¿Quiénes son los ministros del Gobierno de Claudia Sheinbaum en México? Este es su gabinete

(CNN Español) -- La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está conformando su gabinete para su mandato 2024-2030. Ya ha anunciado varios nombres de los miembros del Ejecutivo.

Estos son los miembros del gabinete confirmados hasta el momento:

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera en Ciudad de México, Rodríguez fungió como secretaria de Desarrollo Social y Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. También fue directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

Cuando Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez fue secretaria de Gobierno e integrante del Gabinete de Seguridad de la capital.

Luego se integró al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como coordinadora General de Puertos y Marina Mercante en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y es la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Marcelo Luis Ebrard Casaubón nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y cuenta con una especialidad en administración pública en la École Nationale d'administration París.

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del Distrito Federal, Ebrard fue secretario de Seguridad Pública, y secretario de Desarrollo Social.

En 2006 fue elegido jefe de Gobierno de la capital.

En 2012, Ebrard quiso contender por la presidencia, pero la encuesta realizada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no le favoreció, así que apoyó a López Obrador como candidato, quien a su vez perdió la contienda presidencial contra el abanderado del PRI, Enrique Peña Nieto.

Durante la presidencia de López Obrador fue secretario de Relaciones Exteriores.

En 2023 nuevamente buscó ser el candidato presidencial, ahora en Morena. Pero la encuesta hecha por el partido para definir la contienda interna no lo favoreció, eligiendo a Claudia Sheinbaum como candidata. Aunque no le gustó el resultado, terminó por aceptarlo y sumarse al equipo de campaña de Sheinbaum como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior.

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente Ramírez nació en la Ciudad de México en 1951, es médico y académico. Se graduó en la UNAM y obtuvo una maestría en Ciencias en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. Es reconocido por su trabajo en psiquiatría.

Es el actual coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum.

De la Fuente ocupó roles clave en la UNAM, incluyendo la dirección de la Facultad de Medicina. También fue secretario de Salud en el Gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo. Contribuyó al avance científico, promoviendo la investigación y el desarrollo de instituciones como el Instituto de Biotecnología y el Centro de Neurobiología.

En 2018 fue designado por el presidente López Obrador como representante de México ante la ONU. En 2023, se integró al equipo de Claudia Sheinbaum y tras su triunfo electoral fue nombrado coordinador del equipo de transición.

Este martes 11 de junio, De la Fuente acompañó a Sheinbaum a la reunión con la asesora de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Elizabeth Sherwood-Randall.

Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda

Ramírez de la O es economista con amplia trayectoria académica y pública. Es doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y licenciado en Economía por la UNAM.

Fue consejero independiente de Grupo Modelo y de bancos internacionales. Ha publicado cerca de 40 trabajos de investigación sobre política económica, deuda externa, industria automotriz, comercio México-EE.UU., política monetaria e integración económica.

En 2021 fue designado como secretario de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno del presidente López Obrador.

Ha sido consejero y asesor de empresas mexicanas y extranjeras.

Sheinbaum anunció que Ramírez de la O se mantendrá como titular de Hacienda, por tiempo indefinido, durante su Gobierno.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México

Omar Hamid García Harfuch nació el 25 de febrero de 1982 en Morelos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Al comienzo de la administración de Sheinbaum en la Ciudad de México, García Harfuch se desempeñaba como jefe de la Policía de Investigación y coordinador de Inteligencia de Seguridad Ciudadana.

Entre 2019 y 2023 fue secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Y en septiembre del año pasado, García Harfuch dejó la SSC, para incorporarse al equipo de precampaña de Sheinbaum.

El pasado 2 de junio, García Harfuch ganó la elección para senador por la Ciudad de México.

David Kershenobich, secretario de Salud

David Kershenobich Stalnikowitz es médico cirujano por la UNAM. Tiene una especialidad en Hepatología en el Royal Free Hospital de Londres, y en la Universidad de Londres obtuvo su doctorado en Medicina.

Kershenobich Stalnikowitz es investigador emérito nivel III del Sistema Nacional de Investigadores; fue presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Hepatología.

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Sociales. Su carrera ha estado ligada a la producción de alimentos agrícolas y el combate al hambre en América Latina.

En 2017 fungió como subdirector general y representante regional para América Latina y el caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dedicado a tareas para erradicar el hambre.

De acuerdo con su hoja de vida, Berdegué ha centrado su trabajo en cuatro temas: desarrollo territorial rural, reestructuración de los mercados nacionales de alimentos ante la expansión de los supermercados, y sus efectos sobre los pequeños productores agropecuarios y los territorios rurales; empleo rural no agrícola; organizaciones económicas de los pequeños productores.

Berdegué Sacristán ha dicho en varias entrevistas y foros, incluída una para CNN en Español, que no se superará el hambre en esta región si no se avanza de forma sostenida en combatir la desigualdad, porque el hambre, ha explicado, no es por falta de alimentos, sino porque muchas personas están en condición de pobreza.

Antes de ser el representante de FAO, Berdegué Sacristán, dirigió investigaciones, asesorías a gobiernos y programas de desarrollo de capacidades centrados en la desigualdad territorial.

Ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), de varios gobiernos y agencias públicas latinoamericanas, de ONGs de la región y de organizaciones de pequeños productores

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Rosaura Ruiz Gutiérrez es licenciada, maestra y doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con estancia posdoctoral en la Universidad de California (Irvine). Ha sido profesora invitada en la Universidad de California y la Universidad del País Vasco.

Fue directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también ejerció como profesora titular.

Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1985 y asesora experta de la Organización de Estados Iberoamericanos en educación y ciencia.

De 2018 a 2023 se desempeñó como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Esta institución fue creada en 2018, cuando Sheinbaum tomó posesión como jefa de Gobierno de la capital, fusionando dos secretarías locales: la de Educación y la de Ciencia con el objetivo de promover programas en torno a la educación y el desarrollo científico y tecnológico.

Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública

Mario Delgado Carrillo, actual presidente nacional del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ocupó diversos cargos dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, Delgado Carrillo fue director ejecutivo de Informática y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública.

En 2006, durante la gestión como jefe de Gobierno de Marcelo Ebrard, fue nombrado secretario de Finanzas del Distrito Federal y en 2010 asumió la titularidad de Educación.

En 2012 fue elegido senador y en 2018, diputado federal. En 2020 fue elegido presidente de Morena, el partido fundado por el presidente López Obrador.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Alicia Bárcena es licenciada en Biología y magíster en Ecología de la UNAM y de Administración Pública de Harvard. Es la actual secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de AMLO.

Fue embajadora de México en Chile y secretaria ejecutiva de la CEPAL de 2008 a 2022.

En materia de medio ambiente, Bárcena fundó y dirigió el Consejo de la Tierra, una organización no gubernamental con sede en Costa Rica, encargada del seguimiento de los acuerdos suscritos en la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD).

Ernestina Godoy, consejera jurídica

Ernestina Godoy es abogada de la UNAM y fue titular de la Procuraduría General de Justicia de 2018 a 2020, y luego jefa de la Fiscalía General de Justicia entre 2020 y 2024.

La Consejería Jurídica es la dependencia que revisa y valida los decretos, acuerdos, instrumentos jurídicos y propuestas de ley que presenta el Poder Ejecutivo. Se encarga de corroborar que todos esos documentos estén apegados a la Constitución.

Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública

Desde diciembre de 2018, al inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Buenrostro se desempeñó como la encargada de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Un año después, en diciembre de 2019 y tras la designación de Margarita Ríos-Farjat como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente López Obrador nombró a nueva directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El encargo de Buenrostro en el SAT comenzó el 15 de enero de 2020 luego de que su puesto fuera ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Buenrostro fue directora general del SAT hasta el 7 de octubre de 2022, día en que López Obrador anunció el nombramiento de la funcionaria como nueva secretaria de Economía, cargo que ocupa hasta la fecha en el actual gobierno.

Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Vega Rangel cuenta con una maestría en Planeación Metropolitana y una licenciatura en Sociología con especialidad en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), según su perfil en la página web del Gobierno de México.

Fue profesora titular en la UAM y profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha participado en diversos cursos, conferencias y publicaciones vinculadas con el tema de desarrollo urbano y vivienda.

En 2018 fue nombrada directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), adscrita a la Sedatu, y desde 2022 es subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Sedatu.

Ariadna Montiel Reyes, quien se mantiene como secretaria de Bienestar

Ariadna Montiel Reyes permanecerá como titular de la Secretaría de Bienestar de México, dependencia que gestiona los programas sociales de la administración, en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumirá como presidenta el próximo 1 de octubre.

Montiel Reyes tiene estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, según dijo Sheinbaum durante la presentación, participó en el movimiento estudiantil de esta institución.

Cuando López Obrador llegó a la presidencia en 2018, fue designada como subsecretaria de la Secretaría de Bienestar, y en 2022 asumió como titular de la dependencia tras la salida de Javier May.

Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia

Lázaro Cárdenas Batel nació el 2 de abril de 1964 en Jiquilpan, Michoacán. Estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Viene de una familia con un legado político notable: su abuelo, Lázaro Cárdenas del Río, fue presidente de México de 1934 a 1940, y su padre, Cuauhtémoc Cárdenas, fue candidato presidencial en tres ocasiones y el primer jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) elegido por el voto popular en 1997.

Cárdenas Batel fue fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, cuyo líder moral fue su padre, Cuauhtémoc Cárdenas.

Fue diputado de 1997 a 2000 y senador de 2000 a 2006.

Cárdenas Batel fue coordinador de asesores de la Presidencia de la República, cargo que dejó en marzo de 2023 para integrarse a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Marath Baruch Bolaños López, secretario de Trabajo de México

Marath Baruch Bolaños López es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, donde también es profesor de Cultura Política en México, de acuerdo con su perfil publicado por la Secretaría del Trabajo.

Comenzó su carrera en el servicio público en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue secretario particular entre 2018 y 2020 de Marcelo Ebrard, entonces titular de la dependencia.

Después fue diputado de Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la cual se integró a los trabajos de las Comisiones de Derechos y Alcaldías.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México