ANÁLISIS | Trump luce triunfante mientras Biden cae en una crisis cada vez más profunda

(CNN) -- Donald Trump logrará su mayor hazaña hasta la fecha mientras Joe Biden se enfrenta a su momento más oscuro.

El expresidente, de 78 años, aceptará este jueves la candidatura republicana, con lo que avanza una de las remontadas más asombrosas de la historia política tras su intento de robar las elecciones de 2020, una condena penal sin precedentes y un intento de asesinato.

El presidente Joe Biden, de 81 años, se ve mientras tanto sacudido por una rebelión demócrata. Las dudas sobre si podrá volver a derrotar a su rival de 2020 han vuelto a surgir en medio de la preocupación de los legisladores por su estado de salud y su capacidad cognitiva, y la desesperación por sus posibilidades de bloquear las posibilidades extremas de un segundo mandato de Trump. Fuentes dijeron a CNN el miércoles que la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo recientemente al presidente que las encuestas muestran que no puede vencer a Trump y que podría aplastar las esperanzas demócratas de ganar la Cámara si se mantiene en la carrera.

La carrera hacia la Casa Blanca, que ha estado aletargada durante meses, entró en una fase álgida en las últimas tres semanas, marcadas por la actuación catastrófica de Biden en el debate y el intento de asesinato de Trump, una sucesión de acontecimientos sin precedentes en medio siglo.

La remontada del 45º presidente solo se materializará plenamente si se convierte en el segundo presidente de un solo mandato que consigue volver a la Casa Blanca en noviembre. Pero su repunte hasta este punto puede ser aún más improbable que su inesperada victoria en las elecciones de 2016. Su regreso a la cúpula del Partido Republicano significa que ahora está claro que Trump no fue simplemente una aberración, sino que se está convirtiendo en una fuerza política histórica que ha transformado por completo a su partido y podría hacer lo mismo con la nación, para bien o para mal, si vuelve a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025.

Los acontecimientos juegan a favor de la estrategia electoral de Trump

En una carrera que Trump ha presentado como un contraste entre fuerza y debilidad, la situación es mejor de lo que el republicano se hubiera podido imaginar a menos de cuatro meses de las elecciones.

Los republicanos ensalzan a un candidato que escapó de la bala de un posible asesino y se levantó, ensangrentado, para alzar el puño con la promesa de "luchar". Biden, en cambio, se retiró el miércoles de la campaña a su casa de Delaware con covid-19.

Trump acaba de organizar una de las demostraciones de dominio más notables en cualquier partido político de la era moderna, exigiendo a sus enemigos vencidos en las primarias que le juren lealtad ante una audiencia televisiva en horario de máxima audiencia en la convención del martes. Mientras tanto, Biden está perdiendo el control de su partido, enfrentándose acaloradamente a legisladores que le advierten que les costará la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, y mientras tanto, grandes figuras del partido —como el representante por California Adam Schiff— dicen públicamente que debería hacerse a un lado.

El mapa electoral refleja las fortunas divergentes de los dos candidatos. Trump lidera la mayoría de las encuestas nacionales y tiene ventaja en los estados más disputados. Y aunque la situación aún no es irrecuperable para Biden, la mayoría de los analistas creen que tiene un camino limitado hacia los 270 votos electorales a través de los estados del "muro azul": Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Su campaña insiste en que no se ha rendido en ningún otro sitio.

Las elecciones presidenciales se ganan con los votos de millones de estadounidenses en otoño, no con instantáneas de la suerte relativa de las campañas en julio. Y el aparente impulso de Trump puede haber sido inflado por una convención que está mostrando un partido al que ha despojado de todas las voces disidentes en una purga política de ocho años. El expresidente sigue siendo profundamente impopular a nivel nacional y millones de estadounidenses desdeñan su culto a la personalidad, su historial de retórica racialmente incendiaria y sus instintos autoritarios. Pero esa es una de las razones por las que su campaña se muestra tensa con Biden con la esperanza de que siga en la carrera.

La creciente amenaza a la campaña de Biden no viene de los expertos, sino del interior de su partido, de legisladores y donantes que temen una victoria aplastante del Partido Republicano en noviembre.

Mientras el Partido Demócrata amenaza con desgarrarse, el Partido Republicano de Trump ha mostrado una disciplina y una unidad poco comunes, apuntaladas por la creciente convicción de los delegados aquí en Milwaukee de que el expresidente se dirige de nuevo a la Casa Blanca.

Después de que Trump se librara del intento de asesinato en Pensilvania, su campaña aprovechó las secuelas para remodelar su imagen. También ha retratado sus cuatro años en el poder como un idilio de paz y prosperidad. Su equipo trata de disipar los recuerdos del caos, la amargura y los atentados contra el orden constitucional que caracterizaron su presidencia, que culminó con su intento de destruir la democracia para mantenerse en el poder y el motín de sus partidarios en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, que desembocó en su segundo juicio político.

El Partido Republicano está pintando un panorama de una nación en quiebra, acosada por la delincuencia y una invasión de inmigrantes indocumentados, y una lacra económica irrespetada en el mundo. La imagen es muy subjetivo. Los estadounidenses siguen sufriendo por los altos precios, pero la inflación no es tan alta como antes, las cifras de delincuencia están bajando y el desempleo se ha situado cerca de mínimos históricos. La economía está superando a la de otros países desarrollados y Trump frustró un intento de aliviar la crisis migratoria al paralizar un proyecto de ley bipartidista que podría haber abordado la cuestión de la frontera. Y en lo que tal vez sea la maniobra más atrevida, el partido liderado por un hombre que constantemente hace reverencias al presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Biden –quien revitalizó la OTAN y se enfrentó a la ofensiva del Kremlin contra Ucrania– de ser débil ante Rusia.

La creación de imaginería fue llevada a nuevos niveles por el nuevo candidato a vicepresidente de Trump, J. D. Vance, en su discurso ante la convención del Partido Republicano el miércoles por la noche. El senador republicano de Ohio tejió una parábola de redención nacional a partir de las horribles escenas de Pensilvania, cuando Trump cayó al suelo y resurgió herido pero indemne.

"Vayan y vean el video de un aspirante a asesino a un cuarto de pulgada de quitarle la vida", dijo Vance a una multitud de delegados hechizados. "Piensen en las mentiras que les han contado sobre Donald Trump. Y luego miren la foto en la que aparece desafiante, con el puño en alto. Cuando Donald J. Trump se puso en pie en aquel campo de Pensilvania, todo Estados Unidos se puso en pie con él".

"Donald Trump representa la última esperanza de Estados Unidos para restaurar lo que –si se pierde– puede que nunca se vuelva a encontrar", puntualizó Vance.

El control de Biden sobre la designación de la candidatura demócrata parece debilitarse

Mientras Trump se acomodaba para disfrutar del debut nacional de su nuevo protegido, la revuelta destinada a expulsar a Biden de la carrera volvió a irrumpir con fuerza, a pesar de los focos puestos en la convención republicana de Milwaukee.

Schiff se convirtió en el demócrata de más alto perfil en pedir públicamente al presidente que "pase la antorcha". El demócrata de California dijo en un comunicado que, con su salida, Biden podría "asegurar su legado de liderazgo permitiéndonos derrotar a Donald Trump en las próximas elecciones". La intervención fue vista como especialmente significativa ya que Schiff, quien se postula al Senado, es muy cercano a Pelosi, la máxima figura del poder demócrata que muchos en su partido esperan que sea capaz de gestionar con delicadeza una transición hacia otro candidato presidencial. Pero Biden se defendió en su llamada con Pelosi, diciéndole que ha visto encuestas que indican que aún puede ganar, informó el miércoles CNN.

Los signos de disconformidad hacia Biden crecieron a medida que surgían detalles de un enfrentamiento temperamental con los legisladores durante el fin de semana. Dos fuentes describieron a Dana Bash, de CNN, el notable encuentro, que incluyó un intercambio con el representante Jason Crow, un veterano de la guerra de Iraq que dijo al presidente que los votantes no están viendo las elecciones como las ve el presidente. En un momento dado, Biden le dijo al demócrata de Colorado: "No quiero oír esa basura", y dijo que aunque sabe que Crow es un veterano de la Estrella de Bronce, como su hijo Beau, "no reconstruyó la OTAN".

Otra legisladora demócrata, la representante de Pensilvania Chrissy Houlahan, le dijo a Biden que estaba perdiendo terreno en su estado. El presidente dijo a Houlahan que su equipo le conseguiría temas de conversación sobre todas las cosas que ha hecho por Pensilvania y le recordó que se casó con una "chica de Filadelfia".

Por la tarde, había nuevos indicios de que el esfuerzo de reelección de Biden se hundía de nuevo en territorio crítico. ABC News informó que, en una reunión en la casa de Biden en la playa el sábado, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, compartió las preocupaciones de su bancada sobre la campaña de Biden. El portavoz del líder dijo en un comunicado que el informe era "especulación ociosa". El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también estuvo en la reunión. Pero el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo: "El presidente dijo a ambos líderes que es el candidato del partido, que planea ganar y que espera trabajar con ambos para aprobar su agenda de los 100 días para ayudar a las familias trabajadoras".

Biden ha rechazado públicamente cualquier sugerencia de que debería hacerse a un lado, a pesar de la abrumadora preocupación pública de que no sería capaz de cumplir plenamente un segundo mandato que terminaría cuando tenga 86 años. Insiste en que es el candidato más fuerte para enfrentarse a Trump en noviembre. Pero las dudas sobre su vulnerable posición política aumentaron el miércoles con la publicación de una encuesta de AP-NORC que muestra que una mayoría del 65% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata opinan que Biden "debería retirarse y permitir que su partido elija a otro candidato".

Mientras llegaban las malas noticias para el presidente, un alto asesor demócrata dijo a Jeff Zeleny, de CNN, que Biden se estaba mostrando más "receptivo" en privado y no tan desafiante como en público, a medida que continuaban las conversaciones con los demócratas del Capitolio.

"Pasó de decir 'Kamala no puede ganar' a '¿Crees que Kamala puede ganar?'", dijo el asesor, refiriéndose a la vicepresidenta Kamala Harris. "Todavía no está claro dónde va a parar esto, pero parece que está escuchand"», dijo la fuente.

Las especulaciones más recientes sobre el futuro de Biden representan un giro cruel para un presidente que pasó toda una vida persiguiendo el cargo más alto, que desafió las expectativas al revivir una moribunda campaña de primarias para triunfar sobre Trump en 2020 y que ha soportado toda una vida de tragedias personales. Pero la erosión de la posición del presidente en los últimos 21 días se precipitó por su desastrosa actuación en un debate en el que se mostró frágil y a veces confuso de una manera que validó las preocupaciones de muchos votantes.

La situación es especialmente agónica para el presidente, ya que ve su campaña en términos existenciales y como una batalla para salvar el alma de Estados Unidos de lo que considera una amenaza mortal de Trump para la democracia. El expresidente pasó cuatro años poniendo a prueba el Estado de derecho y los límites del poder ejecutivo en el cargo y promete llevar a cabo una campaña de retribución personal si es reelegido.

Y el hecho de que el Partido Republicano esté coronando a un delincuente convicto –que fue declarado culpable en su caso de pagos por silencio en Nueva York, que perdió un juicio por fraude civil y que fue declarado responsable de agresión sexual– se ha perdido prácticamente en la avalancha de atención que Trump ha logrado tras el atroz atentado contra su vida del sábado.