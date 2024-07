Conclusiones de la entrevista de Biden con NBC News

Video relacionado: Biden da un mensaje a EE.UU. tras el ataque contra Trump 2:46

(CNN) -- El presidente Joe Biden concedió este lunes una entrevista a la cadena NBC, la primera desde el intento de magnicidio de su rival político, el expresidente Donald Trump.

En una entrevista con Lester Holt, Biden reiteró que estaba agradecido de que Trump sobreviviera al tiroteo, pero también señaló el papel de su oponente en el aumento de la temperatura de la retórica política estadounidense contemporánea.

También ofreció su opinión sobre la elección de Trump del senador de Ohio, JD Vance, como su compañero de fórmula y continuó restando importancia a las preocupaciones sobre su propia actuación en el debate de CNN el mes pasado, haciendo hincapié en que no iba a retirarse de la carrera.

A continuación, algunos extractos de la entrevista:

Biden dice que está agradecido de que Trump esté bien, pero señala a la retórica de Trump como la que eleva la temperatura

Aunque se preocupó de expresar lo agradecido que está de que Trump no resultara gravemente herido en el tiroteo, Biden también le culpó de intensificar la retórica política en todo Estados Unidos.

En particular, apuntó -como suele hacer- hacia sus comentarios tras la concentración de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en 2017, y su negación de los resultados de las elecciones de 2020 que llevaron a la insurrección de 2021 en el Capitolio.

"Miren. Hay tanta violencia ahora. ... No hay lugar en absoluto para la violencia en la política en Estados Unidos. Ninguna. Cero. Y hemos llegado a un punto en el que se convirtió en algo demasiado habitual", dijo Biden. "No asesinatos, pero para hablar de, por ejemplo, el 6 de enero, el ataque en el Capitolio".

Mencionó que solo se presentó en 2020 por los comentarios de Trump tras Charlottesville.

"Le preguntaron al entonces presidente, qué pensaba, y dijo: 'Gente muy buena en ambos lados'. No hay gente buena en ambos lados", añadió Biden. "No hay excusa. Cero".

Más tarde dijo: "Yo no participo en esa retórica. Ahora mi oponente se dedica a esa retórica: habla de que será un baño de sangre si pierde, habla de que va a perdonar todas las acciones, supongo que suspender las sentencias de todos los que fueron arrestados y condenados a ir a la cárcel por lo que pasó en el Capitolio. No estoy por ahí burlándome de por ejemplo la foto de Donald Trump cuando el marido de Nancy Pelosi fue golpeado con un martillo hablando - bromeando- sobre ello".

Biden se niega a especular sobre cómo afectará el tiroteo a Trump en las elecciones

Biden ofreció más detalles sobre la conversación que mantuvo con Trump en las horas posteriores al tiroteo que dejó herido al expresidente. El presidente caracterizó la llamada como "muy cordial".

"Le dije lo preocupado que estaba y quería asegurarme de que sabía cómo estaba realmente", dijo Biden a Holt.

Trump "sonaba bien" en la llamada, añadió Biden. "Dijo que estaba bien. Y me dio las gracias por llamarle. Le dije que estaba literalmente en las oraciones de Jill y mías y que toda su familia estaba superando esto."

El presidente declinó decir cómo cree que el tiroteo afectará a la trayectoria de la carrera presidencial de 2024.

"No lo sé, y ustedes tampoco lo saben", dijo a Holt.

Pero el presidente añadió que estaba centrado en la salud y la seguridad de Trump.

"He pensado menos en la trayectoria del caso que en dos cosas: una, cuál es su salud, que esté seguro, número uno. Y número dos, qué pasa de aquí en adelante en términos del tipo de cobertura que reciben el presidente y el vicepresidente y el expresidente y el nuevo vicepresidente", dijo el presidente.

El presidente defiende su retórica, pero admite que el comentario sobre el blanco fue un error

Biden se defendió de las críticas sobre su retórica, que se puso en el punto de mira tras el intento de magnicidio, pero dijo que fue un error decir que era "el momento de poner a Trump en el blanco."

Biden hizo esos comentarios durante una llamada con donantes el 8 de julio, en la que dijo: "Es hora de poner a Trump en el blanco", según un resumen de la llamada facilitado por su campaña.

"Fue un error usar esa palabra", dijo Biden.

"Me refería a centrarse en él. Centrarse en lo que está haciendo. Centrarnos en sus políticas, centrarnos en la cantidad de mentiras que dijo en el debate", dijo.

Biden trató de reconducir la conversación hacia las propias palabras de Trump: "No soy el tipo que dijo: 'Quiero ser un dictador el primer día'. No soy el tipo que se negó a aceptar el resultado de las elecciones. No soy el tipo que dijo que no aceptaría el resultado de las elecciones automáticamente. No puedes amar a tu país solo cuando ganas. Así que la atención se centró en lo que está diciendo".

Los comentarios se producen un día después de que Biden utilizara un inusual discurso en el Despacho Oval para instar a los estadounidenses a enfriar la retórica política a ambos lados del pasillo. La Casa Blanca y la campaña siguieron su ejemplo.

Sin embargo, el pasado de Biden está bajo la lupa. Presionado por Holt sobre si ha utilizado un lenguaje incitador, Biden sugirió que era necesario caracterizar a Trump como una "amenaza para la democracia."

"¿Cómo hablas de la amenaza a la democracia -que es real- cuando un presidente dice cosas como las que dice? ¿Simplemente no se dice nada, porque puede incitar a alguien?", cuestionó.

Biden dice sentirse seguro con el Servicio Secreto tras el atentado contra Trump

Biden dijo que todavía se siente seguro bajo la protección del Servicio Secreto tras el tiroteo que hirió a Trump y que la agencia seguía teniendo su "plena confianza."

Dijo que era una "cuestión abierta" si la agencia debería haber anticipado el tiroteo.

"Me siento seguro con el Servicio Secreto", dijo Biden.

"Lo que sí vimos fue que el Servicio Secreto que respondió arriesgó su vida, que respondió. Estaban dispuestos a dar su vida por el presidente. La pregunta es: ¿deberían haber previsto lo que ocurrió? ¿Deberían haber hecho lo necesario para evitar que ocurriera? Esa es una pregunta, es una pregunta abierta".

El presidente también destacó el papel de las fuerzas de seguridad locales en la protección del expresidente este sábado. Los esfuerzos de las agencias locales fueron objeto de escrutinio después de que se revelara que un agente de la policía local vio al sospechoso antes de que comenzara el tiroteo.

"Hay una parte importante de esto que tiene que ver con las fuerzas del orden locales. Desempeñan un papel importante. ... Tampoco estoy diciendo que no fueran competentes. Solo digo que es un proceso complicado", dijo Biden.

JD Vance no es una sorpresa como vicepresidente de Trump, dice Biden

La entrevista de Biden tuvo lugar poco después de que Trump anunciara a Vance como su compañero de fórmula en la Convención Nacional Republicana. Biden sugirió que no estaba sorprendido por la elección de Trump.

"No es raro, se va a rodear de gente que está completamente de acuerdo con él", dijo Biden.

Pero también aprovechó para señalar las opiniones acérrimamente anti-Trump que Vance mantenía antes de convertirse en senador: "Aunque, si vuelves atrás y escuchas algunas de las cosas que JD Vance dijo sobre Trump. ..." dijo Biden, riendo mientras se interrumpía. (Vance calificó una vez a Trump de "desastre moral" y sugirió que podría ser "el Hitler de Estados Unidos").

La vicepresidenta Kamala Harris se puso en contacto con Vance este lunes. La campaña Biden-Harris dijo que la vicepresidenta está dispuesto a debatir con Vance.

Este artículo se ha actualizado con información adicional.

MJ Lee y Sam Fossum de CNN han contribuido a este reportaje.