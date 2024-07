Quién es Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica de México

Estos son los nuevos miembros del gabinete de Sheinbaum 1:47

(CNN Español) -- El escritor Paco Ignacio Taibo II se mantendrá como titular del Fondo de Cultura Económica (FCE), confirmó este miércoles Claudia Sheinbaum, ganadora de la elección presidencial de México, en su cuenta de X.

¿Quién es Paco Ignacio Taibo II?

Francisco Ignacio Taibo Mahojo, conocido como Paco Ignacio Taibo II, es un escritor, periodista y activista que nació en Gijón, España, el 11 de enero de 1949. Llegó a México en 1958. Obtuvo la naturalización del país en 1978, según dijo en una entrevista de 2018 al medio La Jornada. Es hijo del escritor, gastrónomo y monero hispano-mexicano, Paco Ignacio Taibo I y Maricarmen Mahojo Menéndez.

Realizó estudios en las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Fue profesor de la ENAH, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales-Acatlán (ENEP) de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en esta última también fungió como investigador.

En 1986 creó la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, un proyecto para fomentar la lectura y divulgación de la historia de México, y es fundador de la asociación Para Leer en Libertad. De 1998 a 2012 fue coordinador del festival literario de la Semana Negra de Gijón.

Es autor de más de 40 obras de distintos géneros literarios, entre ellos "Pancho Villa. Una biografía narrativa" (2006); "Temporada de zopilotes. Una historia narrativa de la Decena Trágica" (2009); "El Álamo: una historia no apta para Hollywood, México" (2011) y la trilogía "Patria" (2017). También escribió las biografías Pancho Villa, Tony Guiteras y una de las más famosas de Ernesto "Che" Guevara. Algunas de sus obras han destacado entre los libros del año por The New York Times y Le Monde.

Además, se ha desempeañdo como director de cine experimental en películas como "Ardiendo en el sueño" y "La venda en los ojos".

Durante su trayectoria ha recibido diversos premios, entre ellos el premio Grijalbo de Novela 1982, el premio francés 813 a la mejor novela negra extranjera publicada en dicho país, el galardón Francisco Javier Clavijero INAH 1986 y el premio Internacional Dashiell Hamett AIEP en 1989 por la mejor novela policiaca, "La vida misma".

En 2019 fue ratificado como titular del Fondo de Cultura Económica, cargo que ocupa actualmente y en el que permanecerá durante el mandato de Sheinbaum, que inicia este 2024 y concluye en 2030. Gracias a la controvertida "Ley Taibo", que fue aprobada en 2019 y por la que se hicieron reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, Taibo II pudo ocupar dicho cargo, pese a no haber nacido en México.

El Fondo de Cultura Económica (FCE) se define en su página oficial como "una institución editorial del Estado mexicano, que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras".