Así se desarrolló el atentado contra Donald Trump en Pensilvania

Un asistente al mitin de Donald Trump afirma haber visto a un tirador pasar de un tejado a otro 0:45

(CNN) -- El discurso del expresidente Donald Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, este sábado por la noche comenzó igual que en decenas de mítines anteriores: sus asistentes corearon "¡USA! ¡USA!" y Trump aplaudió y señaló caras entre la multitud antes de subir al atril.

A unos 150 metros al norte del expresidente un hombre armado subía al tejado de un edificio fuera del perímetro de seguridad del mitin. Llevaba consigo un arma de tipo AR. A los seis minutos del discurso del expresidente, el hombre armado apuntó a Trump y apretó el gatillo.

Lo que ocurrió a continuación fue tan milagroso como histórico. El pistolero, identificado posteriormente por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, efectuó varios disparos, incluido uno que, según Trump, le rozó la oreja. Trump se tiró al suelo. Cinco agentes del Servicio Secreto corrieron hacia el escenario y cubrieron al expresidente, mientras el pop-pop de otras dos ráfagas de disparos sonaba por todo el recinto del Butler Farm Show.

Cuarenta y tres segundos después del primer disparo, un agente del Servicio Secreto dijo que el atacante había caído. Trump, con la oreja y la cara ensangrentadas, se puso en pie. Levantó el puño en una pose desafiante e icónica hacia sus seguidores para hacerles saber que estaba bien antes de que los agentes lo sacaran del escenario y lo metieran en su todoterreno.

Al menos tres asistentes al mitin recibieron disparos, uno de los cuales murió.

El incidente se está investigando como un intento de magnicidio. Es la primera vez desde 1981, cuando John Hinckley Jr. intentó asesinar a Ronald Reagan, que se dispara contra un presidente actual o expresidente. Aún es pronto para determinar qué fallos de seguridad pudieron producirse, por ejemplo cómo pudo el atacante tener una línea de visión clara hacia Trump.

Los asistentes ayudaron a esclarecer algunos detalles, como el caos que se produjo inmediatamente después de los disparos y las sospechas sobre el autor de los disparos antes de que escalara el tejado del edificio situado a las afueras del lugar del mitin, transformando un acto político ordinario en un momento extraordinario de la política estadounidense y en la escena de un crimen mortal.

La seguridad parecía estricta

Grandes multitudes habían acudido al recinto ferial de la pequeña ciudad de Butler, a unos 50 kilómetros al norte de Pittsburgh, para ver al expresidente en su último mitin de campaña antes de que comience este lunes la Convención Nacional Republicana.

Durante semanas, la nación había estado fijada en el oponente de Trump, y en si la candidatura del presidente Joe Biden podría resistir las deserciones de miembros de su propio partido tras una pobre actuación en el debate presidencial de la CNN en junio.

Pero para cuando Trump llegó a Butler, la atención se estaba centrando en la convención de Milwaukee. Había mucho interés en su inminente anuncio de un compañero de fórmula, y estaba a menos de una semana de aceptar la candidatura de su partido para presidente por tercer ciclo electoral consecutivo.

Los seguidores y votantes de Trump en Butler, muchos de ellos ataviados con las conocidas gorras rojas de "Make America Great Again" (Hagamos a América grande de nuevo), esperaban con impaciencia escuchar al hombre en persona, desafiando el sol de mediados de julio para esperar durante horas en un día con máximas de alrededor de 32 grados centígrados.

Dos horas y media antes de que Trump subiera al escenario, los asistentes presenciaron el típico espectáculo previo a un mitin: hubo una oración, el juramento a la bandera y el himno nacional, cantado por un adolescente de 16 años. A continuación, un grupo de partidarios del expresidente —entre ellos dos congresistas y un candidato al Senado— tomaron la palabra para caldear el ambiente antes de la llegada del cabeza de cartel.

Dave McCormick, candidato republicano al Senado por Pensilvania, que vio a Trump antes del tiroteo, dijo: "Estaba muy animado y entusiasmado con el mitin porque había mucha gente".

McCormick fue conducido al lugar del mitin a través de una entrada privada vigilada por miembros del Servicio Secreto. Allí, alguien agitó una varita de seguridad a su alrededor para asegurarse de que no llevaba ningún arma.

"La seguridad", dijo este domingo, "parecía estricta".

Otros asistentes tuvieron que pasar por magnetómetros, o detectores de metales a pie, para acceder al mitin.

Fue allí donde una persona llamó la atención de las autoridades: Crooks fue visto por las fuerzas del orden locales, que pensaron que estaba actuando de forma sospechosa cerca de los magnetómetros, según un alto cargo de las fuerzas del orden. Lo avisaron por radio para que lo vigilaran, y esa información se transmitió también al Servicio Secreto, según la fuente.

De hecho, un agente local vio a Crooks antes de que empezara a disparar, pero no pudo enfrentarse a él, según declaró a CNN el sheriff del condado de Butler, Michael T. Slupe. El agente estaba registrando la zona después de que agentes del municipio de Butler recibieran llamadas sobre una persona sospechosa fuera del perímetro de la concentración, explicó Slupe. Los agentes acabaron descubriendo que Crook estaba en el tejado, y un agente local subió a otro para que se asomara por la cornisa.

El atacante se dio la vuelta, vio al agente y le apuntó con su arma, dijo Slupe. El agente lo soltó para "ponerse a cubierto" y salvar su propia vida.

Donald Trump mantiene su viaje a Milwaukee 4:18

"Esta es una gran, gran y hermosa multitud"

Trump tenía previsto salir al escenario inicialmente sobre las 5:00 p.m. ET, pero se retrasó.

No fue hasta las 6:02 p.m. cuando "God Bless the USA" de Lee Greenwood comenzó a sonar en los altavoces del lugar y el expresidente subió la corta escalera en el lado izquierdo del improvisado escenario del mitin.

Trump vestía camisa blanca sin corbata, traje azul marino oscuro y su característica gorra roja "Make American Great Again".

Mientras sonaba de fondo el estribillo de Greenwood "I'm proud to be an American", Trump rodeó el escenario, aplaudiendo al público y señalando a varios asistentes sentados tanto frente a él como en las gradas situadas detrás. Los partidarios de Trump ondeaban pancartas de "Trump 2024" en las que se leía "Crooked Joe You're Fired!" en la parte de atrás.

A las 6:05 p.m., terminó la canción y Trump subió al atril situado en el centro del escenario. "¡USA! ¡USA!", corearon los asistentes.

"Esta es una gran multitud, esta es una gran, gran y hermosa multitud", dijo Trump al comienzo de su discurso.

Como en cada mitin, Trump comenzó rápidamente criticando a Biden, advirtiendo sobre los inmigrantes que cruzan las fronteras de Estados Unidos y prometiendo ganar Pensilvania y "recuperar nuestro país".

Señaló a McCormick, el candidato republicano al Senado por Pensilvania, sentado frente a él. "Vamos a conseguir un buen senador", dijo Trump a la multitud, señalando a McCormick y diciendo que lo subiría al escenario un poco más tarde.

Trump continuó con su discurso. "No os importa que me salga del teleprompter, ¿verdad?", preguntó a la multitud entre vítores a las 18:10, exactamente 60 segundos antes de que comenzaran los disparos.

El expresidente dirigió su atención a un gráfico con estadísticas fronterizas que se mostraba en una enorme pantalla sobre su hombro derecho fuera del escenario. "Echa un vistazo a ese gráfico", dijo Trump y señaló a su derecha, girando en dirección al edificio situado al norte de él, donde Crooks se disponía a apuntar al expresidente.

Crooks se había encaramado al tejado plano de un edificio comercial de una sola planta de color beige claro situado a unos 150 metros al norte del escenario del mitin. La zona de césped donde se celebraba el mitin estaba rodeada por una valla baja de alambre de espino. El edificio estaba justo fuera del perímetro vallado.

Un testigo ocular describió que se encontraba en la línea de la valla y vio a un hombre armado que se movía "de tejado en tejado" justo antes del tiroteo. Había varios edificios en el complejo. El testigo, Ben Macer, dijo a KDKA, filial de CNN, que fue a avisar a un agente momentos antes de que comenzara el tiroteo.

"Cuando me di la vuelta para volver a donde estaba, fue cuando empezaron los disparos, y entonces todo fue un caos, y todos salimos corriendo, y eso fue todo", dijo Macer.

"Al suelo, al suelo, al suelo"

A las 18:11, Trump llevaba seis minutos de discurso, miró a su derecha y observó el jumbotron que mostraba estadísticas de inmigración. "Saben que eso es un poco viejo: ese gráfico, ese gráfico es de hace un par de meses", dijo Trump a la multitud.

"Y si quieren ver realmente algo así de triste", continuó Trump, "echen un vistazo a lo que pasó...".

"Pop pop. Pop pop. Pop pop".

Trump no terminó la frase. Se oyeron varias ráfagas de disparos en el lugar del mitin. Trump se agarró la oreja y dio un paso atrás antes de tirarse al suelo.

"¡Al suelo! ¡Al suelo! Al suelo!", le gritó un agente al expresidente. Cinco agentes se arremolinaron en el escenario y rodearon a Trump en el suelo.

"Pop, pop, pop, pop".

Hubo otra ronda de disparos, esta vez en sucesión staccato-like, cinco segundos después de la primera.

"¿Qué estamos haciendo, qué estamos haciendo?", dijo una agente, en un audio que recogió el micrófono de Trump.

Doce segundos después, una tercera tanda de disparos resonó en el recinto del espectáculo.

"Preparados". "¡Muévanse!" "¡Arriba!" "Vamos, vamos, vamos". Varios agentes gritaron órdenes cortas sucesivamente mientras permanecían encima de Trump. Agentes con equipo de combate y rifles largos entraron en el escenario.

Cuarenta y tres segundos después de los primeros disparos, los agentes dijeron que el atacante había caído. "atacante abatido. atacante abatido. ¿Podemos movernos?", dijeron varios agentes.

"¿Está despejado?", preguntó una agente.

"Estamos despejados, estamos despejados, estamos despejados", dijeron los agentes.

"Movámonos, movámonos", dijo un agente masculino.

"Esperen, esperen, esperen"

Trump fue puesto en pie por los agentes que le rodeaban. "Déjame ponerme los zapatos", dijo Trump una vez que estuvo de pie.

"Esperen, tiene la cabeza ensangrentada", le dijo uno de los agentes.

"Señor, tenemos que movernos hacia el coche, señor", le dijo otro agente.

"Déjenme coger mis zapatos", volvió a decir Trump.

Los agentes se prepararon para trasladar a Trump fuera del escenario cuando él les detuvo una vez más. "Esperen, esperen, esperen", les dijo el expresidente.

Trump levantó la cabeza por encima de los agentes que le rodeaban y levantó el puño en el aire. "¡Luchen!", gritó Trump al público tres veces, lo que desató fuertes vítores de los asistentes, que se pusieron en pie al ver que Trump estaba bien.

Trump y los cinco agentes que le rodeaban caminaron al unísono hacia las escaleras situadas a la izquierda del escenario. Trump se detuvo una vez más para levantar el puño y lo agitó tres veces antes de que lo bajaran por las escaleras y lo llevaran a su todoterreno, situado a varios metros de distancia.

Trump levantó el puño una última vez mientras subía al asiento trasero del vehículo.

Fue un caos repentino

Cuando los primeros disparos resonaron en el recinto, los asistentes al mitin gritaron. Los asistentes que se encontraban en las gradas detrás de Trump se agacharon, imitando al expresidente, con caras de confusión y miedo. Cuando sonó un último disparo, un fuerte grito atravesó el aire.

"De repente fue un caos", dijo McCormick, un veterano de combate del Ejército, describiendo el momento en que el Servicio Secreto convergió sobre el expresidente, protegiendo a Trump con sus propios cuerpos. Detrás de él, la gente se reunía en torno a una víctima, tratando de administrarle primeros auxilios hasta que la asistencia médica pudiera abrirse paso entre la densa multitud.

Para aumentar el caos y la confusión, un tractor aparcado al otro lado del escenario soltó una enorme nube de vapor, al parecer alcanzado por una bala perdida.

Joseph Meyn, un cirujano de la cercana Grove City, estaba grabando el discurso de Trump con su teléfono —era su primer mitin de Trump, dijo— cuando oyó los disparos y vio cómo alcanzaban al expresidente. Dijo que cuando miró para ver de dónde procedían los disparos, vio a un hombre que había recibido un tiro en la cabeza.

Meyn estaba seguro de que se trataba de disparos, pero muchos otros asistentes creyeron oír fuegos artificiales. "La mitad del público estaba en estado de shock, y la otra mitad pensó que era algún tipo de broma extraña", dijo Meyn.

Rico Elmore, un excandidato a las legislativas de Pensilvania que había intervenido antes en el mitin, saltó una barrera para llegar hasta un asistente herido, según declaró más tarde a CNN.

"Todo lo que sabemos es que hubo disparos, y entonces salté la barrera y puse mi mano en la cabeza del hombre que sangraba profusamente", dijo, visiblemente conmocionado, con su propia camisa blanca manchada de sangre. Elmore no conocía al hombre. "Era un desconocido", dijo.

Meyn dijo que "ayudó a sacar el cuerpo del hombre de las gradas".

"Llevaron el cuerpo a la tienda que hay detrás de las gradas", dijo más tarde, mientras esperaba para prestar declaración como testigo ante el FBI. Los investigadores querían acceder a los datos de su teléfono, dijo.

Uno de los asistentes al mitin murió por los disparos y otros dos resultaron heridos de gravedad, según informaron las fuerzas del orden esa misma noche.

La víctima fue identificada el domingo como Corey Comperatore. El gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que Comperatore era un "ávido partidario del expresidente" y que le entusiasmaba estar con él en la comunidad.

"Corey era padre de una niña. Corey era bombero. Corey iba a la iglesia todos los domingos. Cory amaba a su comunidad. Sobre todo, Cory amaba a su familia", dijo Shapiro.

"Me dispararon con una bala"

Trump fue trasladado a un hospital local desde el lugar del mitin, con el mundo pendiente de si había resultado gravemente herido.

Treinta minutos después de recibir el disparo, el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto publicó en X que Trump estaba "a salvo" y que el incidente estaba siendo investigado. Poco después, el portavoz de Trump emitió un comunicado en el que aseguraba que el expresidente se encontraba "bien" y estaba siendo revisado en un centro médico local.

Como hace tan a menudo, Trump completaba más detalles sobre lo sucedido a través de sus propias redes sociales.

"Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala rasgando la piel. Sangraba mucho, así que entonces me di cuenta de lo que estaba pasando", publicó Trump en Truth Social a las 8:42 p.m., agradeciendo a las fuerzas del orden su rápida respuesta y expresando sus condolencias por el asistente al mitin que murió.

Biden asistía a la iglesia de Rehoboth Beach (Delaware) cuando se produjo el tiroteo.

Tras salir de la iglesia, el presidente fue informado del atentado contra su predecesor. Biden hizo entonces una parada no programada en el departamento de policía local de Rehoboth, donde denunció el "enfermizo" tiroteo y dijo que "no hay lugar en América para este tipo de violencia".

"He intentado ponerme en contacto con Donald", dijo Biden. "Está con sus médicos. Aparentemente, está bien. Planeo hablar con él en breve, espero, cuando vuelva al teléfono".

Biden y Trump hablaron por teléfono esa misma tarde. Una fuente informada de la llamada dijo que fue "buena" y "breve y respetuosa".

Antes de la llamada de este sábado, los dos hombres no se habían hablado directamente en años.

-- Alayna Treene, Alejandra Jaramillo, Kate Sullivan, Emma Tucker y Bob Ortega de CNN contribuyeron a este informe.