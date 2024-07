ANÁLISIS | Un grupo de multimillonarios tecnológicos se están inclinando por Trump, pero no porque compartan el extremismo cristiano de derecha

Lina Khan, presidenta de la FTC, ha liderado una agresiva campaña antimonopolio, dirigida específicamente a las grandes empresas tecnológicas. (Kevin Dietsch/Getty Images)

(CNN) -- El área de la Bahía de San Francisco ha sido durante mucho tiempo, y sigue siendo, un bastión hippie-dippie de demócratas que votaron abrumadoramente por Hillary Clinton en 2016 y por Joe Biden en 2020. Pero hay una pequeña y poderosa secta de multimillonarios de Silicon Valley que están abriendo un camino para posibles simpatizantes de Trump y curiosos de MAGA (siglas para el slogan del republicano "Volver a hacer grande a EE.UU.") en el mundo tecnológico.

Elon Musk respaldó explícitamente a Trump durante el fin de semana y, según The Wall Street Journal, firmó una promesa de donación de nueve cifras a un nuevo comité de acción política pro-Trump llamado America PAC. David Sacks, el inversionista multimillonario en tecnología, fue coanfitrión de una recaudación de fondos el mes pasado en su casa de San Francisco y habló en la Convención Nacional Republicana el lunes. Otros contribuyentes a America PAC incluyen a los gemelos Winklevoss, Doug Leone de Sequoia Capital y el cofundador de Palantir, Joe Lonsdale, según documentos de la Comisión Federal Electoral.

En las últimas elecciones, los pocos partidarios de Trump que existían en Silicon Valley mantuvieron su apoyo fuera del radar. Todavía son una minoría, pero ya no se esconden y sus billeteras están abiertas.

Entonces, ¿qué les pasa a estos tipos?

Lo más probable es que no sea un fervor repentino por el extremismo cristiano de extrema derecha o una predilección por las gorras de béisbol rojas. En cambio, están observando el resultado final.

Los dos mayores puntos débiles para la gente del sector tecnológico han sido el historial de la administración Biden en materia de aplicación de las leyes antimonopolio y su actitud hacia las criptomonedas, me dijo Adam Kovacevich, director ejecutivo de la Cámara del Progreso, un grupo de políticas tecnológicas de centro izquierda.

"No creo que tenga mucho que ver con Trump per se", dijo. "Creo que probablemente seguirían apoyando a Biden si sintieran que se estaba cuidando y prestando atención a la economía de la innovación".

En otras palabras: no es que los multimillonarios amen a Trump, es que realmente no les agrada Lina Khan, la principal defensora antimonopolio del presidente Joe Biden; o Gary Gensler, el policía de Wall Street que no ha ocultado su hostilidad hacia los activos digitales.

Dos de los capitalistas de riesgo más famosos de Silicon Valley, Marc Andreessen y Ben Horowitz, se han comprometido a donar a America PAC, según varios medios de comunicación.

La pareja tampoco ha ocultado exactamente su frustración con la administración Biden.

"El gobierno estadounidense es ahora mucho más hostil a las nuevas empresas de lo que solía ser", escribieron en una publicación reciente en un blog, que citaba a las agencias reguladoras que utilizan "investigaciones de fuerza bruta, procesamientos, intimidación y amenazas para obstaculizar nuevas industrias". También lamentaron el impuesto propuesto por la administración Biden sobre las ganancias de capital no realizadas, que, según dijeron, "mataría por completo" a las nuevas empresas y a la industria del capital de riesgo.

Una persona familiarizada con sus planes le dijo a The Financial Times que su inclinación hacia Trump se debió a que "hay mucho en juego en el sector de las criptomonedas" y el crecimiento de la inteligencia artificial. "No significa que apoyo a las opiniones (de Trump) sobre la inmigración", dijo la persona al periódico.

Históricamente, Trump no ha mostrado mucho amor por los creadores de tecnología, a cuyas empresas de redes sociales acusó durante mucho tiempo de tener prejuicios anticonservadores, especialmente después de que varios de ellos suspendieron sus cuentas en respuesta al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Pero la reciente afluencia de dinero tecnológico —facilitada en parte por su elección de vicepresidente, un capitalista de riesgo de 39 años— parece haber suavizado algunas de las opiniones luditas de Trump.

En 2021, llamó a bitcoin una "estafa contra el dólar". Sin embargo, últimamente se está posicionando como el candidato amigable con las criptomonedas. Si bien su campaña no ha presentado propuestas de políticas específicas en torno a los activos digitales, comenzó a aceptar donaciones de criptomonedas esta primavera y está previsto que Trump hable en una conferencia nacional sobre bitcoin la próxima semana.

Mientras tanto, la administración Biden está trabajando para mejorar los lazos con los líderes de la industria que dicen haber sido bloqueados por la SEC y Gensler, considerado como el Voldemort de la comunidad criptográfica.

Sin duda, muchos dólares de las grandes empresas tecnológicas todavía fluyen hacia Biden y los demócratas con votos negativos provenientes de donantes del mundo tecnológico, incluido el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman, y el cofundador de Google, Eric Schmidt. Pero los avances de Trump en Silicon Valley se produjeron justo cuando algunos de los principales donantes demócratas hicieron una pausa en medio de las conversaciones sobre reemplazar al presidente en las elecciones.

Y, como señala Kovacevich, sólo porque hay algunos nombres importantes que se vuelven hacia Trump, estos "no hablan por todos".

"De hecho, la mayoría de los directores ejecutivos de las grandes empresas no están muy involucrados en la política partidista", dice Kovacevich. "Tendrán que trabajar con quien gane las elecciones".