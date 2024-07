El primer ministro de Japón se disculpa con las personas esterilizadas a la fuerza bajo la la antigua ley de eugenesia

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reúne con los demandantes de un juicio por esterilización forzosa, que entregaron una carta de demandas en su oficina de Tokio el 17 de julio de 2024. (JIJI Press/AFP/Getty Images)

(CNN) -- El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se disculpó formalmente con un grupo de demandantes que fueron esterilizados por la fuerza bajo la antigua ley de eugenesia del país, que duró décadas.

La Ley de Protección Eugenésica, vigente entre 1948 y 1996, permitía a las autoridades esterilizar por la fuerza a personas con discapacidad, incluidas aquellas con trastornos mentales, enfermedades hereditarias o deformidades físicas y lepra. También permitía abortos forzados si alguno de los padres tenía esas condiciones.

Al menos 25.000 personas fueron esterilizadas conforme a la ley, dijo Kishida en una reunión en su residencia oficial de unos 130 supervivientes, muchos de ellos ahora ancianos y en sillas de ruedas, informó el miércoles la emisora ​​pública NHK.

"Decidí reunirme con ustedes hoy para expresarles personalmente mi remordimiento y mis disculpas por el tremendo sufrimiento físico y mental que muchas personas han soportado debido a la antigua Ley de Protección Eugenésica", dijo Kishida.

La ley era inconstitucional y había violado los derechos humanos y la dignidad de las personas, dijo el primer ministro, añadiendo que había ordenado a las autoridades que prepararan un nuevo plan de compensación para los supervivientes, sin compartir los detalles.

Los demandantes y sus partidarios han argumentado que una oferta anterior de compensación del gobierno de 3,2 millones de yenes (unos US$ 20.000) era demasiado baja. Obtuvieron una victoria significativa a principios de este mes, cuando la Corte Suprema de Japón ordenó al gobierno pagar 16,5 millones de yenes (alrededor de US$ 105.000) en daños a cada uno de los demandantes y 2,2 millones de yenes (US$ 14.000) a sus cónyuges.

Un demandante, Kikuo Kojima, describió que lo llevaron al hospital cuando tenía 19 años, donde dijo que "le dieron el apodo de 'esquizofrénico' y lo obligaron a someterse a una cirugía eugenésica".

"Nunca lo olvidaré", dijo, según NHK.

Otros demandantes dijeron que estuvieron postrados en cama durante años después de sus operaciones, enfrentaron toda una vida de discriminación, no pudieron trabajar debido al costo físico y mental, y desearon que sus cuerpos pudieran regresar a su estado "original", informó NHK.

Ley de eugenesia

Japón experimentó un breve repunte en los nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial, lo que alarmó a las autoridades mientras luchaban por hacer frente a una grave escasez de alimentos en todo el país y una economía devastada por la guerra, según académicos y asociaciones médicas japonesas.

El Gobierno se apresuró a implementar medidas de control demográfico, incluida una campaña nacional para promover la anticoncepción, y la Ley de Protección Eugenésica, que “hizo que los abortos y las esterilizaciones estuvieran disponibles”, y fue descrita como “política gubernamental en el campo de la población” en un informe de 1972 del Instituto de Problemas de Población, administrado por el Gobierno.

La legislación tenía como objetivo “prevenir el aumento de la descendencia inferior desde el punto de vista eugenésico y proteger la vida y la salud de la madre”, según una copia de la ley, que enumeraba “deseo sexual anormal notable” e “inclinación clínica notable” entre las condiciones señaladas como objetivos.

Además de una disculpa oficial, los demandantes también exigieron una ley de compensación que beneficiaría a todos los sobrevivientes, incluso a aquellos que no han presentado demandas.

También instaron a las autoridades a concluir rápidamente los casos legales relacionados en curso, enfatizando que la mayoría de los demandantes estaban llegando al final de sus vidas, informó NHK.

"Escuché las disculpas del primer ministro a las víctimas, pero creo que podríamos haberlas escuchado antes", dijo Koji Niisato, abogado de los demandantes, según NHK. “Hoy espero que escuchen las condiciones reales de las víctimas, sus voces reales, y hagan todo lo posible para lograr una resolución completa para ellas”.

Algunos demandantes también dijeron que no estaban completamente satisfechos con las disculpas del Gobierno y el fallo de la Corte Suprema.

"Ha sido muy duro durante mucho tiempo, e incluso después de escuchar el veredicto, no puedo tranquilizarme", dijo un demandante, según NHK.