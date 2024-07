Terrell Davis, miembro del Salón de la Fama del fútbol americano, cuenta que lo expulsaron del avión tras tocar el brazo de un auxiliar de vuelo

El exjugador de la NFL Terrell Davis habla durante un evento de medios de la NFL en Miami el 31 de enero de 2020, dos días antes del Super Bowl LIV. (Crédito: Cindy Ord/Getty Images)

(CNN) -- El jugador del Salón de la Fama del Fútbol Americano Terrell Davis dice que fue sacado injustamente de un avión de United Airlines esposado durante el fin de semana después de que golpeó ligeramente el brazo de un asistente de vuelo para pedir una taza de hielo - y la aerolínea dice que ha retirado al asistente de servicio mientras revisa el incidente.

El excorredor de los Broncos de Denver dijo que las autoridades lo dejaron ir después de que determinaron que hizo acusaciones inexactas derivadas de su interacción en el vuelo de este sábado de Denver al condado de Orange en California. Davis dijo que el incidente lo dejó sintiéndose "humillado, avergonzado, impotente y enojado" y está pidiendo una "investigación exhaustiva y adecuada."

"Me niego a quedarme de brazos cruzados sin denunciar esta repugnante muestra de injusticia y trato deplorable", escribió Davis en un post de Instagram el lunes, cuyo contenido también apareció en un comunicado de un bufete de abogados que le representa.

Davis, de 51 años, volaba con su mujer, sus dos hijos y su hija cuando uno de los hijos le pidió un vaso de hielo durante el servicio de bebidas, escribió Davis. Un auxiliar de vuelo "no escuchó o ignoró su petición y continuó más allá de nuestra fila", decía el mensaje.

"Me acerqué con calma a mi espalda y golpeé ligeramente el brazo del auxiliar para llamar su atención y pedirle de nuevo una taza de hielo para mi hijo", escribió Davis. "Su respuesta y los acontecimientos que siguieron deberían dejarnos atónitos a todos.

"Gritó: 'No me pegues', y abandonó el carrito para acercarse apresuradamente a la parte delantera del avión. Yo estaba confundido, al igual que los pasajeros de delante que presenciaron el intercambio. No le di más importancia que el hecho de que esta empleada en concreto fuera increíblemente grosera y se equivocara flagrantemente al acusarme de haberle pegado".

Davis no vio ni interactuó con el asistente durante el resto del vuelo, escribió. Después de que el avión aterrizara en Orange County, el piloto pidió a los pasajeros que permanecieran sentados, y agentes del FBI y de las fuerzas del orden se dirigieron al asiento de Davis, le pusieron las esposas y lo sacaron del avión, con la escena "grabada por múltiples pasajeros", escribió.

"Durante el interrogatorio, los agentes determinaron con toda razón que las acusaciones de la auxiliar de vuelo eran inexactas y se disculparon profusamente", escribió Davis.

"La traumatizante experiencia de que mis dos hijos, mi hija y mi esposa vieran cómo me esposaban -sin el debido proceso ni explicación alguna- no tiene vuelta atrás", escribió Davis.

La oficina de campo del FBI en Los Ángeles reconoció este lunes que agentes y colaboradores de las fuerzas del orden respondieron a un informe sobre un incidente con un vuelo que aterrizó el sábado en el aeropuerto John Wayne del condado de Orange. Una persona que fue detenida para ser interrogada "cooperó con las fuerzas del orden y fue puesta en libertad para continuar sus viajes", dijo la oficina del FBI.

El FBI no proporciona detalles de los incidentes ni los nombres de las personas que podrían haber sido interrogadas a menos que se presenten cargos públicamente, dijo la portavoz de la oficina de campo del FBI, Laura Eimiller.

United Airlines ha "retirado del servicio a la azafata mientras revisamos de cerca este asunto", dijo la compañía en un correo electrónico a CNN el lunes por la noche.

"Está claro que este no es el tipo de experiencia de viaje que nos esforzamos por ofrecer, y nos hemos puesto en contacto con el equipo del señor Davis para disculparnos", decía el correo electrónico de United Airlines.

Parker Stinar, socio director del bufete de abogados con sede en Chicago que representa a Davis, escribió en un correo electrónico a CNN: "Lo que ocurrió en el vuelo es, como mínimo, atroz y perturbador".

"Tenemos previsto investigar a fondo los hechos ocurridos y estamos contactando activamente con United Airlines en relación con este asunto", escribió Stinar.

Davis, uno de los ocho corredores que han corrido más de 2.000 yardas en una temporada de la NFL, jugó siete temporadas en la NFL —todas con los Broncos— de 1995 a 2001, y ayudó a los Broncos a ganar dos Super Bowls en enero de 1998 y enero de 1999.

Fue nombrado MVP del primer partido por el título, corriendo 157 yardas y anotando tres touchdowns en la victoria de los Broncos por 31-24 sobre los Green Bay Packers. El tres veces Pro Bowler fue consagrado en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional en 2017.