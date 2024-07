Elon Musk apuesta por Donald Trump

La reacción de Elon Musk y otros famosos al ataque de Trump 1:08

(CNN) -- A primera vista, Elon Musk y Donald Trump no parecen ser aliados naturales.

Uno de ellos ha hecho de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero un importante argumento de venta empresarial. El otro cuestiona la necesidad de reducir las emisiones y denuncia que la mayoría de las formas de energía limpia son, en el mejor de los casos, innecesarias y, en el peor, destructivas.

Uno quiere abandonar los combustibles fósiles y convertir todas las ventas de automóviles en el mundo en vehículos eléctricos. El otro cree que los vehículos eléctricos serán un desastre económico para Estados Unidos y que la nación debería producir y quemar más petróleo.

Pero a partir del sábado, Musk está respaldando públicamente la candidatura de Trump a la reelección presidencial. Y el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto, informó el lunes que Musk ahora planea apoyar la campaña presidencial de Trump comprometiendo US$45 millones al mes para un nuevo súper PAC que respalde al expresidente.

Las donaciones, si se concretan, son un avance significativo no sólo en la campaña presidencial, sino también en la relación entre los dos hombres, quienes cuentan con un ferviente apoyo entre millones de fanáticos que están dispuestos a creer casi cualquier cosa que digan.

publicidad

Musk ha dado dinero a candidatos de ambos partidos en el pasado, incluidos US$ 5.000 a Barack Obama en abril de 2011. Solía ​​ser un donante principalmente demócrata, pero esas sumas relativamente insignificantes palidecen en comparación con la cantidad que ahora, según se informa, está donando al candidato presidencial republicano. Ha dicho durante varios años que el Partido Demócrata se ha movido demasiado hacia la izquierda como para que él apoye a muchos de sus candidatos.

Musk no comentó directamente sobre el informe del Wall Street Journal, pero sí usó un meme de personas vestidas como ñus africanos con el título "Fake Gnus", sugiriendo que el informe era incorrecto. Y tuiteó poco después del intento de asesinato de Trump el sábado: “Apoyo plenamente al presidente Trump y espero su rápida recuperación”.

Pero Musk respondió "sí" a una cuenta con la que interactúa con frecuencia, @EndWokeness, que decía que Musk "pasó de ser un votante de Obama a prometer 180 millones de dólares para elegir a DJT". El despertar se fue realmente jodido. Gravemente."

El super PAC, llamado America PAC, tiene como objetivo ayudar a registrar votantes, persuadir a la gente para que vote anticipadamente y solicitar boletas por correo en estados indecisos, dijo una persona al Journal.

Más allá de su apoyo financiero a la campaña de Trump, Musk, con 190 millones de seguidores en su plataforma X, es posiblemente uno de los “influencers” más seguidos del mundo, además de tener el mayor patrimonio neto del planeta.

Tiene millones de admiradores: una reciente reunión anual de Tesla tuvo la sensación de su propio mitin político, con los accionistas diciéndole cosas como "Los amamos a todos desde el fondo de nuestro corazón, los amamos mucho, Elon".

Los accionistas en esa reunión votaron 84% a favor de restaurar el paquete salarial más lucrativo jamás otorgado a un director ejecutivo, con opciones sobre acciones por valor de 48 mil millones de dólares en el momento de la reunión. Un juez de Delaware le había despojado previamente de ese paquete.

Cuando se le preguntó en esa reunión sobre su relación con Trump y si Trump tenía cosas buenas que decir sobre Tesla incluso cuando ataca a los vehículos eléctricos, Musk respondió: "Puedo ser persuasivo".

"Quiero decir, he tenido algunas conversaciones con él y simplemente me llamó de la nada sin ningún motivo, no sé por qué, pero lo hace", continuó Musk. “Y es muy amable cuando llama y yo dije, creo que los autos eléctricos son bastante buenos para el futuro. Estados Unidos es el líder en autos eléctricos, compre cosas estadounidenses. Y creo que, de hecho, muchos de sus amigos ahora tienen Teslas y a todos les encanta. Y es un gran admirador del Cybertruck. Entonces creo que esos pueden ser factores contribuyentes, sí”.

Las relaciones no siempre han sido tan amistosas entre los dos. Musk renunció a dos consejos empresariales de la Casa Blanca en los que participó a principios de 2017 después de que Trump anunciara que Estados Unidos se retiraría del acuerdo climático de París.

“El cambio climático es real. Dejar París no es bueno para Estados Unidos ni para el mundo”, tuiteó en ese momento.

Pero durante los últimos años, Musk ha mostrado repetidamente su apoyo a Trump (o su oposición al presidente Joe Biden).

Poco después de que Musk comprara la plataforma de redes sociales entonces conocida como Twitter en el otoño de 2022, restauró la cuenta de Twitter de Trump. Se ha quejado de que Twitter estaba censurando indebidamente las historias contra Biden bajo su propietario anterior, aunque los propios abogados de Twitter cuestionaron posteriormente esa conclusión en un expediente judicial.

Tesla, la mayor fuente del patrimonio neto de Musk, líder en el planeta, se ha beneficiado de los subsidios aprobados bajo la Administración Biden, proporcionando créditos fiscales de hasta US$ 7.500 para los compradores de vehículos eléctricos. Pero esos créditos fiscales también ayudan a los fabricantes de automóviles establecidos que buscan vender sus propios vehículos eléctricos. Musk tuiteó recientemente que los subsidios a los vehículos eléctricos aprobados durante el gobierno de Biden en realidad ayudaron a sus rivales más que Tesla.

“Quiten los subsidios. Sólo ayudará a Tesla”, tuiteó la madrugada del martes. “¡Además, eliminemos los subsidios de todas las industrias!”

Si bien Musk tiene razón en que algunas de las industrias que critica, específicamente el carbón y el petróleo, reciben sus propios subsidios gubernamentales masivos, su tweet no reconoce que gran parte de su riqueza proviene del apoyo gubernamental a Tesla y SpaceX, una de sus otras empresas. eso depende de contratos gubernamentales para operar.