Últimas noticias de Donald Trump tras ser herido en un tiroteo durante mitin, en vivo

El Servicio Secreto dice que no hay planes para reforzar la seguridad en la Convención Nacional Republicana tras el intento de asesinato de Trump

El Servicio Secreto dijo este domingo que no hay planes de reforzar sus medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana (RNC, por sus siglas en inglés), que comenzará este lunes en Milwaukee.

“Los planes que tenemos en marcha seguirán como están y confiamos en ellos”, dijo Audrey Gibson-Cicchino, coordinadora de la convención del Servicio Secreto, en una conferencia de prensa en Milwaukee. “Es un proceso de 18 meses que involucra a todos los niveles de gobierno que contribuyen a los planes operativos de seguridad para este evento”.

Fue la primera aparición ante las cámaras de un representante del Servicio Secreto desde el intento de asesinato del expresidente Donald Trump este sábado. La agencia emitió una serie de declaraciones tras el tiroteo en Butler, Pensilvania, pero no apareció durante una conferencia de prensa policial celebrada allí el sábado por la noche.

La conferencia de prensa del domingo por la tarde sobre los preparativos para la Convención Nacional Republicana no abordó el intento de asesinato, pero los funcionarios federales dijeron que no había señales de un mayor peligro en la convención después del tiroteo.

“Actualmente no se conocen amenazas articuladas contra el RNC ni contra nadie que visite el RNC”, dijo Michael Hensle, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Milwaukee.

Se permitirán armas de fuego en un perímetro abierto alrededor del Fiserv Forum, el lugar donde se llevará a cabo la convención, y los funcionarios locales dijeron que la ley estatal no les permite cambiar esos planes.

“Wisconsin es un estado en el que se permite portar armas abiertamente y, por lo tanto, ni Milwaukee ni ninguna otra jurisdicción de este estado pueden reemplazar la ley estatal”, dijo el alcalde de Milwaukee, Cavalier Johnson.

“Nuestra ley estatal permite el derecho particular de portar un arma de fuego”, dijo el jefe de policía de Milwaukee, Jeffrey Norman. “Como ciudad, no podemos legislar para que no se aplique”.