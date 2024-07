Hallan un cuerpo durante la búsqueda en Tenerife del adolescente británico desaparecido Jay Slater

Jay Slater desapareció hace casi un mes tras asistir a un festival. (Grupo PH Build)

(CNN) -- Los equipos de búsqueda que buscan al adolescente británico desaparecido Jay Slater en la isla española de Tenerife han encontrado el cuerpo de un joven.

"Después de 29 días de búsqueda constante, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven en la zona de Masca" en las montañas de Tenerife, dijo el lunes la Guardia Civil en un comunicado.

"Todo indica que podría tratarse del joven británico desaparecido desde el 17 de junio, (pero aún estamos) a la espera de su completa identificación", afirmó la Guardia Civil.

Las investigaciones preliminares sugieren que el joven "podría haber sufrido un accidente/caída desde la zona inaccesible", añadió.

Slater, que tenía 19 años y era de Lancashire, al norte de Inglaterra, desapareció hace casi un mes después de asistir al festival NRG en el sur de la isla.

publicidad

La última vez que se supo de él fue alrededor de las 8:30 a.m., hora local (3:30 a.m. ET) del 17 de junio, según una de sus amigas, Lucy Mae, quien creó un GoFundMe.

Mae escribió en la página de GoFundMe que Slater "conoció a dos personas el domingo por la noche" y se fue a su apartamento, que estaba "en un lugar muy apartado".

Dijo que Slater salió del apartamento a las 8 a.m. hora local (3 a.m. ET) y caminó durante media hora, antes de "llamarme frenéticamente cuando su teléfono tenía el 1% (de batería)".

"Su última ubicación fue en una pista todoterreno, que estaba a 10 horas a pie desde su hotel", dijo la amiga de Slater.

LBT Global, una organización benéfica que apoya a ciudadanos británicos en crisis en el extranjero, dijo en una publicación en Facebook que le entristecía "anunciar que un cuerpo encontrado en Tenerife parece ser el de Jay Slater".

"Se entiende que el cuerpo fue encontrado cerca del lugar donde estuvo por última vez su teléfono móvil", dijo la organización benéfica.

"Aunque aún no se ha realizado una identificación formal, se encontró el cuerpo con las pertenencias y la ropa del señor Slater".

La policía británica de Lancashire dijo que la Guardia Civil les había notificado "que habían encontrado el cuerpo de un hombre y que todo indica que se trata de Jay Slater".

"Aunque aún no se ha llevado a cabo ninguna identificación formal, nuestros pensamientos están muy con la familia de Jay en este momento y continuamos ofreciéndoles nuestro apoyo", añadió.