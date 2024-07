¿Quién era Thomas Matthew Crooks, el atacante que disparó en el mitin de Trump? Esto sabemos

Video muestra al atacante de Trump en el techo de un edificio 1:16

(CNN) -- El hombre armado que supuestamente intentó asesinar al expresidente Donald Trump sufrió bullying en la escuela secundaria y no encajaba con otros estudiantes, le dijeron excompañeros de clase a CNN este domingo.

Thomas Matthew Crooks, de 20 años, estaba registrado para votar como republicano y anteriormente había hecho una pequeña contribución a un grupo afín con los demócratas, según registros públicos.

Hasta el momento, los investigadores no encontraron ninguna evidencia en redes sociales ni en otros escritos de Crooks que puedan ayudar a identificar el motivo del intento de asesinato, dijeron los agentes de policía.

Crooks vivía en Bethel Park, un suburbio de Pittsburgh, a unos 56 kilómetros al sur del mitin de Trump donde, según las autoridades, disparó contra el expresidente. Crooks se graduó de la escuela secundaria Bethel Park en 2022, según un informe de medios locales y un video de la ceremonia de graduación de la escuela.

Jason Kohler, de 21 años, que fue a la misma escuela secundaria, le dijo a CNN que Crooks sufrió de matoneo por parte de otros estudiantes y parecía ser una persona solitaria.

Crooks no tenía “ninguna expresión facial” mientras caminaba por los pasillos de la escuela, dijo Kohler. “No era parte del grupo, así que siempre era, supongo, un blanco”.

Otra exalumna de la escuela, Sarah D'Angelo, recordó a Crooks como "un chico tranquilo, sin ninguna actitud política o violenta evidente". Dijo que la única vez que habló con él fue cuando su clase estaba esperando que comenzara la ceremonia de graduación.

Una tercera compañera de clase, que pidió no ser identificada, estuvo de acuerdo en que Crooks no se destacaba, pero dijo que, por lo que vio, no era necesariamente tímido o tranquilo cuando estaba entre "su grupo de amigos en la escuela secundaria con los que era cercano".

Según una persona familiarizada con la investigación, el arma que Crooks utilizó en el tiroteo era un rifle tipo AR. Según los agentes del orden público, se rastreó el arma hasta el padre de Crooks, lo que ayudó a determinar la identidad del atacante, ya que no llevaba identificación.

Cuando CNN lo contactó este sábado por la noche, el padre de Crooks, Matthew Crooks, dijo que estaba tratando de averiguar “qué diablos está pasando”, pero que “esperaría hasta hablar con las autoridades” antes de hablar sobre su hijo. No fue posible contactarlo nuevamente este domingo.

Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que un donante que figura como Thomas Crooks con la dirección del atacante donó US$ 15 a Progressive Turnout Project, un comité de acción política alineado con los demócratas, el día de la posesión en enero de 2021, cuando Crooks tenía 17 años.

Un portavoz del Progressive Turnout Project dijo en un correo electrónico que el grupo había recibido la donación “en respuesta a un correo electrónico para colaborar con la posesión” y que “la dirección de correo electrónico asociada con la contribución solo hizo un aporte y se dio de baja de nuestras listas hace 2 años”.

“Condenamos inequívocamente la violencia política en todas sus formas y denunciamos a cualquiera que elija la violencia en lugar de la acción política pacífica”, escribió el portavoz.

Más tarde ese año, aproximadamente una semana después de cumplir 18 años, Crooks se registró para votar como republicano, según un listado en la base de datos de votantes de Pensilvania que coincidía con su nombre, edad y dirección.

Crooks solo emitió su voto una vez, en las elecciones generales de mitad de período de 2022, le dijo a CNN un portavoz del condado de Allegheny. Las elecciones presidenciales de este año habrían sido las primeras en las que tenía la edad suficiente para votar.

Según los registros de licencias estatales, ambos padres de Crooks son trabajadores sociales. Su padre está registrado para votar como libertario y su madre está registrada como demócrata, según muestran los registros de votantes estatales.

Crooks abrió fuego contra Trump mientras estaba en el tejado de un edificio cercano, fuera del perímetro de seguridad del mitin, antes de que agentes del Servicio Secreto le dispararan, según las autoridades. Un espectador del mitin murió en el tiroteo y otros dos resultaron gravemente heridos.

Testigos de la evento político describieron una escena “sangrienta” y caótica, con gente que trataba de administrar primeros auxilios a los alcanzados por los disparos y luchando contra la densa multitud.

El tiroteo dejó un asistente al mitin muerto y otros dos en estado crítico, dijeron las autoridades. Trump resultó herido y escribió en las redes sociales que había sido alcanzado por una bala en la parte superior de la oreja, aunque su campaña dijo que por lo demás estaba bien. Trump voló de regreso a Newark, Nueva Jersey, el sábado por la noche.

La policía llegó a la casa de la familia de Crooks en una calle tranquila de Bethel Park este sábado por la noche. Se encontró material explosivo en su residencia, así como en su auto, le dijeron a CNN funcionarios de la policía familiarizados con la investigación.

En un breve video publicado en Facebook por el distrito escolar de Crooks en 2022, se lo ve en un curso de codificación informática y mientras le explica un concepto de codificación a un compañero de estudio. También se puede ver a Crooks sentado al frente de una clase de economía en un anuncio de televisión de la empresa de inversiones BlackRock que se grabó en su escuela secundaria. Los profesores que aparecen en ambos videos se negaron a hacer comentarios.

Un portavoz de la plataforma de redes sociales Discord dijo en un comunicado que se identificó una cuenta que parece estar vinculada a Crooks. La cuenta “se utilizó en raras ocasiones y no encontramos pruebas de que se usara para planificar este incidente o discutir sus opiniones políticas”, escribió el portavoz.

Crooks trabajaba en Bethel Park Skilled Nursing and Rehab, un asilo de ancianos a menos de un kilómetro y medio de la casa de su familia, según una enfermera de la institución que pidió no ser identificada y dijo que no lo conocía. Los agentes policiales registraron el centro este domingo, aseguró.

Bethel Park es un suburbio predominantemente blanco que es más rico que el área metropolitana de Pittsburgh que lo rodea. Dan Grzybek, un representante del consejo del condado cuyo distrito incluye Bethel Park, lo describió como políticamente mixto: según los registros electorales del condado, el presidente Joe Biden ganó el distrito que incluye la casa de los Crooks con solo el 52% de los votos.

Grzybek, que vive cerca, dijo que había tenido una conversación “muy agradable” con los padres del atacante mientras hacía campaña para conseguir votos antes de que fuera elegido el año pasado. Describió la comunidad como “increíblemente segura” y “unida”, y dijo que esperaba que el tiroteo no fuera aquello “por lo que se recuerda a Bethel Park”.

Andrew Bianco, que vive a dos casas de la familia Crooks, estuvo de acuerdo en que la zona era políticamente diversa, con algunos residentes que suelen ondear banderas de Trump mientras otros muestran las de Biden.

Pero dijo que no recuerda haber visto nunca carteles políticos afuera de la residencia de los Crooks, y que sólo vio al padre del atacante cuando salió a cortar el césped.

“En todo caso, era algo como ‘¿Vive alguien allí?’”, dijo Bianco.

Se conoce nueva información

Este lunes se conoció que el atacante había comprado 50 cartuchos de munición en una armería local este sábado, pocas horas antes de llevar a cabo su ataque, según un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

Audrey Ash, Scott Glover, Allison Gordon y Sean Lyngaas de CNN contribuyeron a este informe.