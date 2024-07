Seis diputados de La Libertad Avanza visitaron en la cárcel a represores de la última dictadura militar argentina

Vista de la entrada al antiguo centro clandestino de detención de la Escuela Naval (ESMA) que funcionó durante la dictadura argentina (1976-1983), el 12 de septiembre de 2023, en Buenos Aires, Argentina. Crédito: LUIS ROBAYO/AFP vía Getty Images

(CNN Español) -- Un grupo de diputados del partido de gobierno visitó a varios represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura de Argentina en el penal de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci sostuvieron reuniones con militares convictos, entre ellos Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, le dijo a CNN una fuente del Servicio Penitenciario.

Entre los delitos por los que está condenado Astiz figuran el secuestro y la desaparición de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y sus compañeras María Bianco y Esther de Careaga, el periodista y escritor Rodolfo Walsh y las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon.

CNN se comunicó con los diputados involucrados. Dos de ellos confirmaron esta visita aunque no explicaron los detalles, y el resto no respondió a la consulta. Sin embargo, frente a la consulta de los motivos de esta reunión, no dieron más detalles.

CNN contactó al espacio de La Libertad Avanza en Diputados para obtener su versión de los hechos. Allí aseguraron que el resto del bloque no sabía de la visita y que se trató de un grupo minoritario.

Distintos organismos de derechos humanos y partidos políticos argentinos repudiaron esta actividad. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) exigió medidas contra los diputados de La Libertad Avanza: “El repudio social debe tener su respuesta en el Congreso. Estas acciones de diputados/as son contrarias a los consensos de nuestra democracia”, publicaron en X.

Por su parte, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, apuntó contra el oficialismo y publicó en redes sociales: “El gobierno no oculta su simpatía por los genocidas, y además de las conocidas visitas a varios de ellos en la cárcel, ahora buscan favorecer con el beneficio de la prisión domiciliaria a un asesino condenado a perpetua. El Olvido y el Silencio nunca fueron una opción, vamos a seguir defendiendo la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Desde la opositora Unión Cívica Radical también llegaron críticas. “La Unión Cívica Radical repudia la visita que realizaron diputados de La Libertad Avanza a un grupo de represores condenados por hechos aberrantes y que están detenidos en una Unidad del Servicio Penitenciario Nacional. Deberían tener conciencia que visitar a genocidas y la charla amena con quienes violentaron los derechos más básicos de la ciudadanía es una afrenta a víctimas, familiares y a todo el pueblo argentino que decidió hace 40 años vivir en democracia y al amparo de la Constitución”, publicaron en X.

En el mismo sentido se expresó el presidente de Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro. “Repudio la visita de diputados nacionales a Alfredo Astiz y a otros detenidos por causas de lesa humanidad, que cometieron hechos aberrantes que no prescriben frente a la ley ni frente a la memoria de los argentinos. Obrar en defensa de su impunidad o cualquier otro artilugio para burlar las condenas exige que la Cámara de Diputados les llame la atención a sus actos, ya que han prestado juramento y deben obrar/observar una conducta en todo de conformidad a lo que prescribe nuestra Constitución, sus leyes y el orden institucional y democrático que ella preserva”, publicó en su cuenta de X.

Con información de Nacho Girón