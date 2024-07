El rey Carlos III presenta los planes de Keir Starmer para Reino Unido en la apertura del nuevo Parlamento

Así habló el nuevo primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, tras la victoria laborista 1:55

(CNN) -- Keir Starmer, el nuevo primer ministro del Reino Unido, se presentó a sí mismo como un antídoto para "el encanto del populismo", y reveló planes radicales contra la construcción de viviendas, la delincuencia, la inmigración ilegal y la pérdida de confianza de los ciudadanos durante el primer discurso ceremonial de su Gobierno este miércoles.

El rey Carlos III inauguró formalmente una nueva sesión del Parlamento en la que leyó el programa de Starmer en un grandioso acto que reúne a la pompa real y a la clase política británicas, dos semanas después de que su aplastante victoria electoral pusiera fin a una era de 14 años de gobierno conservador.

El discurso se centró en el lema central de Starmer, la "renovación nacional", e incluyó promesas de nacionalizar los ferrocarriles británicos, afrontar la crisis de vivienda modificando la legislación urbanística para construir casas más asequibles e intensificar los esfuerzos para atajar la inmigración ilegal.

En términos más generales, Starmer arremetió contra los gobiernos conservadores que estaban en el poder desde 2010 y contra la oleada de populismo que se ha extendido por todo el país y Europa, con la intención de reivindicar la posición de centro del país con un impulso público de pragmatismo.

"No más asuntos divisivos. No más trampas", dijo Starmer a los legisladores en la Cámara de los Comunes al iniciarse el debate sobre su programa, en el que insistió que su Gobierno “resolverá los problemas, no los explotará”.

"La lucha por la confianza es la batalla que define nuestra era política", dijo Starmer.

Su agenda de 40 proyectos de ley incluye medidas diseñadas para atraer tanto a las generaciones mayores como a las más jóvenes, ya que Starmer trata de mantener la amplia coalición de votantes que lo llevó a Downing Street a principios de este mes. Sin embargo, su introducción a esa agenda también contenía un esfuerzo por contrarrestar el auge del populismo en el Reino Unido y Europa. "El encanto del populismo puede parecer seductor, pero nos lleva al callejón sin salida de una mayor división y decepción", dijo Starmer.

Aunque el discurso desarrolló parte de la visión orientada al crecimiento que Starmer presentó durante la campaña electoral del verano, no dio muchos detalles sobre otras áreas, como la forma en que el primer ministro reforzaría significativamente la seguridad fronteriza del Reino Unido tras una campaña electoral perturbada por la preocupación pública sobre las travesías en pequeñas embarcaciones hacia el país.

Además, Starmer optó por eludir algunos de los cambios constitucionales y electorales más espinosos que prometió introducir durante la campaña, como el límite de edad de los pares que pueden formar parte de la Cámara de los Lores y la reducción de la edad de voto a 16 años.

Una colisión entre formalidades y política

La apertura oficial del Parlamento es una rara colisión entre formalidades y política, con una serie de florituras y convenciones centenarias que tomó por sorpresa incluso a muchos de los legisladores británicos.

El evento comenzó cuando el rey Carlos III y su esposa, Camila, se dirigieron en carruaje desde el Palacio de Buckingham hasta las Casas del Parlamento, antes de que los diputados fueran convocados por la Vara Negra –una función establecida en el siglo XIII– para asistir a su discurso en la Cámara de los Lores.

Starmer y su rival derrotado, el líder conservador Rishi Sunak, compartieron una cálida conversación antes y después del discurso, sus roles se invirtieron dramáticamente tras las elecciones del 4 de julio en las que los laboristas ganaron de forma aplastante en el Parlamento, aunque con un modesto porcentaje de votos.

Una vez iniciado el discurso, la atención se centró en el primer plan legislativo laborista en década y media. En el centro del mismo figuraba un esfuerzo por construir, tras una década de estancamiento en el crecimiento que vio cómo se echaban por tierra proyectos de vivienda e infraestructura en todo Reino Unido.

Starmer también formalizó planes para renacionalizar la red ferroviaria británica en los próximos años y crear una empresa pública de energías renovables.

Otras partes del discurso continuaron los esfuerzos laboristas por atraer a los votantes tradicionalmente conservadores que perdieron la fe en el partido tory tras un tumultuoso periodo en el gobierno.

En particular, Starmer prometió medidas drásticas contra la inmigración ilegal y las travesías en pequeños botes a través del Canal de la Mancha, un problema que ha asolado a los sucesivos gobiernos conservadores y ha dado lugar a que aumente el apoyo a Reform UK, un bloque populista antimigración que obtuvo más de 4 millones de votos en las elecciones.

En el discurso se prometieron más competencias policiales para investigar el tráfico de personas, incluida la detención y registro en la frontera, y la creación de un nuevo Mando de Seguridad Fronteriza. También prometió resolver el enorme retraso acumulado en materia de asilo del Reino Unido, que en los últimos años se ha acercado a las 100.000 personas y ha obligado al gobierno a alojar a los solicitantes de asilo en hoteles y centros de detención durante meses mientras esperan noticias sobre su solicitud.

En el país, varias instituciones fueron objeto de modernización, la más incómoda de ellas, la misma sala en la que Carlos pronunció su discurso. Según los planes del Gobierno, los pares hereditarios ya no podrán sentarse y votar en la Cámara de los Lores, en un "primer paso de una reforma más amplia" de la cámara.

Por otra parte, un nuevo proyecto de ley sobre igualdad racial obligará a las grandes empresas a informar sobre la retribución por etnia y discapacidad de la misma forma que lo hacen actualmente sobre la retribución por género.

Y se anunció la legislación para la tan esperada prohibición de la terapia de conversión gay y transexual – esfuerzos para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de alguien–, que Theresa May anunció por primera vez en 2018 pero que nunca salió a la luz.

Sunak dice a Starmer que "ahora debe cumplir el cambio"

Starmer reconoció que la opinión pública británica no cree que la política pueda ser una fuerza positiva: la confianza en la política está en mínimos históricos, según los estudios, tras un largo periodo dominado por los escándalos en Westminster.

Sin embargo, su agenda se sustentará en una gran dosis de escepticismo respecto a que los servicios públicos británicos puedan reactivarse sin una inyección de dinero mucho mayor que la que ofrece el Gobierno.

El discurso se centró poco en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), o en su sector de asistencia social, donde la prioridad será la gestión más que una nueva legislación.

Después de que el rey leyera el discurso de Starmer, los diputados se reunieron en los Comunes para debatir la agenda laborista, mientras que el ex primer ministro Rishi Sunak prometió liderar la oposición de forma constructiva mientras se desarrolla una larga contienda para sustituirle como líder conservador.

"El partido de enfrente captó con éxito el deseo de cambio de los ciudadanos, pero ahora deben cumplirlo", dijo Sunak.

Sunak y Starmer compartieron cálidos intercambios este miercoles temprano –que Starmer dijo que se centraron en parte en la selección inglesa de fútbol–, pero el rigor de la política británica volvió y la tensión se coló de nuevo en el hemiciclo cuando el ex primer ministro criticó la anulación de su plan para deportar a Ruanda a algunos solicitantes de asilo y afirmó que los laboristas habían heredado, gracias a su trabajo, una economía en trayectoria ascendente.

Y Sunak instó a Starmer a igualar su compromiso de aumentar el gasto de defensa del Reino Unido hasta el 2,5% de su PIB, al afirmar que "demostrará a los estadounidenses que no esperamos que soporten todas las cargas" dentro de la OTAN.

Estos argumentos se intensificarán en las próximas semanas, cuando los laboristas presenten sus primeros proyectos de ley al Parlamento, empezando por tres medidas prioritarias del discurso a finales de esta semana.