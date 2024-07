Un campo de tiro, una armería y la compra de una escalera: siguiendo los movimientos del atacante del mitin de Trump previos a su ataque

Video relacionado: El atentado contra Donald Trump pudo cambiar la historia de los Estados Unidos 1:21

(CNN) -- En las 48 horas previas a abrir fuego contra el expresidente Donald Trump, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, hizo una serie de paradas en su ciudad natal de los suburbios de Pittsburgh y sus alrededores.

Este viernes, fue a un campo de tiro del que era miembro, y practicó tiro, dijo un oficial de la ley a CNN. A la mañana siguiente, Crooks fue a Home Depot, donde compró una escalera de metro y medio, y a una armería, donde adquirió 50 cartuchos de munición, según el funcionario.

Después, Crooks condujo su Hyundai Sonata aproximadamente una hora hacia el norte, y se unió a miles de personas de toda la región que acudieron al mitin de Trump en Butler, Pensilvania. Aparcó el coche fuera del mitin, con un artefacto explosivo improvisado escondido en el maletero que estaba conectado a un transmisor que llevaba, dijo el funcionario. Luego, creen los investigadores, usó su escalera recién comprada para escalar un edificio cercano y abrió fuego contra el expresidente.

Mientras los investigadores siguen buscando un móvil para el intento de magnicidio, analizan los movimientos de Crooks antes del ataque e intentan reconstruir la cronología de sus acciones.

Sin embargo, casi 48 horas después del tiroteo, los investigadores están sorprendidos por la falta de pistas que están encontrando sobre la mentalidad de Crooks y sus posibles motivos. Fuentes policiales informaron a CNN de que, incluso después de haber accedido a su teléfono y registrado su ordenador, de haber examinado su historial de búsquedas y su dormitorio y de haber entrevistado a su familia y amigos, los agentes no encontraron pruebas que sugieran que el tiroteo se debiera a motivos políticos o ideológicos.

En su lugar, las pruebas que encontraron parecen mostrar las actividades típicas en línea, incluyendo un interés en la codificación informática y los juegos, dijeron las fuentes - y que planteó más preguntas.

En una señal de que su ataque podría haber sido aún más destructivo, Crooks llevaba un detonador de control remoto en su cuerpo, y el maletero de su coche contenía una caja metálica de explosivos que estaba conectada con cables a un receptor, dijo la fuente policial.

Eso sugiere que el atacante podría haber estado planeando desencadenar una explosión a distancia, y los investigadores están considerando la teoría de que podría haber estado planeando una distracción durante el tiroteo.

No está claro cómo Crooks montó los artefactos explosivos encontrados en su coche. Los investigadores que analizan su historial de búsquedas en Internet no encontraron indicios de que investigara cómo fabricar explosivos caseros, según las fuerzas del orden.

El rifle AR que Crooks utilizó para disparar contra Trump fue comprado legalmente por su padre, Matthew Crooks. Era una de las más de 20 armas de fuego registradas a nombre del mayor de los Crooks, que se guardaban en la casa de la familia, según los registros de la Policía Estatal de Pensilvania revisados por los investigadores, dijo el funcionario. Todas las armas fueron adquiridas legalmente.

El atacante y su padre eran miembros del Clairton Sportsmen's Club, un club de tiro a unos 25 minutos en coche de su casa, y disfrutaban yendo a disparar allí juntos, según las fuerzas del orden. Rob Bootay, abogado del club, confirmó en un comunicado que el menor de los Crooks era miembro.

El club, que cuenta con unos 2.000 socios, dispone de un campo de tiro con rifle de unos 200 metros de largo, según un análisis de imágenes por satélite realizado por CNN, una distancia mayor que la que había entre Crooks y Trump cuando disparó contra el expresidente encaramado a un tejado cercano. El campo de tiro está enclavado en 72 hectáreas de bosque en las colinas al sur de Pittsburgh.

"El Club reprueba plenamente el acto de violencia sin sentido que se produjo", dijo Bootay, añadiendo que no podía "hacer ningún comentario adicional en relación con este asunto a la luz de las investigaciones pendientes de aplicación de la ley."

Crooks compró los 50 cartuchos la mañana del ataque en Allegheny Arms and Gun Works, una armería local de Bethel Park, su ciudad natal, según declaró a CNN un alto cargo de las fuerzas del orden. Bruce Piendl, propietario de la tienda, dijo en un comunicado que "estamos agradecidos de que el presidente Trump no fue asesinado y nuestros corazones y oraciones están con todas las víctimas de este horrible incidente."

Un portavoz de Home Depot, donde Crooks compró la escalera, dijo en un comunicado que "condenamos la violencia contra el expresidente Trump, y nuestros pensamientos están con él, las otras víctimas de los horribles acontecimientos del sábado y sus familias."

No está claro si Crooks utilizó la munición o la escalera que compró el sábado durante su ataque más tarde ese mismo día.

Matthew Crooks no respondió a las peticiones de comentarios de CNN ni estedomingo ni el lunes. Este sábado por la noche, antes de que las autoridades confirmaran públicamente el papel de su hijo en el atentado, dijo a CNN que estaba intentando averiguar "qué demonios está pasando", pero que "esperaría a hablar con las fuerzas del orden" antes de hablar de su hijo.

Los investigadores del FBI lograron acceder al teléfono móvil del menor de los Crooks, según informó la agencia este lunes por la tarde. Aunque los investigadores esperaban que esa irrupción les ayudara a entender qué le llevó a intentar asesinar a Trump, todavía están luchando por encontrarle sentido, dijeron las fuerzas del orden.

Los padres del atacante, que han estado cooperando con las fuerzas de seguridad desde el tiroteo, dijeron a los investigadores que Crooks no parecía tener amigos y no parecía tener ninguna inclinación política, dijo un funcionario de la ley a CNN. Pero no parecían saber mucho sobre lo que estaba ocurriendo en su vida recientemente, dijeron fuentes policiales.

