El ataque a Trump reabre un capítulo escalofriante en la política estadounidense

Video muestra al atacante de Trump en el techo de un edificio 1:16

(CNN) -- El intento de magnicidio de Donald Trump , que abre un nuevo y oscuro capítulo en la maldita historia de violencia política de Estados Unidos , sacudió a una nación ya profundamente distanciada durante uno de los períodos más tensos de su historia moderna.

El ataque a un expresidente durante un mitin de campaña pocos días antes de que acepte la nominación republicana es, por definición, un ataque a la democracia y al derecho de cada estadounidense a elegir a sus líderes.

El presunto candidato republicano estaba en el escenario, con sus seguidores detrás de él, como siempre, en las gradas, sosteniendo carteles y luciendo sus atuendos de MAGA, cuando se oyeron disparos. Se estremeció, se agarró un lado de la cara y desapareció detrás de su podio mientras la gente comenzaba a gritar y la naturaleza surrealista de lo que estaba sucediendo comenzaba a hacerse evidente.

El expresidente dijo después que sintió una bala que le atravesó la piel de la oreja, de la que brotó sangre mientras lo sacaban a toda prisa del lugar. Los disparos efectuados por un hombre armado en un tejado fuera del perímetro de su mitin en Butler, Pensilvania, estuvieron a punto de ser mucho peores.

Una fotografía de Evan Vucci, de Associated Press, de un Trump desafiante pero vivo –con sangre en la oreja y la mejilla, siendo sacado rápidamente del escenario por agentes del Servicio Secreto, con el puño en alto y una bandera estadounidense de fondo– se convirtió instantáneamente en un icono. La imagen definirá una era política tensa, cualesquiera sean las consecuencias políticas hasta ahora desconocidas de una tarde soleada que se convirtió en una pesadilla.

Asociaciones horribles

El estallido, estallido, estallido de los disparos y la visión de un líder político cayendo al suelo –con agentes del Servicio Secreto apresurándose a arrojarse sobre él para protegerlo– despertaron graves traumas históricos.

Aunque Trump no se desempeña actualmente como presidente, su herida subraya la amenaza omnipresente que siempre se cierne sobre el cargo y sobre quienes se postulan para él, y especialmente sobre quienes lo reclaman. El presidente Joe Biden es el 46.º presidente, y cuatro de sus predecesores han sido asesinados mientras ocupaban el cargo, el más reciente John F. Kennedy en 1963. El hecho de que Trump haya sido atacado pone fin a un período de 40 años en el que muchos han asumido que la experiencia del Servicio Secreto había reducido en gran medida el potencial de tales atropellos, y dejará una sombra que durará años.

Los ataques de Trump durante la campaña presidencial suscitaron comparaciones con el asesinato del candidato demócrata Robert F. Kennedy en 1968, un año sangriento que también vio el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. y la violencia en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, que albergará el mismo evento este año.

Pero la violencia política no ha cesado desde entonces. En 2011, la entonces representante Gabrielle Giffords, demócrata de Arizona, sufrió daño cerebral tras recibir un disparo en la cabeza en un evento en el que murieron seis personas. En 2017, un hombre armado abrió fuego en una práctica de béisbol del Congreso republicano y mató a tiros al entonces líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y a otras tres personas . La nación también sigue procesando el ataque al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021.

Un partidario de Trump que estaba en el mitin, Joseph Meyn, vio caer al expresidente y notó con el rabillo del ojo que el hombre que había sido asesinado había sido alcanzado. Con una elocuencia que fue notable dada la conmoción de lo que vio, le dijo a Alayna Treene de CNN que el ataque era un síntoma de un país consumido por la furia política.

“Todo el mundo parece muy enfadado. Da la impresión de que hay mucha gente enfadada. No me sorprende que esto haya ocurrido. Me sorprende que yo estuviera sentado allí y que esto ocurriera a mi lado”, afirmó. “Es horrible. No deberíamos estar en un nivel de discurso político en este país en el que esto vaya a ocurrir”.

“JFK, RFK, MLK… hubo un intento de asesinato contra Reagan y ahora hay un intento de magnicidio contra Trump. Es ridículo. La política no debería ser un juego de suma cero en el que alguien gana todo y alguien pierde todo”.

Otro giro sorprendente en una elección inimaginable

Los impactantes acontecimientos de este sábado agregaron otro elemento político volátil a un año electoral salvaje e impredecible que recientemente vio a Biden, el presidente de mayor edad de la historia, luchar por salvar su nominación después de un desempeño desastroso en el debate y la condena de Trump, de 78 años, por un jurado de Nueva York y sus promesas de librar un segundo mandato de "retribución" si es reelegido.

La única reacción inicial apropiada ante el horror fue el alivio de que un candidato a la presidencia aún estuviera vivo y el duelo por el partidario de Trump que fue asesinado mientras ejercía sus libertades democráticas en la manifestación.

La mayoría de los líderes y actores políticos de ambos partidos enviaron rápidamente oraciones a Trump y pidieron calma.

Biden, que ha pasado días intentando apuntalar su campaña, asumió su papel de jefe del ejecutivo de la nación después de enterarse del tiroteo mientras estaba en una misa en Rehoboth Beach, Delaware. Emitió una declaración en papel y luego habló ante la nación ante las cámaras.

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es repugnante, es repugnante, es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”, dijo Biden.

También dijo que había intentado comunicarse con “Donald” por teléfono y dijo que el expresidente había estado en un mitin que “debería haberse podido llevar a cabo pacíficamente sin ningún problema”. El presidente, que luego pudo conectarse con su predecesor, terminó su fin de semana en su casa de la playa temprano y regresó a Washington.

Dado el estado ferozmente polarizado de la política en Estados Unidos, el impacto inicial del intento de magnicidio causará inevitablemente graves ramificaciones políticas.

Sus partidarios ya consideraban a Trump un héroe invencible y lo trataban con una reverencia casi sobrenatural en sus actos. Su imagen de luchador que sufre constantemente ataques de sus enemigos ahora se arraigará aún más profundamente. En un momento de aplomo después de recibir el golpe, el expresidente se aseguró de crear un momento icónico de desafío: levantó el puño y gritó “lucha, lucha” a su público, mientras miraba directamente a las cámaras de televisión en una tribuna.

Las imágenes pasarán a la historia y enriquecerán la mitología de Trump con tanta seguridad como la foto de su arresto en la cárcel de Atlanta y las imágenes de su regreso a la Casa Blanca en 2020 después de superar una grave infección de Covid-19.

También podría haber consecuencias impredecibles para una campaña electoral en la que Trump iba por delante de Biden, incluso antes de que la campaña del presidente se desplomara con su desastrosa actuación en el debate. Y la atmósfera en torno a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee esta semana será aún más intensa.

Ya este sábado hubo pedidos de investigaciones sobre cómo un hombre armado, fuera del perímetro de seguridad del mitin, pudo apuntar a Trump en una falla masiva de seguridad que continuará durante meses y tendrá implicaciones para todos los eventos presidenciales y de campaña futuros.

Muchos políticos de ambos partidos ya se quejan del ardor de la retórica política, tras otro escalofriante indicio de lo que puede producir en una nación en la que las armas son de fácil acceso. Queda por ver si el impacto de los acontecimientos del sábado, que podrían haber sido mucho peores, servirá para calmar una cultura política tóxica de la que Trump es un participante entusiasta.

En una de las reacciones más conmovedoras, Giffords dijo en una declaración: “La violencia política es aterradora. Lo sé”. Y agregó: “Llevo en mi corazón al expresidente Trump y a todos los afectados por el indefendible acto de violencia de hoy. La violencia política es antiestadounidense y nunca es aceptable, nunca”.

Lamentablemente, la historia sugiere que la violencia, aunque indefendible, también es una cicatriz esencial en la política estadounidense.