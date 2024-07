Edmundo González Urrutia en CNN: transparencia de las elecciones, los obstáculos y cómo se enteró de su candidatura

González Urrutia habla de la trampa del régimen en elecciones de Venezuela 0:30

(CNN Español) -- El candidato unitario de la mayor coalición opositora para la elección presidencial de Venezuela, Edmundo González Urrutia, avanza con su campaña de cara a las elecciones históricas del 28 de julio.

Con el apoyo de María Corina Machado, inhabilitada para participar de los comicios como candidata, y ante los ojos atentos de la comunidad internacional, González Urrutia buscará suceder en el poder a Nicolás Maduro.

En medio de un camino marcado por las inhibiciones y obstáculos denunciados por la oposición, el exembajador participó del programa Oppenheimer Presenta.

Allí dio su mirada sobre temas clave como las medidas que —según él— podría tomar el Gobierno actual para interferir en las elecciones, el rol que debería tener la comunidad internacional y los desafíos más grandes que enfrenta su equipo.

Esto haría la oposición si Maduro cancela las elecciones 1:03

Un trayecto lleno de obstáculos

La inhabilitación de María Corina Machado y la imposibilidad de inscribir a Corina Yoris como su reemplazante fueron los principales golpes que tuvo la oposición venezolana en el último tiempo. Sin embargo, no fueron los únicos.

A estos se le suman otras trabas, propias del presente que vive Venezuela. Entre ellas, González Urrutia describió la incapacidad de acceder a los medios de comunicación nacionales para darse a conocer como candidato.

publicidad

“A mí no me gustaría decirlo, pero yo sé de varios medios que quieren entrevistarme y han recibido ‘recomendaciones’, entre comillas, del órgano regulador de la televisión venezolana, el órgano oficial, en el sentido de que no verían con gusto una entrevista del candidato Edmundo González en ese medio”, denunció.

En esa línea, explicó que solo participó en un reportaje en televisión nacional, y que sus eventos de campaña no son transmitidos en directo, ya que, según él, no es algo que las emisoras “pueden hacer con facilidad”.

Del mismo modo detalló otro tipo de impedimentos, que pesan tanto sobre él y otras figuras de su entorno, como Machado, quien no puede acceder a boletos de avión para movilizarse durante la campaña.

“No dejan de haber situaciones algo incómodas, en la línea oficial, porque mandan a gente a hostigarme, a fastidiar, a crear situaciones incómodas como la que me ocurrió en uno de estos viajes donde dos pasajeros se encargan de estar molestando, fastidiando, pegando: ‘Aquí está fulano, el que pide las sanciones a nosotros’ y qué sé yo…”, describió a CNN.

De todas maneras, relativizó ese panorama y aseguró no darles demasiada importancia a esas conductas.

“No estoy tampoco pendiente ni ocupado en amenazas. No he recibido directamente amenazas a la persona, a mi seguridad personal. No obstante, tengo un equipo de funcionarios del Estado que están en las cercanías de donde vivo, prestando guardia y custodia allí”.

Más allá de la moderación en sus dichos, para Edmundo González Urrutia está claro que las condiciones no son equitativas en esta contienda electoral.

“No es de poca monta el hecho de que 4 millones de venezolanos que han debido irse del país y que se encuentran en el exterior no puedan ejercer su voto, su derecho a elegir a su presidente. Eso es inadmisible en cualquier otra circunstancia. Y por eso es que decimos que estas son unas elecciones que no se celebran con las garantías que deben tener cualquier elección democrática”.

Por esto es por lo que confía en los testigos presentes en los centros electorales para cuidar sus votos.

“Los testigos han sido ya escogidos, han sido registrados. Ha sido notificado al órgano electoral. Vamos a tener testigos en todos los centros electorales del país. Y eso para nosotros es una garantía, al menos de que tendremos un representante en cada una de esas mesas”.

Además, ante la consulta de Andrés Oppenheimer sobre una eventual suspensión de las elecciones por parte del Gobierno, el candidato fue claro en su postura: “Yo creo que esa posibilidad siempre podría estar dentro del juego del Gobierno, pero sería públicamente reconocer que están perdidos. Yo creo que no se van a arriesgar a tomar esa decisión”.

El rol de María Corina Machado y otros referentes en un eventual Gobierno

La figura de María Corina Machado es innegablemente importante en la plataforma opositora. Lo que no parece tan claro es el lugar que podría ocupar en una eventual administración de Edmundo González Urrutia.

“El que ella desee, porque ella es una líder nacional que se ha ganado el respaldo y la opinión pública la apoya en todas sus acciones. Ella es una líder que tiene el respaldo de muchísima gente en Venezuela, se ha ganado el cariño y el afecto de muchos venezolanos”, respondió el exdiplomático ante la consulta de CNN, aunque desestimó la posibilidad de cederle la presidencia.

Del mismo modo, se refirió a la idea de convocar a otras figuras, muchas de ellas que actualmente se encuentran exiliadas, como Leopoldo López y Antonio Ledezma, además de Juan Guaidó.

“Muchos que están allá tendrán que pensar si regresan al país y se verá. Este es un gobierno de unidad nacional, que ha sido apoyado por la mayoría, sino (por) todas las fuerzas políticas opositoras”, sentenció.

González Urrutia fue muy enfático con la idea de que su gobierno será “para todos”. Y, tras la pregunta de Andrés Oppenheimer, dejó abierta la puerta para que su gabinete incluya también funcionarios afines al chavismo.

“Va a ser un gobierno para todos, incluyendo a los que no piensan como nosotros. Eso es lo que nosotros buscamos en la reunificación del país, que todos los venezolanos nos reencontremos y que nos demos un abrazo. Los que están en el exterior y los que viven aquí y que se han visto obligados a irse fuera del país”.

Para mantener esta alternativa en pie, explicó el candidato, cuenta con el apoyo de una comisión presidida por Gerardo Blyde, que se ocupa de mantener el diálogo con el oficialismo.

Contactos entre Maduro y EE.UU.: ¿otra estrategia oficialista?

Las intenciones de Maduro en la relación con EE.UU. 0:49

Edmundo González Urrutia también habló sobre la reciente reanudación del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos. Ante eso, no se mostró sorprendido.

“Eso lo ha hecho en varias ocasiones. La primera lectura que uno pudiera tener es que es una medida para ganar tiempo, para asegurarse un ambiente menos hostil en un momento clave de la campaña”, expresó.

Para él, lo que su rival busca es “dar la impresión de que se está aliviando la situación de tensión con Estados Unidos”.

Sin embargo, fue tajante al analizar el vínculo que ambos países mantuvieron en la última década: “Nosotros tenemos más de diez años sin relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos. No existe diálogo político, no existe cooperación y eso son circunstancias que en realidad afectan el buen desarrollo de las relaciones entre los dos países”.

De todos modos, no califica como negativa la predisposición de Washington para sentarse a conversar con el Gobierno.

“Yo creo que lo que deberían hacer, como lo han hecho muchos en la comunidad internacional, como lo han hecho organismos y mecanismos como la Cumbre Iberoamericana y todos estos mecanismos de la diplomacia multilateral, exigiendo respeto a las reglas de la democracia, las reglas de la normales de la convivencia entre los países”.

La mirada del mundo sobre Venezuela, según Edmundo González Urrutia

Pese a que todavía le queda una dura contienda electoral por delante, el exdiplomático ya comenzó las conversaciones con figuras importantes de la comunidad internacional, incluidos algunos presidentes de América Latina, pensando en su hipotética presidencia.

“La comunidad internacional ha hecho inmensos esfuerzos por que estas elecciones discurran en un ambiente de normalidad, que se respeten los resultados, que no se utilice un lenguaje soez, agresivo, como suele suceder en algunos casos”, destacó al respecto.

En esa misma línea manifestó cómo espera que actúe el mundo ante un posible escenario de fraude o de ilegitimidad de los resultados electorales del 28 de julio.

“La comunidad internacional no tiene otro camino más que denunciar públicamente situaciones irregulares y exigir que se respeten los resultados”. Añadió que, entre los mandatarios que contactó, encontró “una disposición a que Venezuela discurra en un proceso de paz, unas elecciones que sean transparentes”.

González Urrutia, una candidatura “de película”

Las múltiples trabas que enfrentó la oposición, sumadas al hecho de que su carrera es más diplomática que política, llevaron a que González encare una carrera electoral sin casa de campaña.

Ante ese panorama, contó a Andrés Oppenheimer que el área de trabajo de su equipo no es en una oficina, sino en su propia casa.

“Plantea ciertas incomodidades porque el espacio de mi casa no es así, tampoco tan, tan amplio. Pero es la verdad. Yo no tengo un comando con estructuras y que dé cobijo para todos. Tengo un grupo de amigos que se han prestado para colaborar conmigo en distintas formas, varios que manejan el tema de las redes sociales, el tema de la prensa, varios asesores políticos que trabajan conmigo y así hemos llevado este inicio de la campaña”, explicó.

De todos modos, esa casa tiene una fuerte carga simbólica, ya que es el lugar donde recibió el llamado que le abrió las puertas a sus aspiraciones presidenciales.

“Yo estaba muy tranquilamente en mi casa un sábado por la tarde viendo una película de Netflix cuando me llamaron para que pasara por la oficina de una dirigente de la oposición”, contó a CNN.

“Cuando entré me leyeron un comunicado que estaban terminando de redactar, en el cual planteaban a las autoridades electorales la designación mía como candidato ‘tapa’ para proteger, es el término que se utiliza, para proteger, preservar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero resultó que el candidato ‘tapa’ se convirtió luego en un frasco completo porque he estado trabajando duramente desde ese momento que me designaron.