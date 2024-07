¿Qué es la Convención Nacional Republicana de EE.UU. y qué función tiene?

Intento de magnicidio contra Trump: ¿se reconfigura el mapa electoral? 6:35

(CNN Español) -- Cada cuatro años, los dos principales partidos políticos de Estados Unidos realizan una convención nacional para ratificar la elección de sus candidatos a presidente y vicepresidente.

Los republicanos se reúnen en lo que se denomina la Convención Nacional Republicana, que este año se desarrolla de lunes a jueves en Milwaukee. ¿Cuál es la función de este evento?

Fundamentalmente, en la convención los delegados del partido de los 50 estados y seis territorios de Estados Unidos seleccionan formalmente al candidato presidencial del partido, y se inicia la preparación para la última parte de la campaña electoral.

Este año, los republicanos ungirán oficialmente a Trump como su candidato presidencial, algo que es más bien una formalidad para él, ya que ganó suficientes delegados en las primarias como para avalar su nominación.

Además, en la convención el candidato debe dar a conocer quién será su compañero de fórmula. Trump anticipó que haría el anuncio este lunes.

publicidad

Esta convención estará marcada por un refuerzo en la seguridad, tras el intento de magnicidio ocurrido este sábado en un mitin de Trump.

El discurso de Trump se espera para este jueves, pero además, la convención también espera la presencia de varios oradores de alto perfil.

Aquí está la lista completa de oradores esperados:

Funcionarios electos y candidatos:

• Senadora de Alabama Katie Britt

• Senador de Arkansas Tom Cotton

• Senador de Florida Rick Scott

• Senador de Florida Marco Rubio

• Senador de Missouri Eric Schmitt

• Senador de Montana Steve Daines

• Senador de Ohio J.D. Vance

• Senador de Carolina del Sur Tim Scott

• Senadora de Tennessee Marsha Blackburn

• Senador de Texas Ted Cruz

• Senador de Wisconsin Ron Johnson

• Kari Lake, candidata al Senado de Arizona

• Jim Banks, candidato al Senado y representante de Indiana

• El candidato al Senado de Michigan y ex representante Mike Rogers

• Tim Sheehy, candidato al Senado de Montana

• Sam Brown, candidato al Senado de Nevada

• El candidato al Senado de Ohio, Bernie Moreno

• El candidato al Senado de Pensilvania, Dave McCormick

• Hung Cao, candidato al Senado de Virginia

• El candidato al Senado de Wisconsin, Eric Hovde

• El gobernador de Virginia Occidental y candidato al Senado, Jim Justice, y su bulldog, Babydog.

• El presidente de la Cámara de Representantes y representante de Luisiana, Mike Johnson

• Líder de la mayoría de la Cámara de Representantes y representante de Luisiana, Steve Scalise

• Tom Emmer, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes y representante de Indiana

• Richard Hudson, representante de Carolina del Norte y presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso

• La representante de Nueva York y presidenta de la conferencia republicana de la Cámara de

Representantes, Elise Stefanik

• Representante de Florida Matt Gaetz

• Representante de Florida Michael Waltz

• Representante de Florida Anna Paulina Luna

• Representante de Florida Byron Donalds

• El representante de Florida Brian Mast

• Representante de Georgia Marjorie Taylor Greene

• Representante de Michigan John James

• Representante de Nueva Jersey, Jeff Van Drew

• La representante de Carolina del Sur, Nancy Mace

• Representante de Texas Ronny Jackson

• Representante de Texas Mónica De La Cruz

• El representante de Texas Wesley Hunt

Gobernadores

• Gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders

• Gobernador de Florida, Ron DeSantis

• Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum

• Gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem

• El gobernador de Texas, Greg Abbott

• Gobernador de Virginia Glenn Youngkin

Otros funcionarios y exfuncionarios

• La Fiscal General de Iowa, Brenna Bird

• El vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson

• El alcalde de Dallas, Eric Johnson

• Palestina Oriental, Ohio, alcalde Trent Conaway

• Dr. Ben Carson, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos

• Kellyanne Conway, ex consejera del presidente Donald Trump

• Ric Grenell, ex director interino de inteligencia nacional

• Peter Navarro, ex director de la Oficina de Política Comercial y de Manufactura de los Estados Unidos

• Mike Pompeo, exsecretario de Estado

• Linda McMahon, exadministradora de la Administración de Pequeñas Empresas

• Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes

• Lee Zeldin, exrepresentante de Nueva York

Oradores adicionales

• Matt Brooks, director ejecutivo de la Coalición Judía Republicana

• Tucker Carlson, presentador de televisión

• Savannah Chrisley, personalidad de televisión

• Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de Samaritan's Purse

• Lee Greenwood, cantautor de música country

• Alina Habba, asesora principal de la campaña de Trump

• Diane Hendricks, presidenta de ABC Supply

• Tom Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

• Chris Janson, cantautor de música country

• Perry Johnson, empresario

• Charlie Kirk, fundador de Turning Point EE.UU.

• Sean O'Brien, presidente de Teamsters

• Vivek Ramaswamy, empresario

• Amber Rose, rapera e influenciadora

• David Sacks, capitalista de riesgo y ex director ejecutivo de Yammer

• Bob Unanue, director ejecutivo de Goya Foods

• Dana White, director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship

• Steven y Zach Witkoff, empresarios

Liderazgo del Comité Nacional Republicano

• Presidente Michael Whatley

• Presidenta del Comité de Arreglos, Anne Hathaway

• Presidente del Comité Anfitrión, Reince Priebus