para que hagan lo que tienen que hacer, siguiendo el modelo de los jueces Antonin Scalia, Samuel Alito, un gran caballero, y otro gran caballero, Clarence Thomas", prometió Trump a una multitud enfervorizada en la Cumbre Pray Vote Stand del Family Research Council en septiembre. Es una promesa que hizo en 2016, y de nuevo en 2020, y que cumplió con creces.

Alito y Thomas no solo son importantes para Trump como modelos para futuras selecciones judiciales. Muchos aliados del expresidente ven probable que uno de ellos o ambos se aparten debido a la edad, y den a Trump la oportunidad de consolidar la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo durante una generación.

Trump, que durante su primer mandato se apoyó en gran medida en la filosofía jurídica republicana de siempre y en el asesoramiento de la conservadora Federalist Society, ha dejado claro que en un segundo mandato daría un fuerte impulso a la derecha.

"Creo que tanto por las posiciones que sus propios abogados adoptaron en los litigios, como por lo que la Administración intentó hacer anteriormente y las propuestas extremas del Proyecto 2025, está claro que en este país la extrema derecha está intentando operar en un paradigma postconstitucional", dijo a la CNN Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward. (El Proyecto 2025 es el libro de jugadas políticas elaborado por la conservadora Heritage Foundation para un potencial segundo mandato de Trump).

Nos gusta la gente de 30 años

Trump cumplió con creces sus promesas de campaña de 2016 de nombrar conservadores para el poder judicial federal, rivalizando con los candidatos confirmados de presidentes que ocuparon el cargo el doble de tiempo que él.

Pero los juristas señalan que no es solo el número de candidatos de Trump lo que tuvo un impacto tan dramático en el poder judicial. Es a quién nominó lo que resonará durante décadas.

"Nos gusta la gente de 30 años para que estén ahí durante 50 o 40 años", dijo Trump a la multitud en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle en Dallas en mayo.

Los tres jueces elegidos por Trump para el Tribunal Supremo -Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett-, aunque no tienen 30 años, tenían menos de 55 cuando Trump los propuso para el cargo. Más jóvenes que la media de los nominados, cada uno de ellos podría tener décadas para dar forma a las sentencias y a la política de todo el país.

Pero el denominador común clave entre todos los elegidos por Trump no era su edad, sino sus credenciales conservadoras.

"¿Se comprometerá ante los votantes esta noche a que la libertad religiosa será una prueba de fuego absoluta para cualquiera que nombre?", preguntó a Trump el locutor conservador Hugh Hewitt en un debate de las primarias republicanas de 2016. "¿No solo para el Tribunal Supremo, sino para todos los tribunales?".

"Sí, lo haría", respondió Trump, sin dudarlo.

Esta promesa, realizada poco después de la muerte de Scalia en febrero de 2016, ayudó a consolidar el apoyo de los republicanos escépticos a la candidatura de Trump.

Una vez en la Casa Blanca, Trump recurrió en gran medida al asesoramiento de asesores y grupos externos para cubrir los puestos vacantes con la ayuda del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que estaba ansioso por cimentar el dominio conservador sobre los tribunales del país.

"Saben cuál es mi principal prioridad. Lo dejé muy claro. Es el poder judicial", dijo McConnell a los periodistas a mitad del mandato de Trump. "Tenemos la intención de seguir confirmando a tantos como podamos durante el tiempo que estemos en condiciones de hacerlo".

Trabajando con el Senado controlado por los republicanos, Trump solidificó una mayoría conservadora de 6-3 en el Tribunal Supremo. El resultado fue dramático, incluso cuando Trump ya no está en el Despacho Oval. Roe contra Wade fue anulado. La EPA y otras agencias federales fueron despojadas de poder regulador. Se puso fin a la discriminación positiva en las admisiones universitarias. Y, en un caso muy personal para el propio Trump, una decisión judicial a principios de este mes concedió al presidente inmunidad casi total mientras esté en el cargo.

Trump también ayudó a los conservadores a voltear tres de los 13 tribunales de apelación de la nación, que desempeñan un papel jurídico importante en la configuración de la política en todo el país. Y una de las juezas de distrito elegidas por Trump, la magistrada Aileen Cannon, es ahora responsable de supervisar el caso de los documentos clasificados en Florida.

Sobrepasar los límites

Tanto los aliados como los detractores de Trump señalan un cambio menos comprendido, pero claro, en la composición de los nombramientos de Trump en el transcurso de su primer mandato: un alejamiento de los nominados respaldados por el poderoso establishment legal conservador durante sus dos primeros años y hacia abogados que abrazaron visiones más expansivas -y a veces jurídicamente tenues- del poder ejecutivo.

Donald B. Ayer, exfiscal general adjunto del presidente George H. W. Bush, dijo a CNN: "Algunos de los nombramientos judiciales de Trump realmente van más allá de lo ideológico". "Hacen las cosas porque ese es el resultado que quieren conseguir, y así no es como se supone que debe funcionar el sistema legal. No se supone que esté impulsado principalmente para lograr un resultado determinado".

Es una filosofía legal que se ha construido agresiva y financieramente en los años que Trump ha estado fuera de la oficina a través de una constelación de grupos externos poblados por exfuncionarios de Trump y abogados. Del mismo modo que los exfuncionarios crearon una infraestructura política externa en torno a la campaña de Trump, se produjo un esfuerzo correspondiente en el frente jurídico.

Los grupos demandaron repetidamente a la administración de Biden y presionaron para que se investiguen las acciones de la administración. Pero también sirvieron de baluarte no oficial en su defensa de los propios problemas legales de Trump.

"Mira, cuando estas elecciones hayan terminado, basándome en lo que hicieron, tendría todo el derecho a ir a por ellos", dijo Trump de sus oponentes políticos en una entrevista con Sean Hannity de Fox News el mes pasado.

Esa intención de venganza podría marcar el listón tanto para las nominaciones como para los abogados de la administración en un segundo mandato de Trump.

"No digo que debamos ser la mafia", dijo esta semana Will Chamberlain, asesor principal del conservador Proyecto Artículo III y exasesor del gobernador de Florida Ron DeSantis, en la Conferencia Nacional de Conservadurismo en Washington. "Pero como partido político, si no estamos dispuestos a repartir nada, entonces solo podemos esperar seguir recibiéndolo".

Algunos en el círculo de Trump incluso han sugerido ampliar la lucha más allá - en tratar de destituir a los jueces en ejercicio, según John Eastman, un arquitecto de los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 que también habló en la reunión conservadora de DC.

"Tenemos que empezar a destituir a estos jueces por actuar de una manera tan increíblemente partidista desde el banquillo", dijo Eastman.