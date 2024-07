Una creciente facción de demócratas se rebela contra la virtual próxima candidatura de Biden

El presidente Joe Biden durante un acto de campaña en Detroit, Michigan, Estados Unidos, el viernes 12 de julio de 2024.

(CNN) -- Una creciente facción de demócratas de la Cámara de Representantes, convencidos de que el presidente Joe Biden está demasiado dañado políticamente para derrotar a Donald Trump en noviembre, está pidiendo al Comité Nacional Demócrata que abandone los planes de elegir virtualmente como candidato presidencial demócrata a Biden en las próximas semanas, estableciendo un extraordinario enfrentamiento dentro del partido contra los aliados de Biden que están organizando una silenciosa campaña de presión para acelerar la candidatura formal del presidente.

Los demócratas llevan semanas planeando concluir el proceso de candidatura de Biden antes del 7 de agosto, mucho antes de la convención de Chicago del mes que viene. Pero el representante Jared Huffman, un demócrata progresista de California, dijo este martes a CNN que hay un "creciente número de miembros" preocupados por la votación nominal virtual, calificándola de "idea terrible" y "tontería".

"Si las elecciones se celebraran hoy, lo aplastarían", dijo Huffman refiriéndose a Biden. "Tenemos que hacer algo al respecto".

CNN también ha tenido conocimiento, a través de múltiples fuentes, de un borrador de carta que circula entre los demócratas de la Cámara de Representantes en la que se le pide al partido que frene el proceso, una clara señal de la profunda preocupación del partido por la permanencia de Biden al frente de su candidatura.

La expresión pública y privada de las preocupaciones se produce en medio de una presión entre algunos aliados de Biden para poner en marcha el proceso de votación virtual de Biden lo antes posible, según seis funcionarios demócratas familiarizados con las discusiones. Dos importantes comités demócratas tienen previsto reunirse este viernes y domingo próximos para discutir el calendario exacto para que los delegados de todo el país empiecen a emitir sus votos. Lo más pronto que podría comenzar la votación sería después de la segunda reunión de este domingo.

Si la votación comenzara este domingo o poco después, se trataría de un calendario agresivo, y la idea ya está suscitando un nuevo escrutinio por parte de otros demócratas deseosos de que Biden reconozca sus desafíos y se haga a un lado.

publicidad

"La incredulidad de que aceleren la candidatura es tan generalizada como el reconocimiento de que el DNC está llevando a los demócratas a un incendio con botellas de agua", dijo un demócrata de la Cámara de Representantes.

El proceso de votación virtual del DNC se puso en marcha inicialmente para que el partido evitara un problema en Ohio que amenazaba con dejar a Biden fuera de la votación en ese estado. Desde entonces, los legisladores de Ohio han aprobado una ley que anula ese problema, pero el DNC ha señalado la posibilidad de que los republicanos de Ohio presenten un recurso legal para seguir adelante con la votación virtual.

Para los demócratas que temen que Biden pierda ante Trump y se lleve por delante la candidatura demócrata, el tiempo se acaba para defender su postura ante el presidente, su familia y un círculo de asesores extraordinariamente estrecho. Pero incluso mientras esas súplicas se hacen a diario entre bastidores, se están haciendo planes para consolidar su posición con la ayuda de las reglas del partido en el proceso de la convención demócrata.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, rechazó cualquier sugerencia de que se esté intentando acelerar la votación virtual.

Analista de CNN dice que “hay pánico” entre los demócratas 1:27

"El calendario para el proceso de votación virtual sigue según lo previsto y sin cambios desde que el DNC tomó esa decisión en mayo", dijo Harrison en un comunicado, pero no dio detalles sobre cuándo espera que comience la votación.

CNN también se ha puesto en contacto con la campaña de Biden.

Pelea dentro del partido

Las acaloradas discusiones han abierto una colisión potencialmente turbia e indecorosa entre distintos sectores del Partido Demócrata, que se está produciendo incluso cuando los republicanos están reuniéndose en torno a su nueva candidatura esta semana en la convención nacional del Partido Republicano en Milwaukee.

Aunque todavía no se ha fijado un calendario formal, cualquier indicio de que los líderes del partido están pisando el acelerador para impulsar la candidatura de Biden de la forma más rápida posible generará seguramente más enfado —y una posible rebelión—, dadas las graves preocupaciones existentes en el partido sobre si Biden debe seguir encabezando la candidatura demócrata.

Entre los partidarios del partido de celebrar una votación anticipada, continúa el intenso debate sobre lo que permiten las normas y cómo debe proceder el partido: si se debe dar más tiempo a los legisladores, donantes y sustitutos prominentes para unirse en torno a su candidato, o si el partido debe seguir adelante con una candidatura anticipada para evitar "un sh*tshow en agosto", según una fuente implicada.

En medio del creciente revuelo, tres antiguos dirigentes del Comité Nacional Demócrata han respaldado el proceso, calificándolo de "lo más sensato".

La carta, enviada este martes a los miembros del Comité de Reglas del DNC y redactada por los expresidentes del DNC Donna Brazile, Howard Dean y Terry McAuliffe y obtenida por CNN, dice: "Creemos que un proceso virtual –antes de que comience la Convención en persona en Chicago el 19 de agosto de 2024– es necesario para garantizar que los candidatos demócratas a presidente y vicepresidente aparezcan en las papeletas en todos los estados y en el distrito de Columbia sin base para impugnaciones legales".

Los tres expresidentes continúan diciendo que "un enfoque diferente corre el riesgo de privar del derecho de voto a millones de votantes y enturbiar el camino demócrata hacia la victoria".

En particular, Brazile, Dean y McAuliffe dijeron que la votación virtual "no tiene por qué ser inmediata", sino que debe terminar antes del 7 de agosto para no encontrarse con posibles problemas legales relacionados con la capacidad de Biden para entrar en la papeleta electoral en Ohio.

El lunes, en una entrevista con Lester Holt, de NBC, a la pregunta de si se sentía capaz de capear el temporal político tras su desastrosa actuación en el debate del mes pasado, Biden señaló a los votantes de las primarias que le apoyaron.

"Catorce millones de personas votaron por mí para que fuera el candidato del Partido Demócrata. ¿Les escucho? Les escucho", dijo.

Las preguntas sobre si Biden debería seguir aspirando a un segundo mandato, que empezaron a intensificarse tras el debate del 27 de junio en CNN, han arrojado una luz brillante sobre el proceso de votación nominal virtual, un proceso que antes del mes pasado había atraído relativamente poca atención. Ahora, con el futuro político de Biden en el aire, existe confusión y preocupación entre algunos delegados sobre la ley de Ohio que impulsó al DNC a seguir adelante con la votación nominal antes de la convención de Chicago.

Biden llama a la unidad y dice que se hará una investigación independiente sobre el ataque contra Trump en Pensilvania 2:23

A raíz de la titubeante actuación de Biden en el debate, algunos demócratas discutieron la posibilidad de retrasar o cancelar la reunión del 21 de julio para permitir que la agitación siguiera su curso.

Pero el hecho de que el DNC siga adelante con el plan original a la vista de los últimos acontecimientos ha despertado la frustración en todo el Partido Demócrata, desde los legisladores que quieren que Biden reconsidere su candidatura hasta los delegados que quieren emitir su voto en persona, según tres fuentes conocedoras de la situación.

Mientras tanto, algunos demócratas influyentes con estrechos vínculos con la Casa Blanca han fijado públicamente el inicio oficial de la convención nacional del partido a mediados de agosto como fecha límite para que Biden decida si sigue adelante con su candidatura.

"Si decide cambiar de opinión más adelante, entonces responderíamos a eso", dijo el representante James Clyburn, demócrata de Carolina del Sur, en una entrevista televisiva la semana pasada. "Tenemos hasta el 19 de agosto para abrir nuestra convención".

Algunos demócratas de la Cámara de Representantes quieren ralentizar el proceso

Un borrador de carta que circula entre los miembros demócratas de la Cámara de Representantes y otros delegados está pidiendo al partido que ralentice el proceso, según dijeron múltiples fuentes a CNN.

"No hay justificación legal para esta acción extraordinaria y sin precedentes que aceleraría el proceso de nominación en casi un mes", dice la carta.

Entre bastidores, los demócratas que apoyan una conclusión anticipada han dejado flotar la posibilidad de que el senador J.D. Vance, ahora oficialmente compañero de fórmula de Trump y número dos efectivo de los republicanos, pueda presionar para que se presenten nuevas impugnaciones al acceso de Biden a las urnas en su estado natal, una noción que los funcionarios estatales niegan rotundamente.

"La cuestión está resuelta en Ohio, y los apoderados demócratas lo saben y deberían dejar de intentar convertir a Ohio en el chivo expiatorio del mal funcionamiento de su propio partido", explica a CNN Ben Kindel, secretario de prensa del secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose.

La carta redactada por Huffman —que confirmó su autenticidad y dijo que no estaba claro cuándo pensaban enviarla— coincide en que el asunto está resuelto.

"En este momento no hay ninguna amenaza seria para que la candidatura demócrata nominada en orden regular en la convención del DNC del mes que viene aparezca en las papeletas de Ohio o de cualquier otro estado", dice la carta.

Aunque es probable que el borrador cambie, expone las preocupaciones del partido sobre seguir adelante con el proceso de candidatura mientras se debate el futuro de Biden.

"El Partido Demócrata —no sólo los funcionarios electos y los delegados, sino también millones de votantes de base— está actualmente inmerso en una cuidadosa consideración y debate sobre el imperativo absoluto de derrotar a Donald Trump y ganar el control del Congreso", dice la carta. "Como miembros demócratas del Congreso, representamos el espectro de opiniones sobre esta cuestión. Algunos de nosotros hemos pedido al presidente Biden que se haga a un lado, otros le han instado a permanecer en la carrera, y otros tienen profundas preocupaciones sobre el estado de la campaña del presidente, pero aún no han tomado una posición sobre lo que debería suceder".

"Todos, sin embargo, estamos de acuerdo en que sofocar el debate y cerrar prematuramente cualquier posible cambio en la candidatura demócrata mediante un 'pase de lista virtual' innecesario y sin precedentes en los próximos días es una idea terrible. Podría minar profundamente la moral y la unidad de los demócratas –desde delegados, voluntarios, organizadores de base y donantes hasta votantes de a pie– en el peor momento posible".

Estamos escuchando la negación

En una entrevista telefónica este martes, Huffman dijo que los miembros "cubren todo el espectro de nuestro caucus" y que habría una reacción "bastante grande" si el DNC sigue adelante con los planes.

Huffman señaló que hay una "gran diferencia de entusiasmo" entre Trump y Biden: "No se consigue energía y entusiasmo por la fuerza bruta", refiriéndose a adelantar la votación nominal para nominar oficialmente a Biden.

Huffman dijo que todavía no está pidiendo que Biden sea sustituido, sino que quiere dar más tiempo al presidente para infundir confianza a los demócratas en su campaña. Sería mucho más difícil reemplazar a Biden una vez que sea formalmente el candidato.

"Estamos oyendo una negación y un intento de cerrar el debate", dijo Huffman.

En una reciente rueda de prensa, se preguntó a Biden si los delegados del partido tendrían libertad para votar a un candidato alternativo en la convención nacional si así lo deseaban.

"Ese es el proceso democrático", dijo Biden sobre la capacidad de los delegados para cambiar de opinión, antes de añadir con seguridad: "No va a ocurrir".

-- Haley Talbot y Lauren Fox de CNN han contribuido a este reportaje.