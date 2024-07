Una serie de apuñalamientos ha provocado un debate en Internet sobre los problemas económicos de China

Agentes de seguridad inspeccionan los pasaportes de los viajeros en el aeropuerto de Beijing el 1 de julio de 2024. (Crédito. Kyodo News/Getty Images)

(CNN) -- El apuñalamiento mortal de dos personas por un hombre en un complejo residencial del sur de China ha encendido un debate en Internet que se ha amplificado durante un verano marcado por una oleada de crímenes similares en todo el país.

Dos días después de los asesinatos del 28 de junio en la región de Guangxi, la atención nacional se centró en otro apuñalamiento, a miles de kilómetros de distancia, al que siguieron otros dos ataques en lugares públicos, también sin relación entre sí, que elevaron a siete el número de muertos en cuatro provincias en el plazo de dos semanas.

Las circunstancias difieren en cada caso: uno de los agresores había mantenido una discusión en estado de embriaguez, mientras que otro tiene antecedentes de enfermedad mental, según la Policía. Todos los casos siguen bajo investigación, y apenas se ha facilitado información sobre los sospechosos o sus motivos.

Este país de 1.400 millones de habitantes tiene, por lo general, un bajo índice de delitos violentos y un control muy estricto de las armas de fuego. Sin embargo, China se ha visto sacudida en las últimas décadas por una serie de casos de apuñalamiento de gran repercusión, entre ellos varios ataques de este tipo en centros escolares.

Lo que más llama la atención de los últimos apuñalamientos es el debate suscitado en las redes sociales, que, según los expertos, refleja un creciente sentimiento de ansiedad y descontento que se ha extendido por toda la nación en los últimos años, mientras la economía del país lucha por recuperarse de la pandemia del covid-19.

La economía china, la segunda mayor del mundo, se ha visto asolada por innumerables problemas, como la crisis inmobiliaria, la debilidad del gasto, las restricciones normativas y el elevado desempleo juvenil, y los economistas temen que se enfrente a años, si no décadas, de estancamiento.

publicidad

Esta preocupación quedó patente en las redes sociales chinas tras los últimos atentados, y varios comentaristas relacionaron las terribles circunstancias económicas de China con la violencia, aunque los motivos de los atacantes seguían sin estar claros.

"Deberíamos ser más amables con los demás, sobre todo teniendo en cuenta que la economía no va bien estos dos últimos años", escribió un usuario en la plataforma Weibo, similar a la X. "Mucha gente está pasando apuros y sus emociones son inestables".

Muchos otros se hicieron eco de este sentimiento. "Intenta no discutir con la gente de fuera", escribió otro usuario de Weibo. "Nunca se sabe si son infelices en la vida y pueden desquitarse con los demás".

Los expertos advierten de que estos mensajes no reflejan necesariamente la realidad de esos apuñalamientos: las autoridades no han revelado mucha información sobre los sospechosos, aparte de su edad y sexo. No sabemos nada de sus vidas personales ni de sus antecedentes económicos y, en algunos casos, no está claro si los agresores conocían a sus víctimas.

Los apuñalamientos de este verano han suscitado una gran atención en Internet; por ejemplo, un hashtag relacionado con ellos ha sido visto más de 64 millones de veces en Weibo. Y eso que la delincuencia violenta en China, ya de por sí muy baja en comparación con muchos otros países, ha disminuido en los últimos años, según informan los medios de comunicación estatales.

Michelle Miao, profesora asociada de Derecho en la Universidad China de Hong Kong y miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford, afirma que es posible que la especulación en Internet refleje las propias preocupaciones de la población a medida que se prolonga la recesión económica.

"Normalmente, cuando la gente reflexiona sobre estos temas, cuando hace sus propias interpretaciones de los acontecimientos sociales, utiliza este acontecimiento... para reflejar sus propias emociones, su propio pensamiento... como un espejo de la realidad social actual", declaró a CNN.

Delitos violentos poco frecuentes

Dos de los atentados recientes más sonados se produjeron en junio, y ambos tuvieron como víctimas a ciudadanos extranjeros. En uno de ellos fueron apuñalados cuatro profesores universitarios visitantes en Estados Unidos, mientras que en el otro un atacante apuñaló a varias personas en una parada de autobús cercana a una escuela japonesa.

El ultranacionalismo ha aumentado en China en las redes sociales chinas en los últimos años, al igual que el sentimiento antiestadounidense y antijaponés. Pero las autoridades chinas han querido restar importancia a cualquier sugerencia de que estos ataques tuvieran como objetivo específico a extranjeros.

"Estos incidentes aislados pueden ocurrir en cualquier país del mundo", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa posterior al ataque contra el autobús escolar japonés, en el que murió una mujer china que intentó detener al atacante y resultaron heridos una mujer japonesa y su hijo.

Según las autoridades chinas, los instructores estadounidenses y un turista chino que intervino habían sido apuñalados después de que uno de los instructores "chocara" con el atacante mientras caminaba. Añadieron que China seguiría protegiendo la seguridad de los extranjeros en el país.

Los sospechosos de ambas agresiones estaban en paro, según un informe policial sobre el caso de la parada de autobús y uno de los instructores de Estados Unidos, que cita a funcionarios chinos.

El gobierno chino no facilita datos detallados sobre ataques con arma blanca y mantiene un férreo control de la delincuencia en su potente y omnipresente sistema de vigilancia.

China sólo registró 0,46 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según informaron los medios estatales citando al Ministerio de Seguridad Pública. Según el Banco Mundial, citando la base de datos de Estadísticas Internacionales de Homicidios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2020 sólo se produjo un homicidio intencionado por cada 100.000 habitantes en China, frente a los siete de Estados Unidos.

Según la ONUDD, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Asia se situó en 2,3 y en 15 en América en 2021, las cifras más recientes disponibles.

Un informe de trabajo de 2023 de la Fiscalía Popular Suprema, que supervisa los procesos judiciales, afirmaba que China había frenado los delitos violentos graves y los relacionados con armas, explosivos y drogas en los cinco años anteriores, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

La violencia armada es poco frecuente en China, donde la regulación de las armas de fuego es una de las más estrictas del mundo. La legislación china prohíbe en general la tenencia privada de armas de fuego (salvo a los cazadores con permiso), y el gobierno ha intensificado la vigilancia de las armas de fuego ilegales en los últimos años.

Sin embargo, los apuñalamientos han sido noticia en los últimos años, y a menudo han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los servicios de salud mental en China, ya que, según los comunicados oficiales, los sospechosos suelen padecer una enfermedad mental.

Varios han tenido como objetivo escuelas, incluyendo un ataque con cuchillo en 2020 en una escuela primaria, y ataques en o cerca de jardines de infantes en 2022 y 2023.

Miao dijo en CUHK que la situación en China hoy en día, en comparación con otros países ya diferencia de finales de 1970 y 1980 —cuando China se enfrentó a cambios sociales trascendentales y una ola de delincuencia que acompaña— no parecía mostrar un "patrón significativo de aumento de los delitos".

Sin embargo, ha habido estudios chinos que muestran una correlación entre los índices de delincuencia y los indicadores económicos, como el desempleo.

El desempleo juvenil alcanzó máximos históricos la primavera pasada; en un momento dado, más de una de cada cinco personas de entre 16 y 24 años estaba en paro. Esta tasa ha descendido desde entonces, según los últimos datos del gobierno, que ahora utiliza una métrica diferente para calcular el desempleo juvenil.

Al mismo tiempo, se agravaron otras crisis económicas, como el colapso inmobiliario, que provocó impagos y desató protestas en todo el país. Mientras los gobiernos locales se enfrentaban a dificultades financieras, algunas ciudades recortaron servicios básicos o redujeron las prestaciones médicas a las personas mayores.

En las redes sociales sigue siendo palpable la creencia de que la inseguridad económica está haciendo que el país sea menos seguro.

Un usuario de Weibo escribió tras el apuñalamiento de Guangxi: "Las presiones financieras de China se han transmitido a todo el mundo capa por capa".

"No te dejes convertir en víctima del entorno económico", decían.