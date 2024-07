El emblemático Mirage de Las Vegas cierra hoy tras 34 años de actividad

Cierran el hotel Mirage en Las Vegas 1:09

(CNN) -- El hotel y casino Mirage de Las Vegas cierra este miércoles tras 34 años de actividad.

El complejo celebrará un acto de despedida y cerrará oficialmente sus puertas esta tarde. Será el broche final a una semana en la que los apostadores tuvieron la oportunidad de ganar parte de un premio en efectivo de US$ 1,6 millones, de acuerdo con la ley del estado de Nevada. El hotel anunció en mayo su cierre.

Después del cierre, el complejo de 3.000 habitaciones se someterá a una renovación de tres años que borrará cualquier rastro del Mirage y su temática tropical. Reabrirá sus puertas en 2027 como Hard Rock Las Vegas, con una altísima torre de 213 metros de altura en forma de guitarra, similar a la del hotel de Florida. El volcán será destruido para construir nuevas habitaciones.

Inaugurado en 1989 por el magnate de los casinos Steve Wynn, el Mirage marcó el comienzo de una era de complejos de lujo en el Strip y fue el primero en tener una atracción en la acera: el volcán. Esto llevó al Bellagio y al Venetian a imitar al Mirage con sus fuentes danzantes y sus canales.

Los arquitectos explicaron a la cadena KSNV-TV, afiliada a CNN, que el diseño tropical creado por Wynn pretendía asemejarse a un oasis en el caótico Strip de Las Vegas.

publicidad

"Antes, en ningún lugar de Las Vegas entrabas y había mesas de dados o un pequeño vestíbulo y luego un casino, pero en esta instalación en particular dijimos 'no, no estás en un casino, estás en este hermoso lugar tropical que te hace sentir bien contigo mismo', y eso es lo que fue durante muchos años", dijo el arquitecto del Mirage, Paul Steelman, a la cadena NBC.

Más allá de su volcán explosivo, es probable que los visitantes conozcan mejor el Mirage por albergar otros espectáculos por excelencia de Las Vegas, como el de los tigres blancos de Siegfried y Roy, y un espectáculo del Cirque du Soleil ambientado con música de The Beatles.

MGM Resorts compró el Mirage a Wynn en el año 2000 y lo vendió en 2022 por más de US$ 1.000 millones a Hard Rock International. Es la segunda vez que Hard Rock estará presente en Las Vegas, ya que la marca fue propietaria anteriormente del ahora Virgin Hotel, en las afueras del Strip.