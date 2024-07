Este producto de supermercado es muy popular en Estados Unidos. Pero está prohibido en Corea del Sur

Compradores en la cola del supermercado Trader Joe's el 22 de noviembre de 2022 en Brooklyn, Nueva York. (Crédito: Robert Nickelsberg/Getty Images North America/Getty Images)

(CNN) -- Una de las exportaciones más populares de Estados Unidos es ilegal en Corea del Sur: la mezcla de condimentos Trader Joe's Everything But the Bagel.

La mezcla, que es popular entre los influencers y aparece regularmente en recetas de TikTok, contiene sal, ajo picado, semillas de sésamo y semillas de amapola, estas últimas prohibidas en Corea del Sur.

Los viajeros que llegan al aeropuerto Incheon de Seúl han informado recientemente de que han visto carteles en los que se menciona específicamente que la mezcla de condimentos Everything But the Bagel no está permitida.

Un usuario de X, antes conocido como Twitter, compartió un cartel del aeropuerto. El cartel tenía una imagen de la mezcla de condimentos y decía en coreano: "Nos gustaría informarle de que los siguientes productos que contienen semillas de amapola tienen restringida su entrada en el país ya que se ha detectado 'Papaver Somniferum L', un ingrediente de la familia de la amapola designado como sustancia estupefaciente en virtud de la ley de control de estupefacientes de Corea del Sur".

"Siempre se ha prohibido introducir en Corea productos de semillas con sustancias estupefacientes. Recientemente, las oficinas de aduanas han reforzado las medidas enérgicas contra los artículos relacionados con estupefacientes", declaró a CNN un representante del aeropuerto.

La planta de amapola es una fuente vital de los mismos compuestos que se encuentran en analgésicos como la codeína y la morfina, así como en drogas callejeras como la heroína, aunque las semillas en sí no contienen opiáceos.

Recientemente, una bloguera del sitio web coreano Naver contó su experiencia al traer productos de Trader Joe's de Estados Unidos a Corea del Sur.

En un post publicado el 14 de julio, la bloguera contaba que se trajo 20 botellas del condimento, del que se había enterado por Internet. Sin embargo, salieron de la cinta transportadora de equipaje con un candado amarillo, y tuvo que hablar con funcionarios del aeropuerto para explicarles por qué había introducido en el país artículos prohibidos.

"Parece que hay cierta confusión", escribió, añadiendo que a otras personas de su vuelo también les confiscaron sus productos.

Al final, "entregué los frascos de condimentos y me dejaron marchar", concluyó.

Corea del Sur no es el único país que impone restricciones a las semillas de amapola.

En Singapur, la Oficina Central de Estupefacientes clasifica oficialmente las semillas como "mercancías prohibidas", pero quienes deseen introducirlas en el país —ya sea en forma de semillas o en productos alimenticios— pueden solicitar una exención a través de la Autoridad de Ciencias de la Salud del país.

El año pasado, el Pentágono advirtió a los militares que el consumo de semillas de amapola podía dar positivo en un análisis de drogas.

"En aras de la prudencia, considero que la protección de los miembros del servicio y la integridad del programa de análisis de drogas requiere una advertencia para evitar las semillas de amapola", dice la nota.

Los expertos dicen que sería casi imposible comer suficientes semillas de amapola para drogarse.

Según un artículo publicado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida, "las semillas de amapola no contienen suficientes opiáceos como para intoxicarte". "Pero como los análisis de drogas son exquisitamente sensibles, consumir ciertos productos alimenticios con semillas de amapola puede dar lugar a resultados positivos en los análisis de drogas en orina para opiáceos, concretamente para morfina, codeína o ambas".

Los países de Asia Oriental suelen tener normas antidroga muy estrictas y largas penas de cárcel para los infractores. Singapur, por ejemplo, sigue aplicando la pena de muerte por delitos de tráfico de drogas, incluida la marihuana.

El año pasado, Hong Kong declaró el cannabidoil (CBD) "droga peligrosa" al mismo nivel que la heroína y el fentanilo. El CBD es una sustancia química que se encuentra en las plantas de cáñamo y marihuana. No es psicoactivo, lo que significa que no te drogará; en cambio, el CBD se comercializa a menudo para todo, desde ayudar a aliviar el dolor y la inflamación hasta reducir el estrés y la ansiedad.

Trader Joe's es una cadena de supermercados fundada en California con más de 500 establecimientos en Estados Unidos.

En una encuesta realizada en 2023, los clientes de Trader Joe's mencionaron el condimento Everything But the Bagel como uno de sus productos favoritos.

-- Con la colaboración de Yoonjung Seo de CNN.