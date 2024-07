China investiga a empresas por supuestamente realizar pruebas de embarazo a solicitantes de empleo

Fiscales en el este de China acusan a 16 empresas de realizar pruebas ilegales de embarazo a solicitantes de empleo. (Crédito: Longhua Liao/Moment RF/Getty Images)

(CNN) -- Más de una decena de empresas chinas se enfrentan a acciones legales por supuestamente pedir a las solicitantes de empleo que se sometan a pruebas de embarazo, según informaron medios de comunicación estatales.

Los fiscales encontraron que 168 mujeres que buscaban puestos en 16 empresas en Nantong, una ciudad en la provincia oriental de Jiangsu, habían sido probadas ilegalmente como parte de su chequeo físico pre-empleo, el Procuratorial Daily estatal informó este lunes.

El caso pone de manifiesto una contradicción en el corazón de la economía china: mientras el país trata de impulsar unas tasas de natalidad récord, algunas empresas se muestran reacias a contratar a trabajadoras embarazadas.

Al parecer, los empresarios evitan contratar a mujeres en edad fértil, y hay informes de mujeres a las que se pregunta sobre planificación familiar en las entrevistas de trabajo, o a las que no se selecciona para un puesto aunque no tengan previsto tener hijos.

La legislación china prohíbe a los empresarios realizar pruebas de embarazo o discriminar a las trabajadoras embarazadas.

publicidad

En Nantong, las autoridades recibieron información de un grupo de litigio público en Internet, que denunció que algunos empresarios de la ciudad habían realizado pruebas de embarazo a solicitantes de empleo. En colaboración con el grupo, los fiscales iniciaron una investigación y visitaron dos importantes hospitales públicos y un centro de reconocimiento médico, según el informe.

Al menos una mujer que resultó estar embarazada no fue contratada, según los fiscales.

El informe no nombraba a ninguna de las empresas ni especificaba si alguna de ellas había sido multada. Según la legislación china, las empresas pueden ser multadas con hasta 50.000 yuanes (US$ 6.900) por discriminación de género.

Crisis demográfica

La población china se redujo durante dos años consecutivos y su tasa de natalidad en 2023 fue la más baja desde la fundación de la República Popular en 1949. En 2022, China fue superada por India como país más poblado del mundo. La crisis demográfica es una amenaza para la segunda economía mundial, y se agravó en los últimos años a pesar de los esfuerzos de las autoridades por invertir la tendencia tras décadas de políticas restrictivas en materia de natalidad.

Alarmado por el descenso de la natalidad en los últimos años, el gobierno suprimió la política del “hijo único”, vigente durante 35 años. En 2015, permitió a las parejas tener dos hijos, y en 2021 la elevó a tres.

ANÁLISIS | China quiere que las familias tengan tres hijos, pero muchas mujeres no están convencidas

Pero el cambio de política tuvo un efecto mínimo en el descenso de la población.

China es uno de los lugares más caros del mundo para criar a un hijo en términos relativos, y el impacto desproporcionado sobre las mujeres impulsa la precipitadamente baja tasa de fertilidad del país, según un reciente informe del Instituto de Investigación Demográfica YuWa.

Según el informe, el coste medio nacional de criar a un hijo desde el nacimiento hasta los 17 años es de unos US$ 74.800, y se eleva a más de US$ 94.500 para mantener a un hijo hasta la licenciatura. El coste de criar a un hijo hasta los 18 años en China es 6,3 veces superior al PBI per cápita del país.

Las mujeres que se acogen a la baja por maternidad pueden sufrir un «trato injusto» en el trabajo, como el traslado a otros equipos, la reducción salarial o la pérdida de oportunidades de ascenso, según el informe.

Jessie Yeung, de CNN, ha contribuido a este informe.