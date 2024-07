Boric anuncia nueva cárcel de alta seguridad y otras medidas contra la delincuencia tras ola de homicidios

(CNN Español) -- Una ola de homicidios ha consternado a la Región Metropolitana de Santiago. La Fiscalía de Chile y la Policía de Investigaciones informaron que se registraron al menos 15 muertes en cuatro días.

Tras estos incidentes, el presidente Gabriel Boric anunció este jueves una serie de medidas para combatir el crimen organizado, entre las que destaca la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la capital.

"Como presidente, me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde 2016 y durante nuestro gobierno frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado", dijo Boric.

El año pasado los delitos con resultado de homicidio disminuyeron un 6%.

Sin embargo, "esto no es suficiente, en particular en la Región Metropolitana, porque mientras exista una familia que esté sufriendo producto de la delincuencia y el crimen organizado, como gobierno no podemos estar tranquilos", declaró Boric.

Ola de violencia en Chile

La reciente seguidilla de asesinatos en Santiago comenzó el fin de semana pasado, donde cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años perdieron la vida por disparos ejecutados desde un automóvil en una plaza de la comuna de Quilicura.

Otro caso que llamó la atención ocurrió el martes, donde cinco extranjeros murieron por impactos de bala durante una fiesta en la que participaban al mediodía en la comuna de Lampa.

La fiscalía chilena sigue investigando ambos casos.

El mandatario chileno explicó que agregará suma urgencia a las medidas que conllevan este proyecto de seguridad y que cancelará su participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, pero no así su visita oficial a los Emiratos Árabes Unidos.

Boric también explicó que Chile tiene actualmente 600 plazas de máxima seguridad en cárceles y que este nuevo proyecto tendrá un costo equivalente a unos US$ 96.000, lo que permitirá abrir 500 nuevas plazas.

"Convoco a la máxima unidad para enfrentar el delito y el crimen organizado porque si lo afrontamos de esta manera vamos a salir exitosos como país. Cuento con ustedes para ello", señaló Boric.

De momento no se ha detallado en qué comuna de Santiago se pensaría construir esta cárcel y las reacciones al anuncio han sido diversas.

El presidente del Senado, José García Ruminot, señaló que las medidas apuntan en el sentido correcto pero que, a su juicio, llegan tarde, cuando el país ya sufre las graves consecuencias del crimen organizado, agregando que "tenemos una agenda enfocada en temas de seguridad y espero que pronto podamos ver los resultados de este trabajo. De los proyectos que tenemos priorizados, uno de los más esenciales, sin duda, es el desarrollo de un nuevo sistema de inteligencia", dijo.

"No podemos seguir enviando a nuestros policías a enfrentar el crimen organizado sin las herramientas necesarias", indicó.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad de Santiago, Irací Hassler, no está de acuerdo con los planes del gobierno.

Afirmó a través de su cuenta de X que "ante la posibilidad de una nueva cárcel en la comuna de Santiago, como alcaldesa y vecina me opongo rotundamente. La tendencia en Chile y el mundo es que las cárceles se construyen fuera del núcleo urbano. Mi labor como alcaldesa es velar por la seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida de los vecinos y vecinas".