Qué pasó en el tiroteo en que Trump fue herido durante mitin. Esto sabemos

(CNN Español) -- El expresidente Donald Trump salió del escenario con la cara ensangrentada mientras estaba en un mitin este sábado en Butler, Pensilvania. Esto es lo que sabemos.

Donald Trump se encontraba dando un discurso cuando se escucharon estallidos de disparos y cayó al suelo. Fue sacado inmediatamente del escenario con sangre en la oreja y la cara.

Mientras le ayudaban a levantarse, Trump agitó el puño dirigiéndose a la multitud. Lo llevaron cargando hacia un vehículo fuera del escenario. El Servicio Secreto mató al atacante en el mitin de Trump, según una fuente del organismo de seguridad.

Todas las víctimas eran hombres adultos: confirman un muerto y dos heridos graves, según la Policía de Butler.

El gobernador de Pensilvania identificó a un bombero como víctima mortal en el mitin de Trump.

Horas más tarde, la campaña de Donald Trump dijo en un comunicado que el expresidente se encontraba “bien”.

Tres fuentes policiales confirmaron que el atacante estaba fuera del lugar del mitin de Trump en Pensilvania. Dos de esas fuentes afirmaron que el atacante estaba en un techo. Múltiples fuentes policiales se han referido a este individuo como un francotirador, aunque no están claros detalles adicionales al respecto.

El atacante disparó múltiples tiros desde una "posición elevada" fuera del mitin de Trump, dijo el Servicio Secreto.

Fuentes policiales afirman que el atacante estaba situado en la azotea de un edificio a las afueras de la manifestación. Un video mostró al presunto atacante con lo que parece ser un rifle y tirado sobre el techo.

Tras salir del hospital, Donald Trump dijo que recibió un disparo y una bala en la parte superior de su oreja derecha. En un comunicado de Truth Social dijo: “Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel”.

La Convención Nacional Republicana se desarrollará según lo previsto, según un funcionario.

El Departamento de Seguridad Nacional está "tomando todas las medidas" para garantizar la seguridad de Biden y Trump, dice Mayorkas.

El presidente Biden declaró que “no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia; es enfermizo”. El sábado, Biden habló con Trump y ofeció todo el apoyo de la Casa Blanca.

Biden ordenó una investigación independiente de la seguridad en el mitin de Trump

El FBI calificó el tiroteo ocurrido este sábado por la noche en el mitin del expresidente Donald Trump como un intento de magnicidio en una conferencia de prensa desde Butler, Pensilvania.

El rifle estilo AR del atacante del mitin de Trump ayudó a los investigadores a identificarlo, según fuentes.

"Estamos mirando fotografías en este momento, y estamos tratando de analizar su ADN y obtener una confirmación biométrica", dijo Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh.

El atacante del tiroteo del mitin de Trump tenía material explosivo en el interior del coche y en su residencia, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a CNN.

En un video se ve al atacante de Trump en el techo de un edificio. El expresidente Donald Trump estaba a unos 400 a 500 pies (120 a 150 metros) del presunto atacante en el momento del tiroteo, según el análisis de CNN de sus posiciones geolocalizadas.

El FBI identificó al atacante del mitin de Trump como Thomas Matthew Crooks, de 20 años.

Crooks era republicano registrado que previamente hizo una pequeña donación a un grupo alineado con los demócratas.

El atacante vivía en el suburbio de Bethel Park, en Pittsburgh, a unos 56 kilómetros al sur del mitin de Trump. Se graduó del Bethel Park High School en 2022, según un informe de los medios locales y un video de la ceremonia de graduación de la escuela.

Este domingo, Trump publicó en su plataforma Truth Social. Escribió que el país debe permanecer unido. "Solo Dios impidió que ocurriera lo impensable."Nosotros NO TEMEREMOS", dijo tras sobrevivir al intento de magnicidio.

Tras el tiroteo, los republicanos reprochan la retórica previa de Biden sobre Trump.

Por su parte, los demócratas analizan cómo continuar la campaña y salvar la candidatura de Biden tras el intento de magnicidio contra Trump.

Se prevé que Biden ofrezca una conferencia de prensa este domingo.

Donald Trump dijo en Truth Social que este domingo irá Milwaukee, Wisconsin, como estaba previsto después de considerar inicialmente retrasar su viaje tras el intento de magnicidio.

Este lunes se conoció que el atacante había comprado 50 cartuchos de munición en una armería local el sábado, pocas horas antes de llevar a cabo su ataque, según un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

Trump habló sobre el intento de asesinato: En una nueva entrevista con el New York Post, Trump reflexionó sobre el intento de asesinato y dijo: “Se supone que no debo estar aquí, se supone que debo estar muerto”. Describió la llamada telefónica que recibió del presidente Joe Biden como “excelente” y “muy agradable”.

Trump en Milwaukee: apenas un día después del tiroteo, llegó a Milwaukee el domingo para la convención republicana.

La investigación continúa: El presidente de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, mantuvo una llamada con la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, el domingo por la tarde con preguntas urgentes sobre lo que condujo a las históricas fallas de seguridad del sábado, dijo a CNN una fuente del comité familiarizada con la llamada.

Ubicación del tirador: El análisis de audio confirma que el presunto pistolero estaba situado entre 110 y 120 metros (o entre 360 ​​y 390 pies) del podio, según el experto forense Dr. Robert Maher de la Universidad Estatal de Montana.

Reacción demócrata: El presidente Joe Biden condenó enérgicamente el ataque a Trump y pidió a los estadounidenses que se unan y “enfríen” la retórica. Hablando el domingo por la noche en un inusual discurso a la nación desde la Oficina Oval, Biden dijo: “Un ex presidente recibió un disparo. Un ciudadano americano, asesinado mientras simplemente ejercía su libertad para apoyar al candidato de su elección. No podemos... no debemos seguir este camino en Estados Unidos”. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibirán otra sesión informativa el lunes por la mañana de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la Sala de Situación sobre el intento de asesinato.

Reacciones tras ataque a Trump

Joe Biden: el presidente de EE.UU. expresó en un comunicado: "Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información".

Javier Milei: "La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", dijo Milei según un comunicado de la presidencia de Argentina publicado en X.

Barack Obama: el expresidente de EE.UU. condenó el tiroteo, publicó un comunicado en el que dijo:

"No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido. Michelle y yo le deseamos una rápida recuperación".

Elon Musk: "Respaldo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación", tuiteó Musk. Musk, director de SpaceX, Tesla y X, ha hecho que el apoyo a causas de derecha (y al extremismo, en algunas situaciones) sea cada vez más central en su identidad.

Benjamin Netanyahu: el primer ministro de Israel dijo: “Sara y yo quedamos impactados por el aparente ataque al presidente Trump. Rezamos por su seguridad y prontitud”.

Xiomara Castro de Zelaya: la presidenta de Honduras externó: “La violencia genera más violencia. Lamento lo que está pasando en el proceso electoral de Estados Unidos. Mi solidaridad con @realDonaldTrump”.

Cada vez más líderes internacionales comparten su conmoción por el intento de magnicidio del expresidente Donald Trump.

A continuación se presentan algunos de sus mensajes, algunos de ellos extraídos:

El presidente de China, Xi Jinping, afirmó: “China está preocupada por el intento de magnicidio del expresidente Trump. El presidente Xi Jinping expresó sus condolencias y solidaridad con el expresidente Trump”, afirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró: “Estoy consternado por el intento de magnicidio del expresidente Trump. Le deseo una pronta recuperación y mis pensamientos están con los afectados. Condeno este ataque. La violencia política no tiene cabida en nuestras democracias”.

El primer ministro de Irlanda, Simon Harris, declaró: “Lo que vimos anoche en Pensilvania fue aterrador y erróneo. Es un alivio que el expresidente Trump esté a salvo y haya sobrevivido al intento de asesinato. Nuestros corazones están con los espectadores inocentes que murieron y resultaron gravemente heridos. No puede haber lugar para la violencia política”.

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, declaró: “He seguido con preocupación el traicionero incidente que sufrió el expresidente y candidato presidencial estadounidense Donald Trump. Si bien afirmo la condena de Egipto al incidente, expreso mis deseos de una pronta recuperación del presidente Trump y de que las campañas electorales estadounidenses concluyan en un ambiente pacífico y saludable, libre de toda manifestación de terrorismo, violencia u odio”.

El canciller alemán Olaf Scholz: “El ataque contra el candidato presidencial estadounidense Donald Trump es repugnante. Le deseo una pronta recuperación. Mis pensamientos están también con las personas afectadas por el ataque. Este tipo de actos de violencia amenazan la democracia”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha declarado: "Mis pensamientos están con el presidente Donald Trump, víctima de un intento de asesinato. Le envío mis deseos de una pronta recuperación. Un espectador ha muerto y varios han resultado heridos. Es una tragedia para nuestras democracias. Francia comparte la conmoción y la indignación del pueblo estadounidense".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: “Estoy profundamente conmocionada por el tiroteo que tuvo lugar durante el mitin de campaña del expresidente Trump. Deseo a Donald Trump una pronta recuperación y ofrezco mis condolencias a la familia de la víctima inocente. La violencia política no tiene cabida en una democracia”.

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, declaró: “Estoy conmocionado por el ataque al expresidente y actual candidato presidencial Donald Trump. Es un alivio que sus heridas parezcan ser menores. Le deseo una pronta y completa recuperación y le envío mis mejores deseos a él y a su familia. Mis pensamientos están con todos los afectados por este ataque. La violencia política es totalmente inaceptable”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni: “Sigo con aprensión las noticias que llegan desde Pensilvania, donde el 45º presidente de los Estados Unidos @realDonaldTrump fue baleado durante un mitin. Le envío mi solidaridad y mis mejores deseos de pronta recuperación, con la esperanza de que en los próximos meses de campaña electoral el diálogo y la responsabilidad prevalezcan sobre el odio y la violencia".

Por su parte, el primer ministro de España, Pedro Sánchez utilizó su cuenta de X para dirigirse al intento de magnicidio: "Quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania.

La violencia y el odio no tienen cabida en una democracia.

Mis mejores deseos para una pronta recuperación al expresidente Trump y al resto de heridos y mi más sincero pésame a los familiares de la persona fallecida".

Rey Carlos III: El rey Carlos III escribió en privado al expresidente Donald Trump el domingo a través de la embajada estadounidense del Reino Unido, dijo el Palacio de Buckingham a CNN. Una fuente real dijo a CNN que el Palacio no comparte detalles de lo que contenía la carta ya que está clasificada como privada, pero agregó que sus sentimientos están en consonancia con los comunicados por el primer ministro británico. El domingo, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que estaba “horrorizado por las impactantes escenas” del mitin de Trump en Pensilvania.

Tori B. Powell, Shania Shelton, Matt Meyer, Isabelle D'Antonio, Emma Tucker, Jessie Yeung y Dalia Faheid, de CNN, contribuyeron a este informe.