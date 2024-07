Alcalde de Panamá ofrece a turistas afectados en protestas de Barcelona una semana gratis en su país

Manifestantes en Barcelona mojan a turistas como protesta 0:49

(CNN Español) -- A raíz de las protestas antituristas que tuvieron lugar en Barcelona, España, el alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, ofreció a los viajeros que fueron afectados, y a los que consideró "maltratados" en esas manifestaciones, que conozcan Panamá durante una semana, totalmente gratis.

El alcalde tomó como referencia las protestas del sábado 6 de julio, en las que miles de personas tomaron las calles de Barcelona en contra del turismo de masas, denunciando impacto negativo en el costo y la calidad de vida de la población local. En las protestas, manifestantes rociaron a un pequeño grupo de visitantes con pistolas de agua y les gritaban "turistas, vayan a casa", mientras otros portaban pancartas con lemas como "Barcelona no se vende".

"Cuando vi la noticia de España, yo dije: ‘Esto no puede ser, nos toca aprovechar de lo que ellos no quieren para decirles nosotros sí los queremos’”, contó Mizrachi a CNN, y agregó: "Parece que la basura de unos, es el tesoro de otros, ¿no?". Nosotros queremos resaltar el turismo de Panamá y estamos encantados de tener los problemas que tienen en España. Que tengamos una abundancia y se nos desborde la ciudad de turistas. Eso sería positivo".

En Panamá, Mayer Mizrachi es un conocido "influencer", con casi 200.000 seguidores en la red social X, casi medio millón en TikTok, y más de 700.000 en Instagram. El alcalde utilizó sus redes sociales para difundir un video ofreciendo a los turistas afectados en las protestas un viaje a Panamá totalmente pago, pero desea ubicar a cuatro personas en particular.

"Esas cuatro personas son las que vimos en el video, el video que se hizo viral, que trataban de bloquear el agua, porque evidentemente les cayó. Fueron las personas más maltratadas de las que pudimos ver. Pero cualquiera de las personas que se vio involucrada en esa situación, que no haya salido en el video, también", dijo Mizrachi, al tiempo que invitó a que se contacten con él a través de sus redes sociales, las de la Alcaldía de Panamá o las de la Autoridad de Turismo de Panamá.

publicidad

CNN preguntó al alcalde cómo comprobaran que las personas que los contacten sean realmente turistas afectados, a lo cual respondió que dejaría eso en la conciencia de cada uno si piensa abusar, pero que al final lo que quiere es que vayan turistas a Panamá.

Una alcaldía endeudada

Como parte de su promoción, Mayer Mizrachi dijo a CNN que sin costo alguno, se les ofrecerán a los turistas pasajes, paseos y restaurantes. "Yo como alcalde personalmente iría a recogerlos al aeropuerto y darle la primera bienvenida, incluso recibirlos en la Casa de la Municipalidad, en el Casco Viejo, en el centro histórico", aseguró. Su apuesta es que estos visitantes "se lleven una impresión al resto del mundo, de un país que quizás nunca hubieran conocido alternativamente", añadió.

La idea, según el alcalde, es que visiten el Canal de Panamá, el Casco Antiguo, las playas, y fincas y montañas, como Boquete, pero sin utilizar fondos públicos, teniendo en cuenta que, como nueva autoridad, a principios de julio, dice que heredó una alcaldía con deudas que superan los US$160 millones.

"Lo más bonito de todo esto es que no se está usando un dólar de los dineros públicos, sino como alcalde he hecho el trabajo de ponerme en contacto con las diferentes empresas que participan del turismo, desde aerolíneas, hasta hoteles, hasta alquileres de autos, que nos quieren prestar los choferes con autos. Todos quieren dar su granito de arena para darle un chance a estos turistas para que conozcan nuestro país", detalló Mizrachi a CNN.

Esta semana la Alcaldía de Panamá lanza oficialmente una campaña que busca que la ciudad tenga su marca e identidad como, según el funcionario, las tienen las ciudades de Miami y Nueva York, en Estados Unidos, con sus logos y colores.

Cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá indican que en 2023, más de 2,5 millones de visitantes entraron al país, y casi 1,8 millones lo hicieron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El año pasado los turistas aportaron US$ 5.452 millones, con un tiempo de estadía promedio de ocho días, en que gastaron US$ 2.165 en promedio y unos US$ 271 diarios.