Los grupos dirigidos por Hamas cometieron "numerosos crímenes de guerra" el 7 de octubre, según informe de HRW

ONU acusa a Israel y militantes palestinos de crímenes de guerra 3:09

(CNN) -- Los grupos armados dirigidos por Hamas cometieron "numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad" contra civiles durante el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este miércoles.

"El brazo militar de Hamas –las Brigadas Qassam– y al menos otros cuatro grupos armados palestinos cometieron numerosos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra civiles durante el ataque del 7 de octubre de 2023 al sur de Israel", señaló el grupo de derechos humanos.

HRW examinó el papel de varios grupos armados y su coordinación antes y durante los ataques.

Según el informe, los combatientes palestinos cometieron asesinatos sumarios y tomas de rehenes, además de homicidios y encarcelamientos ilegítimos.

"El ataque dirigido por Hamas el 7 de octubre estaba diseñado para matar a civiles y tomar como rehenes al mayor número posible de personas", afirmó Ida Sawyer, directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch.

El informe de 236 páginas, titulado “I Can't Erase All the Blood from My Mind: Palestinian Armed Groups' October 7 Assault on Israel", documenta numerosos casos de lo que HRW denomina “graves violaciones del derecho internacional humanitario”.

Hamas rechazó las conclusiones del informe y pidió que se retractara, según un comunicado emitido este miércoles.

"Rechazamos las mentiras y la flagrante parcialidad hacia la ocupación y la falta de profesionalidad y credibilidad del informe de Human Rights Watch. Exigimos su retirada y una disculpa", declaró el grupo.

HRW señaló que ya había publicado anteriormente informes que abordaban "numerosas violaciones graves cometidas por las fuerzas israelíes en Gaza desde el 7 de octubre".