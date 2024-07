La princesa de Dubai anuncia su divorcio en su cuenta de Instagram: "Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti"

Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum comparte una foto en Instagram. (De Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum/Instagram)

(CNN) -- La hija del gobernante de Dubai aparentemente anunció su divorcio en las redes sociales, en lo que sería un movimiento poco común para una princesa en Emiratos Árabes Unidos.

La cuenta de Instagram de Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunció su intención de dejar a su marido, un compañero de la realeza.

"Por la presente declaro nuestro divorcio", publicó el miércoles la cuenta de Sheikha Mahra, de 30 años, en Instagram. "Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuidate. Tu exesposa".

La princesa parecía estar invocando la controvertida práctica del triple divorcio que se utiliza en algunos países musulmanes, donde un hombre se divorcia instantáneamente de su esposa declarándolo tres veces. El método está prohibido en algunos países y las mujeres no suelen invocarlo contra sus maridos.

Mahra se casó el año pasado con el jeque Mana Bin Mohammed Al Maktoum, también miembro de la familia gobernante de Dubai, en una ceremonia glamorosa que apareció en revistas como Harper's Bazaar Arabia y Grazia. Tuvieron una hija poco después. Las fotos en las que aparecía junto a su marido han sido eliminadas de su cuenta. Tampoco hay fotos de ella en la cuenta de Instagram de Sheikh Mana.

La princesa tiene una presencia visible para el público y en las redes sociales; a menudo asiste a eventos de alfombra roja en Dubai y adorna la portada de revistas regionales, una práctica inusual para las mujeres de la realeza. Tiene casi medio millón de seguidores en Instagram, donde publica sobre sus pasatiempos, su amor por los caballos, su labor benéfica y también selfies. Su madre es Zoe Grigorakos, de nacionalidad griega, según medios locales.

Algunos usuarios de Instagram especularon sobre si su cuenta podría haber sido pirateada. Sin embargo, tanto la publicación como la cuenta siguen activas más de un día desde que apareciera la publicación.

CNN contactó a la Oficina de Medios del gobierno de Dubai para solicitarle comentarios, la cual remitió a CNN a la oficina de medios de Sheikha Mahra. CNN no ha podido comunicarse con la oficina de medios de Mahra.

Ni el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ni el marido de Mahra, Sheikh Mana, han comentado públicamente la publicación de Instagram. CNN también se comunicó con Sheikh Mana para que hiciera comentarios.

Hamzeh Noami de CNN en Dubai contribuyó a este informe.