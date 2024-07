Figuras de los medios de derecha culpan a las mujeres del Servicio Secreto por el fallo de seguridad en atentado contra Trump

Estas son las nuevas medidas para proteger a Trump 4:19

(CNN) -- En los días posteriores al intento de magnicidio del expresidente Donald Trump, el Servicio Secreto, encargado de proteger el mitin de Pensilvania, se ha enfrentado al escrutinio por la extraordinaria falla de seguridad que condujo al peor fracaso de la agencia en décadas.

Pero una narrativa se afianzó rápidamente en sectores del ecosistema mediático de derecha: el fracaso en materia de seguridad fue el resultado de iniciativas de diversidad en la fuerza laboral y de mujeres que trabajan como agentes del Servicio Secreto.

Aunque la falla de seguridad ocurrió fuera del perímetro estricto del evento, en un edificio poco seguro a unos 150 metros del escenario, destacadas figuras de derecha lanzaron ataques misóginos y culparon a las agentes mujeres ubicadas cerca de Trump, así como a la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, la segunda mujer en ocupar el cargo más alto y defensora de que las mujeres se unan a la fuerza.

Segundos después de que se escucharan los disparos el sábado, agentes masculinos y femeninos que se encontraban en el escenario junto a Trump entraron en acción para proteger al expresidente con sus propios cuerpos. Pero en una serie de publicaciones en las redes sociales y apariciones en televisión, los expertos de los medios de comunicación de derechas criticaron la respuesta de las agentes femeninas y alegaron que carecían de la experiencia, el tamaño y la capacidad para manejar la situación.

Los videos editados que obtuvieron millones de vistas en redes sociales como supuesta evidencia de la incompetencia femenina mostraban a una agente del Servicio Secreto que aparentemente luchaba por enfundar su arma en medio de la escena caótica mientras un grupo de agentes escoltaba a Trump hasta su caravana.

Los grupos que representan a las mujeres en la aplicación del orden público alertan y dicen que tales ataques son peligrosos y engañosos.

Matt Walsh, una personalidad mediática de extrema derecha, escribió una serie de publicaciones en la plataforma X en las que ataca la noción de que las mujeres trabajen como agentes del Servicio Secreto.

“No debería haber ninguna mujer en el Servicio Secreto. Se supone que son los mejores, y ninguno de los mejores en este trabajo es mujer”, escribió.

Walsh, quien ha defendido los roles de género tradicionales, afirmó sin pruebas que si se contrata a una mujer en el Servicio Secreto, “eso definitivamente significa que se dejó de lado a un hombre más calificado”.

Pero aquellos con experiencia en la aplicación del orden público señalan que las agentes femeninas del equipo de Trump actuaron rápidamente junto con sus colegas masculinos.

“Una agente femenina se unió a la falange para proteger a Trump de cualquier posible ronda adicional de disparos, mientras que otra agente femenina con su arma desenfundada proporcionó seguridad en la retaguardia”, dijo Josh Campbell, ex agente especial supervisor del FBI y corresponsal de seguridad de CNN.

“También había agentes femeninas entre quienes custodiaban el todoterreno blindado de Trump mientras se preparaba para abandonar la escena”, dijo Campbell.

Los expertos en aplicación del orden público afirman que, por lo general, no hay prisa por enfundar un arma, ya que hacerlo implica, inherentemente, que no se necesita un arma de fuego para hacer frente a una amenaza potencial. El proceso de enfundado también es un momento en el que los agentes vestidos de civil, en particular, deben tener cuidado de asegurarse de que el gatillo no se enganche en una prenda de ropa suelta.

Barbara Riggs, exsubdirectora del Servicio Secreto, calificó las críticas dirigidas a las agentes femeninas de “absurdas”, “locas” y “simplemente escandalosas”.

Los agentes en el escenario actuaron de acuerdo a su entrenamiento, le dijo Riggs a CNN, se comunicaron entre sí para resolver a dónde escoltaban a Trump a pesar de una escena caótica.

“Deberían ser elogiadas, no vilipendiadas”, dijo.

Los medios de comunicación de derecha han criticado las iniciativas de diversidad durante años, y convirtieron la expresión “DEI” o “Diversidad, Equidad e Inclusión” en un insulto en el ecosistema mediático de derecha, ya que dice falsamente que se redujeron los estándares para llevar a cabo prácticas de contratación diversas. Todo, desde el colapso del puente de Baltimore hasta los problemas de seguridad en los aviones de pasajeros, se le atribuyeron a la creciente diversidad en la fuerza laboral.

Las mujeres forman parte del Servicio Secreto desde 1971. Todos los agentes, hombres o mujeres, deben cumplir los mismos estándares para unirse a la fuerza, aunque las candidatas tienen diferentes requisitos de aptitud física.

Por naturaleza, los equipos de seguridad están al tanto de los detalles más personales e íntimos de la vida de un protegido (incluidas las mujeres vigiladas) y la presencia de mujeres en los equipos del Servicio Secreto ha sido un elemento básico durante décadas.

En los momentos posteriores al tiroteo, el audio captado por el micrófono de Trump mostró a los agentes que se cubrían con Trump detrás de un atril que permaneció en el lugar hasta que quedó claro que el atacante había caído. Pero algunos personajes de derecha criticaron a las agentes femeninas por ser físicamente incapaces de cubrir el cuerpo de Trump mientras levantaba el puño, en señal de resistencia, para sus partidarios.

“Tener a una persona pequeña como tapadera para un hombre grande es como usar un Speedo de tamaño pequeño en la playa: no cubre”, escribió en la plataforma el propietario de X, Elon Musk, quien luego apoyó a Trump y dedicó millones a su campaña de reelección. “Puede ser un hombre o una mujer, para ser claros, sólo necesita ser lo suficientemente grande para hacer el trabajo”.

Pero incluso Musk, que viaja con seguridad personal, ha sido visto a menudo con guardias masculinos notablemente más bajos que él.

En Fox News, la presentadora Laura Ingraham dijo que, si bien apoya a las mujeres, “cuando se trata de proteger el cuerpo de alguien que mide 1,90 m (…) no puedes hacerlo si mides 1,65 m. No puedes hacerlo”.

Riggs, quien se retiró del Servicio Secreto en 2006, dijo que la idea de que los agentes deben ser más grandes que sus protegidos es "absurda", y señaló que a lo largo de la historia del Servicio Secreto ha habido agentes masculinos de diferentes alturas, lo que nunca fue un problema.

Pero las fallas de seguridad en el mitin de Trump se originaron en un edificio fuera del perímetro que estaba siendo asegurado por la Policía local, donde el atacante logró llegar al techo y tener una línea de visión clara hacia Trump. La amenaza para Trump no estaba a pocos metros frente a él, donde se encontraban las agentes femeninas que fueron más escrutadas. Y la mayoría de los agentes que estaban con Trump ese día eran hombres.

Una voz notable de la derecha defendió a las agentes femeninas que protegieron a Trump en el mitin.

Eric Trump, hijo del expresidente, le dijo a Jake Tapper de CNN el martes que “la gente en ese escenario lo ama. Recibirían una bala por él”.

“Una de las mujeres que estaban en el escenario estuvo conmigo durante tres años. Sé todo sobre ella. Ella recibiría una bala por mí. Ella recibiría una bala por él. Es tan valiente como cualquiera”, agregó. “Al igual que todos los demás que estaban a su alrededor, el jefe de su equipo estaba en ese escenario. Créanme, lo último que querían era que eso sucediera e hicieron todo lo correcto”.

Sin embargo, otras figuras de derecha culparon a las iniciativas de "DEI" por la incompetencia en la agencia federal dirigida por Cheatle, la segunda mujer en dirigir el Servicio Secreto. Cheatle, quien ha servido en el Servicio Secreto durante más de 25 años y fue parte del equipo de seguridad del entonces vicepresidente Joe Biden, anteriormente dirigió la seguridad global de PepsiCo. En una entrevista con CBS News el año pasado, dijo que la agencia había buscado aumentar el número de mujeres en la fuerza.

"Mientras ocupo esta silla, soy muy consciente de que debemos atraer candidatos diversos y asegurarnos de que estamos desarrollando y brindando oportunidades a todos en nuestra fuerza laboral, y particularmente a las mujeres", dijo Cheatle.

Las figuras de derecha también atacaron el trabajo anterior de Cheatle como jefa de seguridad en PepsiCo, una de las compañías de alimentos y bebidas más grandes del mundo.

El representante republicano de Tennessee Tim Burchett, quien ha atacado a la vicepresidenta Kamala Harris como una contratación “DEI” en una “Casa Blanca que cumple con los requisitos”, escribió en X: “No puedo imaginar que una contratación DEI de @pepsi sea una mala elección como jefe del Servicio Secreto. #sarcasmo”.

En el canal de cable de extrema derecha One America News, el presentador Dan Ball afirmó que Cheatle “ha estado demasiado preocupada por asegurarse de que todos los agentes usen los pronombres adecuados” en lugar de garantizar la seguridad del expresidente.

El senador republicano Ron Johnson, que forma parte del Comité de Seguridad Nacional del Senado, le dijo al Washington Post este miércoles que cree que Cheatle “estaba mucho más preocupada por la DEI que por proteger, por ejemplo, al presidente Trump”.

Riggs dijo que Cheatle “no consiguió ese trabajo como un obsequio, sino porque tiene experiencia y ha tenido éxito”. También defendió los esfuerzos de reclutamiento, y señaló que una mayor diversidad aporta “diferentes perspectivas y experiencias” que pueden ayudar a ver una situación de una manera diferente, con habilidades, conocimientos y capacidades únicos.

En una entrevista con Whitney Wild de CNN el martes, Cheatle dijo: "Lo que ocurrió es un incidente terrible y nunca debería ocurrir".

“Y obviamente nos aseguraremos de que, en el futuro, aprovechemos todas las lecciones que surjan de esto y hagamos los ajustes necesarios”, agregó.

Las asociaciones que representan a las mujeres en el orden público reaccionaron con decepción y alarma ante los ataques infundados contra las agentes femeninas.

“Las declaraciones que culpan de este tiroteo a los esfuerzos por promover la equidad de género son, en el mejor de los casos, engañosas y, en el peor, profundamente peligrosas”, dijo en un comunicado un grupo de asociaciones, entre ellas Mujeres en las Fuerzas del Orden Federal, la Asociación Internacional de Mujeres Policías y la Asociación Nacional de Mujeres Ejecutivas de las Fuerzas del Orden.

Las investigaciones, dijeron, demostraron que los esfuerzos para ampliar el grupo de solicitantes calificados para puestos de aplicación de la ley “nos hacen a todos tener más seguridad y dicen que no abogan por la contratación únicamente en función del género o por reducir los estándares de ninguna manera”.

“Debemos rechazar todos los intentos de mala fe de ganar puntos políticos a costa de nuestra seguridad. Este es el intento más reciente por sembrar división y culpabilizar a la gente atacando las iniciativas de diversidad por todo, desde catástrofes de seguridad aérea hasta derrumbes de puentes y quiebras bancarias”, dijeron los grupos.