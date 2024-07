Arrestan a un colombiano acusado de doble asesinato en Reino Unido

Agentes forenses en una dirección de Shepherd's Bush, al oeste de Londres, este sábado después de que se encontraran restos humanos en dos maletas cerca del puente colgante de Clifton, en Bristol. (Crédito: Jonathan Brady/PA Wire)

(CNN) -- Un hombre fue acusado este lunes de dos cargos de asesinato tras el hallazgo de restos humanos en unas maletas en un emblemático puente del Reino Unido la semana pasada.

Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres, los restos humanos eran los de Albert Alfonso, de 62 años, y Paul Longworth, de 71, que habían mantenido una relación sentimental y aún vivían juntos en un apartamento del oeste de Londres.

Yostin Andres Mosquera, de 34 años, el hombre acusado de los asesinatos, también había estado viviendo con Alfonso y Longworth durante un breve periodo de tiempo, según la Policía. Mosquera, de nacionalidad colombiana, fue detenido en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, el sábado por la mañana.

La Policía Metropolitana dijo que está "haciendo pesquisas exhaustivas" para determinar si hay o no otros delitos relacionados con los asesinatos, tanto en el Reino Unido como a nivel internacional, pero "hasta ahora no se ha identificado ninguno". La Policía no está buscando a nadie más en relación con los asesinatos, dijo la fuerza.

El subcomisario adjunto de la Policía Metropolitana de Londres, Andy Valentine, dijo que sus pensamientos están "ante todo con los seres queridos de Albert y Paul, que están asimilando esta terrible noticia".

Aunque el "horrible incidente" probablemente causará "preocupación" entre la comunidad LGBTQ de Londres, dijo Valentine, las pruebas reunidas hasta ahora no sugieren que la homofobia fuera un motivo en el caso.