Por qué sólo 400 personas pueden visitar esta isla paradisiaca al mismo tiempo

(CNN) -- La isla de Lord Howe parece un destino ideal para el turismo de masas, con verdes cumbres, playas vírgenes de arena blanca y aguas cristalinas repletas de peces de colores.



Sin embargo, en esta isla de unos 400 habitantes, situada a unos 600 kilómetros de la costa oriental de Australia continental, las playas están vacías. Los únicos sonidos que se escuchan durante una excursión por sus bosques tropicales y montañas proceden de la fauna silvestre.

"Es lo que no hay lo que proporciona esa experiencia; por eso es tan único", afirma Lisa Makiiti, isleña de sexta generación que regenta el alojamiento boutique Bowker Beach House. Tiene "valor tener un lugar en el mundo que funcione al revés que cualquier otro destino turístico. No es más grande y mejor y más y más".

El secreto de ese paisaje virgen es una táctica utilizada en muy pocos lugares: limitar el número de turistas que pueden visitarlo.

Durante más de 40 años, Lord Howe ha aplicado un tope de 400 turistas a la vez fijando el número de camas disponibles para los visitantes. Con ello se pretendía proteger las numerosas especies endémicas únicas de Lord Howe, que contribuyeron a que la isla obtuviera el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la Unesco en 1982.

Aunque el número era arbitrario, mantenerlo ha minimizado el impacto ambiental y ha creado una experiencia de "uno por uno entre visitante y local", afirma Darcelle Matassoni, isleña de sexta generación que trabaja para el Lord Howe Island Board, el gobierno de la isla.

Makiiti afirma que Bowker tiene reservas hasta bien entrado 2026. Los pasajes de avión de ida y vuelta a Sydney pueden superar los US$ 666, y en temporada alta de verano, el alojamiento para dos personas puede oscilar entre US$ 200 y 3.000 por noche.

Concepto ajeno

Estas políticas ponen de manifiesto un "deseo común de garantizar que la naturaleza salga ganando", afirma Dean Hiscox, director de Lord Howe Environmental Tours. Más del 85% de la isla sigue cubierta por su bosque autóctono, y alrededor del 70% se encuentra en una Reserva de Parque Permanente, lo que significa que todo desarrollo está prohibido. El asentamiento residencial abarca el 15%.

Los visitantes suelen preguntarse si hay presión para urbanizar más, pero en Lord Howe eso es un "concepto ajeno", afirma Hiscox. Incluso la comunidad local está limitada por las normas sobre vivienda. Muchos residentes descienden de colonos que llegaron en el siglo XIX.

"Las familias que llevan aquí cinco, seis o siete generaciones siempre han reconocido lo especial que es su estilo de vida", afirma Ian Hutton, naturalista y fotógrafo que vive en la isla desde 1980. "Existe ese fuerte sentimiento generacional de proteger su isla".

Naturaleza como en ningún otro lugar del mundo

La vida en Lord Howe es "como vivir dentro de un documental de David Attenborough", afirma Hutton, que también es conservador del Museo de la Isla de Lord Howe, en su página web.

Aunque sólo tiene 11 km de largo, la isla está densamente poblada de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar. Los bosques tropicales están repletos de plantas rastreras, orquídeas y aves. En la cima del monte Gower, una de las rutas de senderismo más populares de Lord Howe, se encuentra un bosque nuboso en peligro de extinción. La exportación endémica más famosa de la isla son las semillas de la palmera Kentia, la más popular del mundo para cultivar en interiores.

En la costa, se puede pasear junto a colonias de anidamiento del Petrel de Providencia, un ave marina gris y blanca con un pico negro ligeramente curvado que cría principalmente en Lord Howe. Los pájaros se abalanzan cuando se les llama y son tan amistosos con los humanos que una persona puede cargarlos.

Gran parte del atractivo reside en la proximidad a la naturaleza. Las playas están a sólo unos minutos a pie o en bicicleta de las casas de huéspedes, lo que convierte a Lord Howe en "las vacaciones más fáciles", afirma Anthony Riddle, isleño de sexta generación y cofundador de Lord Howe Island Brewing Company y Lord Howe Island Distilling Company.

"Sólo se está cinco o diez minutos en el barco y ya se está en el arrecife principal. Si se intenta hacer lo mismo en la Gran Barrera de Coral, se puede estar en el barco tres o cuatro horas y aun así no ver tanto como aquí", explica Hiscox.

Alrededor de 500 especies de peces, así como estrellas de mar, erizos y cangrejos, pueblan la barrera de coral más meridional del mundo junto a la isla, según el sitio web de Hutton. Uno de los mejores lugares para bucear es Ball's Pyramid, la pila marina más alta del mundo, que se encuentra a 22,5 km al sureste de la isla principal y está rodeada de cuevas y aguas abundantes en raras criaturas marinas.

Al igual que los habitantes de Lord Howe, quienes la visitan se preocupan mucho por preservar el mundo natural de la isla, afirma Hiscox. Los guías turísticos siempre explican esa tradición de sostenibilidad a sus huéspedes, pero no tienen que hacer mucho para convencerles de su importancia.

"Simplemente lo explicamos", dijo Hiscox. "Contamos la historia sobre qué tiene de especial la isla de Lord Howe. Tienes un público cautivo que ya sintoniza con esa filosofía y quiere conocerla. Estás hablando a los conversos".

Muchos visitantes llevan esa pasión un paso más allá participando en programas locales de conservación. El Consejo Insular implementó un programa remunerado de erradicación de maleza, y Hutton organiza ecotours de desbroce y campañas de ciencia ciudadana.

Perros rastreadores

También existen estrictos procedimientos de bioseguridad para protegerse de las especies invasoras. Todas las importaciones y visitantes son controlados, incluso por perros rastreadores. Al principio de los senderos hay estaciones para que los excursionistas frieguen sus botas para detener la propagación de hongos. Es un nivel de conservación intenso que sorprende a la gente desde el momento en que baja del avión, dice Hutton.

"Los perros rastreadores revisan sus maletas y (los visitantes) descubren que los perros no buscan marihuana, sólo ratas y ranas", explicó Hutton.

La isla ha llevado a cabo retiradas de cerdos, cabras y gatos asilvestrados depredadores introducidos, y desde 1982 están prohibidos los nuevos gatos domésticos. También se han eliminado los animales introducidos para combatir especies invasoras.

El único punto polémico reciente ha sido una exitosa iniciativa gubernamental en 2019 para erradicar ratas y ratones, que estaban destruyendo especies autóctonas. La iniciativa contó con un amplio apoyo, pero el uso de un rodenticida químico y las inspecciones periódicas de las propiedades molestaron a algunos.

Tras la eliminación de los roedores, muchas especies autóctonas poco amenazadas están prosperando. La chova piquirroja, un ave no voladora que es una de las más raras del mundo, estuvo a punto de extinguirse, pero su número se ha multiplicado por diez desde la erradicación, según Hutton.

A pesar de los esfuerzos del gobierno y los ciudadanos por proteger la isla, muchos de sus rasgos característicos están amenazados por el cambio climático. Una larga racha de temperaturas récord del aire y el océano, alimentada por el cambio climático y el fenómeno natural de El Niño, ha provocado varios episodios masivos de blanqueamiento del coral y la sequía del bosque nuboso. El aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos severos significa que su supervivencia futura está "en mano de los dioses", dijo Hiscox.

Una historia aislada

Lord Howe está hoy a sólo dos horas en avión del continente, pero históricamente la isla y su unida comunidad han estado aisladas.

Durante décadas, la única forma de llegar era en hidroavión. Estos "barcos voladores" empezaron a volar con regularidad a Lord Howe justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la década de 1950 transportaban pasajeros de ida y vuelta desde Sydney seis veces por semana, según el Museo Marítimo Nacional de Australia. El viaje duraba unas tres horas en cada sentido. Para los isleños, la vida en aquella época era lenta y poco materialista.

"No había televisión, ni internet, ni teléfonos. Llevábamos un estilo de vida completamente natural y sin trabas. Y bastante salvaje, sospecho, pero salvaje a salvo", dice Makiiti. "No llevábamos zapatos y la principal prioridad de todos era que supiéramos nadar, pero nosotros vagábamos por la isla con total libertad y estábamos fuera todo el tiempo pescando y nadando y simplemente pasando el rato".

Después de que el gobierno construyera una pista de aterrizaje en la década de 1970, dejaron de utilizarse los barcos voladores y "de repente las cosas se aceleraron un poco", afirma Makiiti. Pero la vida en Lord Howe no ha cambiado en muchos aspectos. Los residentes mantienen sus puertas abiertas y no hay servicio de telefonía móvil fuera de las redes Wi-Fi domésticas.

Ese aislamiento ha generado dificultades, pero los isleños han encontrado formas únicas de adaptarse. No hay escuela secundaria, por lo que todos los niños deben estudiar a distancia o asistir a internados en el continente. Para comprar cualquier cosa hay que pensárselo mucho, porque todas las importaciones, incluidos los alimentos, deben llegar en el barco de carga quincenal. El costo de la vida es el triple que en el continente: una manzana cuesta US$ 2 y un litro de gasolina y un litro de leche cuestan US$ 2,66 cada uno, explica Riddle.

Muchos isleños han compensado en parte estos costOs con la agricultura y la jardinería: en el clima subtropical de la isla, pueden cultivar casi cualquier cosa, desde tubérculos hasta aguacates, y tienen productos botánicos autóctonos como limones silvestres. También hay un sistema de trueque.

"Es otro aspecto muy bonito de una comunidad conectada, en la que se comparte todo y, cuando hay demasiado de algo, todos se benefician de ello", explica Matassoni.

La sostenibilidad en su ADN

A pesar de las dificultades, los residentes se sienten afortunados de vivir como lo hacen: rechazando los excesos con una mentalidad que "consiste en reutilizar, reducir y cuidar", afirma Makiiti. Es un lugar relajado donde la gente pasa su tiempo libre haciendo surf, nadando y haciendo senderismo, y casi todo el mundo se desplaza en bicicleta.

El respeto por el medio ambiente "se nos inculca desde pequeños", dijo Matassoni, "porque somos administradores de ese entorno". Tanto los residentes como los visitantes "son muy conscientes de algo tan sencillo como no tirar un envoltorio de helado", afirmó Hutton.

Alrededor del 80% de la electricidad de la isla procede de una red solar comunitaria, explicó Hutton. Todo el mundo debe clasificar sus propios residuos y llevarlos a la planta de gestión de residuos de la isla. Todo lo que no se puede reutilizar, compostar o reciclar se convierte en composta de jardín.

"A nadie le gusta la burocracia, pero todo el mundo entiende que es para ayudarnos a mantener el estilo de vida que tenemos, a conservar el entorno natural tal y como es, y que todos tenemos mucha suerte de estar aquí", afirma Matassoni.

Makiiti dice que Bowker Beach House presta atención a los pequeños detalles: los artículos de aseo y las tazas de café son reutilizables, e incluso envían las cápsulas de café a Nespresso. Los huevos que ponen las gallinas van en recipientes reutilizables.

Los isleños "siempre utilizamos la analogía de menos es más", dice Riddle. "Cuanto más podamos mantenerlo así, más únicos seremos en el mundo".