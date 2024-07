Occidente al fin permitió a Ucrania contraatacar en Rusia, y parece que funciona

Los niños ucranianos sufren tras años de guerra con Rusia 3:30

(CNN) -- Bankir y sus hombres llevan más de dos años luchando contra los ataques rusos en el frente ucraniano. Pero es ahora cuando por fin pueden atacar donde más duele: dentro del propio territorio ruso.

El permiso recientemente concedido por Estados Unidos y otros aliados para utilizar armas occidentales para atacar dentro de Rusia ha tenido un enorme impacto, dijo Bankir. "Hemos destruido objetivos dentro de Rusia, lo que ha permitido el éxito de varias contraofensivas. Los militares rusos ya no pueden sentir impunidad ni seguridad", declaró a CNN este alto cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU). Por razones de seguridad, pidió ser identificado únicamente por su indicativo de llamada.

Después de muchos meses a la zaga debido a la escasez de municiones y mano de obra, Kyiv es finalmente capaz de aprovechar plenamente la ayuda militar occidental que comenzó a fluir en el país el mes pasado, después de meses de retrasos.

Los soldados en el frente dicen que las entregas están empezando a marcar la diferencia, sobre todo porque ahora pueden utilizar el arsenal para atacar a través de la frontera.

"Podemos ver el impacto de la ayuda todos los días. La artillería, los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes de mayor alcance con diversos tipos de munición y submuniciones... está afectando al panorama general del campo de batalla", declaró a CNN Ivan, oficial de la 148ª brigada de artillería. También pidió que no se publicara su nombre completo por motivos de seguridad.

"Estamos desplegando los sistemas de armas más eficaces en las zonas donde los rusos intentan romper las líneas defensivas y se produjo una importante ralentización del avance ruso", añadió.

Aunque Kyiv no ha conseguido recuperar grandes extensiones de territorio, ha evitado con éxito lo que podría haber sido un desastre: la ocupación de Járkiv, la segunda ciudad de Ucrania.

"Momento trágico"

Parte del norte de la región de Járkiv, incluidas las ciudades de Izium, Kupiansk y Balakliia, cayó en manos rusas poco después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

La ocupación fue brutal. Cuando la zona fue liberada en otoño de 2022, las tropas ucranianas encontraron pruebas de lo que dicen que fueron crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas, incluidas múltiples fosas comunes y cámaras de tortura.

En mayo de este año, Rusia lanzó otro ataque transfronterizo contra la región, tratando de aprovechar la escasez de municiones de Ucrania antes de la esperada llegada de las primeras armas occidentales.

Las consecuencias fueron mortales. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), al menos 174 civiles murieron y 690 resultaron heridos en Ucrania en mayo, el mayor número de víctimas civiles en un año.

Más de la mitad de las víctimas civiles se produjeron en Járkiv, a pesar de que la región abarca un área relativamente pequeña en comparación con todo el país.

El experto en seguridad internacional Oleksiy Melnyk, exfuncionario de defensa ucraniano y codirector de los programas de relaciones exteriores y seguridad internacional del Centro Razumkov de Kyiv, declaró a CNN que la reocupación de las zonas anteriormente liberadas al norte de Járkiv fue un "momento trágico" para Ucrania.

Pero también marcó un importante punto de inflexión.

"Provocó un cambio en la postura de nuestros socios occidentales, les animó a eliminar, al menos parcialmente, las restricciones sobre el uso de las armas occidentales", afirmó.

Por temor a una escalada, Estados Unidos y otros aliados occidentales prohibieron durante mucho tiempo a Kyiv utilizar sus armas para atacar dentro de Rusia, restringiendo su uso a las zonas ucranianas bajo ocupación rusa.

Esto permitió a Rusia utilizar las zonas fronterizas como base segura para sus ofensivas y ataques con misiles.

"(Rusia) sabía que Ucrania no tenía capacidad para atacar esos objetivos en territorio ruso", declaró Melnyk.

"Si no se tomaba la decisión (de proporcionar ayuda), si perdíamos el apoyo estadounidense y la asistencia militar, eso habría cambiado las reglas del juego".

Pero la posibilidad de que Rusia volviera a ocupar partes de la región de Járkiv convenció a algunos de los principales aliados de Ucrania, incluido Estados Unidos, para levantar las restricciones. Esto permitió a Kyiv atacar y destruir o dañar gravemente objetivos clave dentro de Rusia.

Según las autoridades de defensa ucranianas, entre ellos figuraban un puesto de mando de un regimiento en la región de Belgorod; un depósito de municiones en Voronezh; una instalación de drones y un aeródromo en Krasnodar; centros de comunicaciones en Bryansk, y varios emplazamientos navales en la Crimea ocupada.

Según Melnyk, la llegada de los sistemas de misiles de largo alcance ATACMS cambió especialmente la situación. Mientras que antes Ucrania podía atacar objetivos dentro de Rusia utilizando drones de fabricación ucraniana, los ATACMS hacen que estos ataques sean mucho más eficaces.

"La velocidad importa", explicó Melnyk. "Con los ataques de drones, los rusos tienen horas para reaccionar, porque pueden detectar los drones ucranianos con antelación. Los pilotos rusos pueden tomarse un café y fumarse un cigarrillo antes de saltar a la cabina y despegar para derribarlo. Con el ATACMS, es cuestión de minutos", afirmó.

Konrad Muzyka, analista independiente de defensa y director de Rochan Consulting, que regresó recientemente del este de Ucrania, afirmó que Rusia ya no puede apuntar a la región de Járkiv con los sistemas de misiles S-300 y S-400.

"Ucrania empezó a realizar ataques con HIMARS contra objetivos en la región de Belgorod y obligó a los rusos a alejar mucho más su sistema S-300 con el que atacaban Járkiv, por lo que ahora Járkiv está fuera del alcance de los sistemas rusos S-300", dijo.

Aunque Rusia pasó a utilizar bombas de planeo aéreas –municiones guiadas con alas desplegables lanzadas por cazas desde una distancia de unos 60-70 kilómetros– fuera del alcance de las defensas aéreas ucranianas, la eliminación de la amenaza de los S-300 ha supuesto al menos cierto alivio para Járkiv.

¿Armas sin hombres, hombres sin estrategia?

Pero aunque las nuevas armas están marcando alguna diferencia, Ucrania está muy lejos de poder expulsar a las fuerzas rusas de su territorio.

Otro oficial de la 148ª brigada de artillería separada, conocido como Senator, declaró a CNN que Ucrania aún necesita mucho más.

"No es suficiente para cambiar las cosas en el frente. Suficiente para contener al enemigo, sí, pero no para cambiar la situación drásticamente", dijo.

"El enemigo está ahora agotado, pero no destruido", dijo, señalando el hecho de que Rusia sigue teniendo total superioridad aérea sobre Ucrania.

Kyiv tiene puestas sus esperanzas en las entregas de cazas F-16, que deberían comenzar pronto: los primeros pilotos ucranianos completarán su formación en Estados Unidos este verano.

Pero Muzyka afirma que no está nada claro que los cazas vayan a cambiar radicalmente la suerte de Ucrania.

"Los F-16 son aviones de combate de las décadas de 1980 y 1990, y sus capacidades son peores que las de los aviones de combate rusos más modernos", señaló, y añadió que los jets rusos más recientes probablemente se impondrían en una batalla aérea a los F-16.

Sin embargo, Ucrania aún puede utilizar los F-16 para negar a Rusia el control de los cielos y alejar a los aviones rusos que transportan bombas.

Con todo, las nuevas armas son solo una parte del rompecabezas.

"Si no hubiera sido por el paquete suplementario, los ucranianos estarían en una situación mucho peor ahora mismo, pero, al mismo tiempo, la situación actual no es solo el resultado de la falta de acciones por parte del Congreso de EE.UU., también es el resultado de las decisiones que se tomaron y no se tomaron en Kyiv, especialmente en lo que se refiere a la movilización", dijo Muzyka.

"La decisión de introducir una movilización más amplia era probablemente tan importante, si no más, y llegó demasiado tarde", afirmó. La nueva ley de movilización, que obliga a todos los hombres de entre 18 y 60 años a inscribirse en el ejército ucraniano, entró en vigor en mayo.

Dijo que, aunque Ucrania ha conseguido reclutar a un número significativo de hombres en el último mes y medio, llevará tiempo que estos nuevos soldados reciban formación y estén listos para el frente.

"Los ucranianos van a estar en una posición muy difícil hasta agosto, septiembre, cuando los primeros movilizados empiecen a entrar en el frente. Si consiguen llegar a ese punto, entonces es muy probable que consigan estabilizar la situación a partir de agosto, pero hasta que esto ocurra, es muy probable que haya más avances rusos".

Muzyka afirmó que, con la llegada de las nuevas armas y el impulso que pronto recibirán los batallones y brigadas con los nuevos reclutas, Ucrania tendrá que decidir sus próximos pasos.

"No está claro cuáles son los planes. ¿Cuál es la estrategia para las contraofensivas? El problema es que Ucrania está esperando a ver qué equipo puede suministrarle Occidente, y Occidente está esperando a ver qué planes tiene Ucrania para el futuro", dijo.

El tiempo es esencial. Los expertos calculan que el paquete de ayuda estadounidense de US$ 60.000 millones aprobado a principios de año durará –como mucho– un año o 18 meses.

Los aliados de Ucrania hicieron nuevas promesas sobre armas esta semana, mientras que en una cumbre de la OTAN en la ciudad de Washington, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió que se levantaran todas las restricciones sobre su uso.

Ante la posibilidad de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump obtenga un segundo mandato en noviembre, le queda poco tiempo libre.

Maria Kostenko y Daria Tarasova-Markina contribuyeron con información.